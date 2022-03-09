Моральные ублюдки

Приглушенный Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что теперь название региона в официальных материалах правительства области будет писаться «КуZбасс» в знак поддержки «спецоперации» России в Украине.

Больной человек. Неизлечимо. Надо подсказать ему, что изменил бы не только название, но еще и герб, на котором стоит воспроизвести разрушенную защитниками Украины технику захватчика с буквой V. А еще и поменять собственную фамилию, чтобы «прославить» вторжение в Украину. Чтобы в паспорте числилось – ЦиVілеV. Из Кусбасса.

Верхний спикер Матвиенко (в целомудрии Тютина, сама из Украины), слезно жалуется на «давление извне» и предлагает россиянам «сплотиться для окончательного разгрома Украины». «Главное, что нужно для победы – это консолидация, сплочение, единство нашего общества, наших рядов, всех партий, политических сил, общественных организаций».

Вроде бы, снаружи – женщина. На самом деле животное, хотя и имеет сына и внуков. С такими изуверами не желают «объединяться» маленькие, по 7-11 лет, москвичи, которые провели часть ночи в отделении полиции за то, что пришли со своими мамами в посольство Украины с цветами и плакатами «Нет войне».

Нормальные люди в России, которых много, не могут не страдать и не плакать от собственного бессилия и стыда, глядя, как российская армия шпарит ракетами по мирным цветущим городам и селам Украины, разрушая жилые дома, школы, роддома.

На то, как старики и дети уже ночь прячутся в подвалах. Как малыши рождаются в подземельях и метро. На то, как убивают мирных людей, просто вышедших во двор за водой...

Таким как Цивильев и Тютина (Матвиенко) нет прощения. Публичная казнь самими россиянами для них – это единственное будущее. Ибо даже на «своей» земле, в России, они являются моральными уродами, не имеющими права на жизнь.