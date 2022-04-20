Моновласть. 2.0

11 июля в Молдове завершились досрочные парламентские выборы. Результаты выборов однозначны. Молдова выбрала проевропейский путь развития страны.

После подсчета 100% бюллетеней Центральная избирательная комиссия республики объявила, что Партия действующего президента Молдовы проевропейского политика Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набирает 52,8% голосов.

Это дает ей 63 из 101 депутатского мандата. Главный конкурент PAS - промосковский блок социалистов и коммунистов во главе с двумя бывшими президентами - Игорем Додоном и Владимиром Ворониным (BECS), получил почти вдвое меньше - 27,17% голосов (32 мандата). Партия бизнесмена Илана Шора набрала 5,74% (6 мандатов).

Остальные партии, включая блок известного предпринимателя и в прошлом «серого кардинала» молдавской политики Ренато Усатого не смогли преодолеть избирательный барьер по пропорциональной системе. Однако, согласно законодательству Молдовы, половина мест в молдавском парламенте распределяется по итогам выборов в одномандатных округах, где представители оппозиции возможно еще имеют шансы на успех.

Как бы там ни было, политические результаты этих парламентских выборов для Молдовы вполне очевидны. Майя Санду теперь в руках не только полномочия, но и полный контроль над парламентом страны. После такой победы PAS вправе сформировать самостоятельно правительство Молдовы, не вступая в коалиции с другими партиями и блоками. То есть все рычаги власти сосредоточены в одних руках - проевропейского политика Майи Санду, которая теперь может немедленно приступить к давно обещанных масштабных реформ, основное содержание которых - борьба с коррупцией и бедностью в стране.

Кремль в очередной раз проиграл ... Еще одна страна, которая, по мнению Кремля, входит в круг его территориальных интересов, вышла из под контроля и направила в «вражеского» лагеря. Еще не утихла горечь Кремля от победы партии Пашиняна, которая набрала на парламентских выборах Армении более 53%, обманув все ожидания Кремля. И вот теперь европейская направленность Санду не оставляет надежды Путину на продолжение белорусского сценария.

Как отреагирует Путин на такое поражение? Тем более, что Майя Санду уже заявила, что планирует встретиться с Путиным для обсуждения вопроса вывода войск РФ из Приднестровья. Работа над организацией встречи двух лидеров начнется после того, как в Молдове будет сформировано правительство страны.

Кроме того, президент Молдовы сообщила, что намерена разработать план урегулирования приднестровского конфликта. Она отметила, что раньше такого плана у Молдовы не было. В ближайшем будущем будет разработан план реинтеграции, который предусматривает определенные шаги, целью которых является мирное решение приднестровского вопроса в рамках территориальной целостности Молдовы. То есть вместе с Молдовой, Кремль теряет и Приднестровья.

Официально в Приднестровье находится около 1700 российских военных. Однако реальная численность контингента неизвестна. Это остатки 14-й армии, которая находилась там после распада СССР. В 1992 году российские военные выступили на стороне приднестровских сепаратистов и добились отделения этой территории от Республики Молдова.

Несмотря на крайне малую площадь, население и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье для Кремля важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10-15 км (до 30 км) вдоль молдавско-украинской границы, представляя собой идеальный плацдарм для неожиданного наступления в тыл украинской армии.

В соответствии с соглашениями 1999 ОБСЕ в Стамбуле Россия приняла на себя обязательства вывести свои войска из Приднестровья. Но каждый раз, когда Молдова заявляет о необходимости вывода войск, Кремль начинает рассказывать басни о «миротворческие функции», о том, что если пойдут эти войска, то начнется война в Приднестровье.

Власти Молдовы несколько раз требовала поменять формат этих миротворческих сил, потому что Россия, как участник войны в Приднестровье в 1992 году, не может предоставлять миротворческие услуги в Приднестровье. Но ситуация до сих пор не изменилась и Кремль будет пытаться любым способом сохранить статус кво настоящего.

19 июля президенты Украины, Грузии и Молдавии в Батуми подписали Декларацию саммита «ассоциированного трио» и провели совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе Батумской международной конференции Президент Украины Владимир Зеленский назвал размещения военного контингента и оружия России у границ Украины, Грузии и Молдавии угрозой для всей Европы. Руководители ассоциированного трио считают, что предоставление европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии станет мощным стимулом и даст толчок для более широких реформ.

Украина, Молдова и Грузия четко избрала путь на демократические ценности, мир, спокойствие и процветание своих стран. Но в борьбе с общим врагом необходимо объединение усилий для преодоления внешней угрозы.

Угрозы, которую Кремль несет всем, кто не хочет быть «сырьевым и военно-тактическим» придатком Империи Зла.