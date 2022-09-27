Пароход «россия» под руководством помешанного капитана упорно продолжает идти в объятия Посейдона. После всех скитаний последних лет, выпавших на долю пассажиров обреченного лайнера по вине психически больного кормчего и его команды, вместо земли на горизонте даже без бинокля уже хорошо видно стремительно приближающееся полярное животное.

Россию «врасплох» охватила «могилизация»… Украинцы быстро нашли термин, полностью отражающий реалии того действа, которое ввел своим указом диктатор, пытаясь «пушечным мясом» заткнуть дыры, пробившие ВСУ в «непобедимой и аналоговой» армии преступников. При отсутствии реальной военной силы (потому что не может быть настоящей силы в стае мародеров и насильников), Путин решил перевернуть задом на перед изречение Сувоврова и сделать хоть что-то «количеством», а не «умением».

Диктатор полностью оторван от реалий. В своем бункере он получает только ту информацию, которой "кормят" его собственные "приближники". По сути, путин практически не отличается от сластного собственного русского люда, который тоже «сидит на игле лжи и дезинформации», потеряв связь с реальностью в своем придуманном призрачном мире. Увидев своими глазами реальное состояние собранного «по сусекам» «войска», главнокомандующий при уме должен был бы уже либо стрелять себе в висок, либо, разбежавшись, удариться головой в бетонную стену своего хранилища. Хотя застрелиться в него вряд ли получится. Психически больным запрещено оружие. Или, если иметь, то только такое, которыми сейчас снаряжают «жертвенных истуканов» на сборных пунктах – насквозь проржавевших «калашах» Бог известного какого года изготовления. А из такого оружия даже застрелиться невозможно.

Стадо обреченной пьяной нищеты, которое с проклятиями в сторону власти получает столь необходимые и «скрепные» черные полиэтиленовые мешки, вызывает отвращение. «Херои» под дулами конвоиров направляются в ад за прихоти человека, который уже уничтожил или разворовал практически все на собственной родине. Хотя «родины» у Путина никогда не было. Как и не было настоящих родителей. Ибо такого урода не могли выкормить и вырастить «настоящие родители».

Было бы действительно смешно наблюдать за этой «могилизацией», если бы «новое пушечное мясо» ничего не стоило Украине и нашим Защитникам. Но это война. И тысячи пьяных орков, которые бесславно и быстро погибнут на фронте, все же принесут и нашим бойцам потери. Без этого никак не обойдется, к сожалению. Это для путина жизни людей ничего не стоит. Мы – другие. Мы – люди.

Очень бы хотелось, чтобы большая часть этих «воинов» разбежалась по дороге, другая – «сгорела» от водки под песни газманова, а оставшиеся сами «упрямые» и «патриотические» были уничтожены на первом же пункте сбора точными ударами наших химер. Еще на собственной «русской» земле, чтобы не пачкать нашу, уже и так многострадальную, украинскую землю.

А еще бы хотелось поскорее увидеть весь обреченный «пароход» россии на дне, среди водорослей и крабов, доедающих «пожизненного капитана».

И ритуальные нефтяные пятна на поверхности истории…