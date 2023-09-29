Модернизация менталитета

Украина развивается. Развивается сама Украинская Нация. Модернизация украинского национального менталитета - это длительный и сложный процесс изменений в мировоззрении и ценностях украинского народа, который происходит под влиянием различных факторов, таких как образование, массовая культура, экономические изменения и политические события, революции и войны.

Украинский национальный менталитет является сложным и многогранным, но есть некоторые основные черты и характеристики, которые можно выделить. Это свободолюбие, гостеприимство и теплота, семейные ценности, уважение к старшим, приверженность к природе и земледелию, толерантность и сострадание, творчество и искусство, духовное наследие и религиозность.

Степень национального патриотизма стала выдающейся чертой украинского менталитета, которая позволила весной 2022 года отразить полномасштабное страшное нашествие российского врага и отстоять свое право на независимость и субъектность. Война с Россией, которая началась еще в 2014 году, является одним из важнейших моментов в истории модернизации украинского менталитета. Война показала, что украинцы готовы защищать свое государство и ценности. Это привело к росту гражданского сознания и активизации гражданского общества.

Добрые, творческие, искренние, трудолюбивые, смелые, щедрые... Все у нас есть. Так почему же так трудно нам, украинцам, жить? На собственной, Богом данной, земле, в собственной стране? Почему мы до сих пор не можем достичь состояния идеальной Нации, для себя, потомков, будущего? Что мешает? Война с наглым врагом? Безусловно. Но и без внешнего врага, тем более, что он только активировал наше, украинское, мужество и героизм, за сотни лет исторического развития и за десятки лет Независимости, нам так и не удалось построить нашу Желанную Страну и сформировать Идеальную Нацию Украинцев.

Что же мешало и мешает такой модернизации украинского менталитета? Недостатки. Наши, украинские, особенности и недостатки характера, что, в сложных условиях развития украинского общества, мешают нам стать умнее, лучше, счастливее. И, в первую очередь, мешает то, что мы стесняемся признавать эти недостатки, обсуждать их и находить механизмы использования наших особенностей не во вред, а в помощь нам самим в нашем развитии.

Как-то уже так исторически сложилось, что мы, с помощью различных экспертов, всегда себя оправдываем нашей, национальной, "постгеноцидной травмой" и "колониальным синдромом". Нет никаких сомнений, что Голодомор 1932-1933 годов, который унес жизни миллионов украинцев, стал страшным травмирующим фактором, который привел к формированию низкого уровня доверия к власти и институтам следующих поколений украинцев.

Колониальный синдром является следствием длительной российской и советской колонизации Украины. Эта колонизация привела к тому, что украинцы часто чувствовали себя меньше своих российских и советских господ. Но, после того, как враг получил "по щам" в 2022 году, видимо, этот "синдром" уже можно было и забыть и вычеркнуть его из перечня разрушительных для менталитета нации факторов.

Но почему мы практически никогда не говорим о том, что мешает нам на всех уровнях, начиная с бытового и заканчивая геополитическим самосознанием и позиционированием? А "такого" - к сожалению - много.

Вопрос о том, является ли украинская нация "инфантильной", является предметом дискуссии. Нет однозначного ответа и он зависит от того, как определяется инфантильность и как она оценивается. Термин "тотальная инфантильность" указывает на общее незрелое поведение, которое отображается в детских или несамостоятельных поведенческих реакциях и отношениях. Общий и стереотипный взгляд на большую группу людей, такую как украинская нация, как тотально инфантильную, является упрощением и преувеличением.

Могут ли быть украинцы, которые уже продемонстрировали значительный прогресс в направлении независимости и самодостаточности, гордый и самостоятельный народ, который не терпит колонизации, быть инфантильным? Всегда ли мы, украинцы, ведем себя, как взрослые, умные и рассудительные люди? Если откровенно ответить на этот вопрос, то - нет, далеко не всегда.

Определенная детскость и небрежность по отношению к себе и окружающему обществу и государству вообще у нас есть.

Как и мощный комплекс "неполноценности"...

Почему-то мы считаем себя такими, что уступают американцам или европейцам. Почему? Украинская нация пережила исторические и социокультурные вызовы, которые могли повлиять на формирование самосознания и восприятие себя. На протяжении истории Украины были периоды подчинения, колонизации, культурного влияния и давления со стороны других стран и народов. Но большинство народов тоже развивались и росли далеко не в тепличных условиях. Так почему же на наше коллективное сознание так повлияли невзгоды прошлого? Ведь по практически всем характеристикам мы, украинцы, по меньшей мере, не уступаем другим нациям!

Корни нашего общего "синдрома жертвы" тоже находятся в древности. Так уже случилось... Есть огромная надежда на то, что вражеская агрессия и НАША ПОБЕДА навсегда снимут с нас неуверенность в себе и своих собственных силах. Все приобретенные "исторические синдромы" уйдут в небытие и уже ничто не будет мешать Модернизации украинского национального менталитета и формированию нашего национального сознания. Но тешить себя надеждами на то, что "война нас исправит", не стоит. Тем более, что война, к сожалению, не исправит то, что, по мнению экспертов, является одной из главных бед Украины - непрофессионализм!

Да, украинская армия, Защитники Украины, пройдя через горнило кровавой войны, уже являются настоящими профессионалами. А все остальные? Как мы пишем законы? Как мы принимаем невзвешенные решения? Как, в конце концов, каждый из нас выполняет свои профессиональные обязанности? Ну, откровенно, не обманывая себя? В широком смысле? От дворника до министра или выше? Почему нам самим так стыдно бывает за себя и Украину, когда мы видим мусор возле домов, или проект Закона, который противоречит Конституции и вызывает отвращение к "профессионалу-законотворцу"?

В Украине нет денег? Нет. Они были, есть и будут. А вот от непрофессионального использования средств надо избавляться. И речь здесь даже не о коррупции! Это другое. Это - смерть Украины, которую надо выжигать огнем! Но как много мы теряем ресурсов от нашего непрофессионализма, что откровенно можно назвать глупостью!

У Украины нет настоящих профессионалов своего дела? Нет. Но как-то так уж случилось, что настоящие профессионалы любого дела очень "тихие" и "не пробивные". А шумные и глупые уверенно лезут по ступеням карьерного роста и потом ничтожно управляют профессионалами, заставляя последних "искать счастья" в другом месте, за границей...

Почему украинцы часто чувствуют, что их государство не может их защитить от внутренних проблем и проблем? Ведь это, в конце концов, приводит к недоверию к правительству, правоохранительным органам и другим институтам! Слава Богу, армия Украины смогла сломать планы врага и защитить большинство населения страны от оккупации! Так почему же другие государственные институты не могут защищать нас так же умело, как военные? Не во время войны (или военного положения, кстати, тоже вопрос!), а в мирное довоенное время. Ведь на протяжении всей нашей Независимости постоянно возникали вопросы у простых украинцев "почему?"!!!

Самосознание... Пока мы сами не осознаем, что "не тупые, не обиженные, не калеки, не несчастные по определению", мы не станем полноценной счастливой Нацией. И начинать надо с того, чтобы перестать себе врать и искать оправдания в глубине веков! Украина есть "здесь и сейчас". И мы должны жить в ней настоящим, а не психологическими травмами прошлого! Жить сегодня и строить свое собственное будущее - то, что мы оставим украинским потомкам. Они и так будут болеть собственными болезнями, так зачем им лишнее бремя? Не забыть горькое прошлое, нет!

А помнить нас - предшественников, свою Нацию - Победителями проблем, которые исправили ошибки и обеспечили модернизацию украинского национального менталитета к лучшему!