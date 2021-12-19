Мировой клуб демократии

В начале августа этого года Администрация Президента США опубликовала обращение Джо Байдена о намерении провести международный саммит «мировых лидеров за демократию». Виртуальная конференция была запланирована на 9-10 декабря. На встречу приглашены главы государств и правительств, представители частного сектора, гражданского общества и филантропы.

В феврале этого года на Мюнхенской международной конференции по безопасности президент США Байден заявил, что авторитарные стремления создают угрозу для демократии во всем мире. "Мир находится на переломном этапе, и демократия должна победить", сказал тогда американский президент.

В сообщении Белого дома отмечается, что «вызов нашего времени состоит в том, чтобы показать, что демократии улучшают жизнь собственных граждан и способны бороться с серьезными мировыми проблемами».

Демократия и права человека под угрозой по всему миру. Демократии, формируемые или устоявшиеся за десятилетия, сталкиваются с серьезными проблемами как внутри своих границ, так и за их пределами. Общественное недоверие, неспособность власти обеспечить справедливый и устойчивый экономический и политический прогресс приводят к политической поляризации и появлению лидеров, попирающих демократические нормы и институты. Во всем мире слабость государств, шаткое верховенство права, высокий уровень неравенства и коррупции подтачивают основы демократии», — отмечают авторы. Они указывают, что на этом фоне авторитарные лидеры «тянут руки за пределы своих границ» с целью подрыва позиций демократий: преследуют журналистов и активистов, вмешиваются в выборы и утверждают, что их модель лучше помогает исполнять желания простых людей.

На онлайн саммите 9-10 декабря мировые лидеры будут обсуждать «обязательства и инициативы по трем главным темам: противостояние авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение уважения к демократии». Мероприятий в итоге заявлено два: второе пройдет через год и позволит оценить прогресс, достигнутый в решении заявленных вопросов.

С самого начала было непонятно, какие страны получат приглашение в «мировой клуб демократии». Недавно американское издание Politico опубликовало перечень стран, представители которых получили приглашение на саммит. Среди более 100 приглашенных к участию нет ни России ни Китая. Белоруссия тоже не получила приглашение. И это неудивительно. Страны, в которых победила автократия с существенным уклоном в диктатуру и не желающих становиться на путь демократических преобразований нечего сказать другим. Кроме лжи. Решение о направлении приглашения принималось с учетом анализа того, «насколько гость сам хотел бы принять участие в саммите»,— в целом были приглашены и устоявшиеся демократии, и « только формируемые демократии».

Сами авторы указывали на то, что они не пытаются определить «кто демократия, а кто нет». «Мы хотим найти стремление и возможности взять на себя и выполнить реальные обещания по укреплению демократии и права», - объясняли они.

В своем программном выступлении на Валдайском форуме Путин определил концепцию политического курса России, который он называет то «здоровым», то «умным», то «умеренным» консерватизмом. Вообще, Путин начал свою речь с того, что Запад навязывает свой цивилизационный выбор всем странам, в частности России. То есть, демократический выбор как основа развития стран Запада не подходит России. Собственный путь, собственный выбор, собственные ценности… Россия, по выражению ее президента, берет курс на «проверенную временем традицию». Но следует понять, в чем заключается эта традиция. Неограниченное самодержавие, тоталитаризм, волюнтаризм, застой – именно эти составляющие исторического опыта России возрождает своими действиями Путин.

В современной России нет места демократии. Неоимперский авторитаризм Путина, который он называет консерватизмом, противоречит базовым конституционным принципам России с провозглашенными демократией, политической и личной свободой, правами человека, свободой творческого высказывания. «Консерватизм» в исполнении Путина является следствием нежелания перемен, попыткой «консервации» сложившихся негативных практик в современной России и возрастных склонностей пожилого диктатора.

Демократические изменения, которых так боится Путин, являются прямой угрозой его «самодержавного» правления. Поэтому отсутствие приглашения для участия во встрече мировых лидеров за демократию вполне понятно. Современная путинская Россия не может выступать субъектом мирового движения за демократию. Благодаря Путину Россия может только служить примером ошибочного пути попустительства властям основных прав и свобод собственных граждан и внешней агрессивной политики. Страной, противопоставившей себя окружающему миру.