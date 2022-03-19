Мировая угроза

СССР (а затем Россия) множество раз участвовала в так называемых «региональных конфликтах». После окончательного формирования «Ялтино-Потсдамской» системы международных отношений именно на судьбу СССР приходятся случаи откровенного и неприкрытого попрания международного права, когда драпировки выглядели совсем смехотворно: Венгрия 1956 года, Чехословакия 1968 года и Афганистан 1979 года.

Один из основополагающих принципов Ялтино-Потсдамского международного порядка – недопустимость применения силы и угрозы ее применения в межгосударственных спорах. Этот принцип многократно зафиксирован в документах ООН, многосторонних и двусторонних международных договорах.

Безусловно, споры между государствами возможны. Возможно соперничество. Одному государству может не нравиться внутреннее устройство, законодательство или международная политика другого государства. Она может выражать свое отношение и пытаться повлиять на соперницу. Может убеждать народ и правительство другого государства, может соблазнять их какими-либо выгодами или, наоборот, отказать им в дружбе и выгодном сотрудничестве.

Но если какое-то государство начинает добиваться изменения политики своего соседа бомбардировками его городов или применением самолетов и танков на его территории – это уже акт прямой агрессии и международный разбой.

Каждая советская интервенция порождала серьезный международный кризис. Последняя из них, «интернациональная освободительная миссия в Афганистане, закончилась геополитической капитуляцией и в конце концов привела к развалу СССР.

Россия, как правопреемница СССР, в последние десятилетия, неоднократно решала военные конфликты, маскируя их «помощью законным правительствам суверенных стран в урегулировании внутренних конфликтов». Коллективный Запад, стараясь не провоцировать Россию на откровенно агрессивные действия и не вступать в открытую военную конфронтацию с «сумасшедшим Кремлем», в определенной степени не обращал внимания на его военные игрища.

Даже в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым и разожгла костер войны на Донбассе, в самой Европе, США и партнеры по НАТО довольно невнятно выразили «на словах» свой дипломатический протест и обеспокоенность. Но разговоры о «недопустимости таких действий» не произвели особого впечатления на Путина и Ко. Международные санкции, введенные против наглого агрессора, тоже не достигли цели. И Кремль совсем потерял голову от своей безнаказанности.

Полномасштабная война, развязанная Путиным против Украины в конце февраля 2022 года, - это лишь часть его глобальной войны против базовых принципов цивилизованных отношений между государствами. Путин ведет войну за разрушение мирового порядка, основанного на производимых Западной цивилизацией правовых ограничениях насилия. Путин ведет войну за «новый мировой порядок», который узаконит его «право» диктовать свою волю соседним странам и всему международному сообществу под грохот бомбежек жилых кварталов, больниц и роддомов.

США и Европа ввели против России мощные международные санкции. Удастся ли Западу «невоенными» санкциями остановить «врага всего живого»? История говорит, что это маловероятно. Поэтому Украина – это сейчас единственная страна, которая самостоятельно, хотя и с существенной поддержкой «дипломатических» друзей, с оружием в руках защищает мировое сообщество от агрессивных намерений хищного кремлевского диктатора.