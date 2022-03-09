Мир сошел с ума? часть 2

Кремль считает, что военную операцию в Украине поддерживает более 70% россиян. Эта убежденность Кремля в широкой публичной поддержке – убежденность слабоумного.

Весь мир видит, что власть РФ сегодня не успевает за действиями своих противников и в целом проигрывает информационную кампанию по Украине.

Для перелома ситуации власти РФ готовы перейти к активному формированию, а также навязыванию собственной повестки. Как они и привыкли делать – просто навязывать всем свои больные мысли.

С этой целью, в судорожной попытке поменять ситуацию, Кремль готов в кратчайшие сроки сформировать Общероссийский комитет «За Победу», составляющий широкую коалицию публичных сил страны:

- поддерживающих Президента РФ, Российскую Армию и выступающих за проведение военной операции по демилитаризации и денацификации Украины;

- призывающих к общенациональному сплочению вокруг Президента РФ и Российского государства во имя победы над внешними и внутренними врагами Отечества;

- объединяющие все здоровые силы российского общества, готовые не только словом, но и делом выступить против любой революционной смуты, в защиту мира и порядка в России;

- рассматривающих текущий период как время уникальных возможностей для возрождения величия России, обретения ею подлинного суверенитета, а также для колоссального рывка в своем культурном, социально-экономическом и технологическом развитии.

Только… наверное… это уже поздно и не имеет смысла.

И весь мир, и все больше и больше граждан РФ убеждаются, что «Владимир Путин уничтожает сам себя». Да ладно бы себя… туда ему и дорога! Но он тянет за собой всю «великую россию»!

По замыслу диктатора, так называемый комитет «За Победу» должен стать идейной антитезой Антивоенного комитета (27 февраля 2022 года о создании т.н. ».В Комитет вошли Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев, Юрий Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Гудков, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Виктор Шендерович, Евгений Киселёв), являющийся по своей сути Комитетом «ЗаПоражение» России коллективному Западу.

Я считаю, что одним из первых шагов создаваемого «Комитета» может стать попытка организации в России многотысячного марша в поддержку Российской Армии «За Победу».

Зная, какие колоссальные ресурсы Кремль привык привлекать для достижения своих целей, можно предположить, что новая попытка сформировать «правильное» общественное мнение будет сопровождаться террором несогласных с преступными действиями нынешней кремлевской власти.

Кого они туда погонят? Тех же детей и бабушек, которых ловили и закрывали еще вчера, мирно идущие с плакатами «за мир»?

Вряд ли «добровольный марш» под дулами автоматов поможет хоть в чем-то Путину. Весь цивилизационный мир видит, что происходит по сути. Даже с самых зазомбированных россиян постепенно спадает навеваемый годами туман и у них открываются глаза.

Этот марш может стать только «последним гвоздем» в гробнице карлика-диктатора.

Предсказываю, что над этим гвоздем уже занесен молоток судьбы.