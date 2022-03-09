Мир сошел с ума? (I ч.)

Россия уверенно и неотвратимо проигрывает в войне против независимой Украины. Наступление практически захлебнулось: захлебнулось в крови своих же мальчишек-солдат, брошенных в мясорубку ужаса как пушечное мясо.

«Молниеносная освободительная операция» превратилась в противостояние с мощной украинской армией, которая, защищаясь, наносит огромный урон живой силе и технике противника.

Военная мощь «несокрушимой» армии РФ оказалась значительно преувеличена кремлевской пропагандой. Итогом первых семи дней войны оказался не «парад Победы» на Крещатике, а тысячи тел погибших и раненых русских оккупантов, десятки сбитых самолетов и сотни единиц бронетехники, сожжённой до фона защитниками Украины. И это притом, что украинцы – мирный народ, не готовившийся к войне.

Не имея сил на подавление сопротивления со стороны ВСУ и пойдя по стопам фашистов времен Второй Мировой, оккупанты устроили настоящий геноцид мирного украинского народа. Мирное население Украины проявляет чудеса героизма и непоколебимую волю к победе над агрессором, останавливая без оружия колонны вражеской техники, совершая диверсии на оккупированных территориях, делая каждый свой вклад в общее дело по защите от вероломного агрессора. Такого сплочения украинцы не знали за все годы независимости! Сейчас каждый каждому – друг и поддержка.

«Еще не умерла Украина ни Слава, ни Воля!» Насколько пророческими оказались гордые слова гимна Украины в настоящем времени! Кремль не ожидал, что моральный дух украинцев может находиться на таковой недосягаемой высоте.

Чего нельзя сказать о настроениях и моральном духе оккупанта. Бедные русские у ребята в ужасе от происходящего: они были не готовы к сопротивлению. Многие были не готовы даже к тому, что придется воевать. И сейчас они гибнут на чужой земле, проклинаемые в роли агрессоров.

Несмотря на лживые заверения ВЦИОМ о том, что военную операцию в Украине поддерживает 68-71% населения страны, простая Россия очень далека от поддержки российской агрессии. Кремль уверенно проигрывает не только военную операцию, но и пропагандистскую.

По всей России проходят митинги, требующие от власти РФ немедленного прекращения войны. Полиция не успевает доставить митингующих в полицейские участки. Тысячи задержанных, сотни возбужденных дел. Хочу всех, даже детей 6-11 лет, которые несут антивоенные плакаты вместе со своими матерями.

Дети и бабушки мирно идут поддержать мир, а их агрессивно хватают взрослые сильные мужчины.

Но кремлевские полы не сдаются. Понимая неотвратимое приближение собственного конца, Путин и Ко готовы идти на крайние меры, прикрывая свое античеловеческое беспредел бравурными лозунгами.

Диктатор сошёл с ума. Мир сошел с ума. Неужели мы в 21 веке допустим уничтожение человечности?