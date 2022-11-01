Мир без россии

Финляндия то ли разрешила, то ли вот-вот разрешит размещение ядерного оружия на своей территории. Прямо на границе с россией...

Мистеру Пу все же "поделано". Хотя – нет. Потому что «поделано» - это плохо, а здесь, напротив, добрая сила препятствует преступнику и препятствует, переворачивая «с ног на голову» все грязные и преступные задумки бункерного фюрера. Россия должна сдерживать зловещее расширение НАТО. А НАТО не только «расширилось», но и подошло к самой «двери», да еще и с ядерным оружием.

Путина не устраивал сложившийся после Второй Мировой Войны мировой порядок. Диктатору очень хотелось, чтобы весь мир зависел исключительно от СССР/России, а сейчас - от его личных прихотей. В далеком 1945 году, когда основным мотивом мировой перестройки было стремление избежать новых войн и под эту задачу выстраивались новые европейские и общемировые структуры, включая ООН, СССР это не удалось. Вдобавок, после 1991 года, еще и бесславно закончилась история «империи» и строительства коммунизма, а Европа стала единой.

Для будущего диктатора это уже оказалось слишком и он решил во что бы то ни стало стать «главным среди других». Сначала он разрушил страну, которую ему "вложил в руки" вечно пьяный предшественник. «Героически» справившись с этой задачей, путин решил жить без остального мира, по крайней мере, без западного, к которому в течение нескольких десятилетий все-таки принадлежала россия. Но и Запад решил корректировать и перестраивать Европу, но уже без россии.

Современная путинская россия признана цивилизованным миром безнадежной для строительства добрососедских отношений даже на ушедшем в прошлое уровне «противостояния двух систем». Путин не признает каких-либо правил. Только собственные прихоти и болезненный бред учитывается им. Коллективное советское политбюро, даже в его застойном состоянии, по сравнению с нынешними руководителями путинского кремля – образец сдержанного и ответственного поведения в словах и делах. СССР никогда не был "белым и пушистым" и всегда пытался управлять в "ручном режиме" зонами своего влияния. Что и привело в конце концов к краху системы.

Но нынешний режим кремлевского диктатора вообще исказил собственную международную политику, позаимствовав из прошлого все самое ужасное, прежде всего – образцы сталинского поведения, и загоняет сам себя и, что хуже, всю страну в невиданную и ненужную в XXI веке архаику. Путинская «дипломатия» абсолютно «недоговороспособна» и отражает лишь болезненное воображение диктатора о вымышленном, а не реальном положении вещей в окружающем мире.

Россия стала непривлекательной даже для россиян. Это очень хорошо видно из числа тех, кто решил покинуть «родные берёзки» и уехал в соседние (и не очень) страны. Что уж говорить об иностранных инвесторах, если даже ближайшие соседи и одиночные «друзья» лишь вежливо улыбаются, но мечтают о том, чтобы пути случайно не считали их частью "русского мира".

Благодаря путину россия таки оказалась в кругу «друзей». Но не тех, о которых мечтал диктатор, а друзей западного евроатлантического мировоззрения. Настоящих друзей у путина никогда не было и, тем более сейчас, быть не может. Даже те страны, которые ведут сложную геополитическую игру, Китай, Индия и некоторые другие, все равно дистанцируются от помешанного политика, начавшего преступную войну практически в самом центре Европы и загоняющего себя все глубже и глубже в стратегически невыгодный угол.

Самое удивительное для «посторонних» геополитических «наблюдателей» наверное то, что путин распоряжается даже собственным населением как никудышной биомассой, затыкая телами людей дыры в реализации своих больных амбиций. Человек, «рубящий ветку, на которой сам и сидит» не может считаться умственно дееспособным. Даже на бытовом уровне. Нечего и говорить о том, какое отношение к себе вызывает тот «дровосек», для которого «веткой» стала целая собственная страна.

Поэтому новое форматирование мирового устройства, необходимость которого спровоцировала сама путинская россия, проходит практически без участия. В мире, устраивающем подавляющее большинство человечества, нет места войне и агрессии. Поэтому в таком мире не может быть путинской россии, для которой война и агрессия подменили развитие и процветание. Единственное место, где путин может надеяться на собственное доминирование – это отдельная палата «для буйных» психиатрического стационара.

Относительно самой россии – здесь все зависит от того, как скоро она (россия) поймет, что власть загнала ее в тупик и выход из него может быть только один – тотальное разрушение действующего режима бункерного диктатора и возвращение из мира навеянных его пропагандой болезненных иллюзий в реальность, основанная на цивилизационных нормах человечества.