На фоне эйфории прокремлевских изданий и отдельных «рупоров» от подписания так называемого интеграционного декрета Союзного государства, практически незаметной для широкой общественности осталась новость о том, что в то же самое 4 ноября было опубликовано коллективное письмо 35 государств-членов ОБСЕ в адрес президента Беларуси. Страны ОБСЕ запустили в отношении Беларуси так называемый «Венский механизм».

«Венский механизм» – метод работы ОБСЕ в сфере человеческого измерения по инициативе стран-участниц. Включает в себя обмен информацией и двусторонние встречи между странами-участницами по инициативе любой из них, а также обсуждение между странами-участницами и на мероприятиях ОБСЕ. Это важнейший из четырех механизмов в арсенале организации, который используется при наиболее чувствительных для организации угрозах безопасности, в том числе потенциально возможных действий с участием вооруженных формирований.

Как правило, "Венский механизм" запускает одна из стран организации. Белоруссия, кстати, пользовалась этим правом против 7 стран НАТО в 1999 году. В этом же случае инициаторами были сразу 17 стран и 35 стран подписали эту декларацию.

Европа глубоко озабочена серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями, происходящими в Беларуси на протяжении последних лет. В ноябре 2020 года назначенный в рамках «Московского механизма» ОБСЕ специальный докладчик Вольфганг Бенедек представил доклад о ситуации в Беларуси, согласно которому августовские президентские выборы не были ни свободными, ни честными, а силы безопасности совершали «массовые и систематические» нарушения прав и основных. свобод граждан Белоруссии. 5 рекомендаций белорусским властям в рамках «Московского механизма» включали отмену официальных результатов голосования 9 августа и организацию новых выборов в соответствии с международными стандартами, а также увольнение политзаключенных и задержанных журналистов.

Доклад «Московского механизма» также рекомендовал международному сообществу «привлекать к ответственности, где только возможно, виновных в пытках и бесчеловечном обращении среди белорусских силовиков и их начальников» и создать независимый международный орган для «углубленного расследования нарушений прав человека в контексте президентских выборов».

По словам Нила Буша, постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ, который подал заявление о начале действия «Венского механизма», с момента публикации доклада «Московского механизма» ситуация в Беларуси ухудшилась, а власти страны не приняли к сведению содержащиеся в ней рекомендации в связи с чем было решено задействовать «Венский механизм».

«Вместо того, чтобы увидеть движение по разрешению кризиса в Беларуси, ситуация ухудшилась, а реакция белорусских властей продолжает быть неадекватной. Таким образом, в ответ на неспособность белорусских властей удовлетворительно отреагировать на отчет «Московского механизма» от 5 ноября 2020 года, а также учитывая нашу дополнительную обеспокоенность по поводу событий, продолжающихся последние 12 месяцев, наши страны сегодня ссылаются на «Венский механизм» (человеческий). измерение) и обязательства Беларуси по этому механизму», – говорится в письме, которое было распространено в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. Таким образом, 35 стран-участниц ОБСЕ хотят, чтобы официальный Минск в рамках «Венского механизма» предоставил содержательные ответы на указанные в письме вопросы, которые вызывают беспокойство. По процедуре такие ответы должны быть предоставлены в письменном виде в течение 10-ти дней.

«Венский механизм» ОБСЕ – это не новый виток санкций или принуждения. Это приглашение за стол переговоров для обсуждения претензий стран-членов ОБСЕ. Они в письме перечислены с десяток, и по статусу каждой из них требуется официальный ответ белорусской стороны.

Страны ОБСЕ интересует, принял ли Минск меры по расследованию утверждений о неоправданном ограничении права на свободу мирного собрания, произвольных арестов, росте количества политических заключенных? Были ли приняты меры по расследованию утверждений о пытках и жестоком, бесчеловечном обращении с людьми? Ведь не возбуждено никакое уголовное дело против силовиков по заявлениям об избиении. Напротив, уголовные дела возбуждены против подавших такие заявления.

Также 35 государств ОБСЕ хотят понять, какие меры предприняты для обеспечения возможности гражданского общества и СМИ свободно информировать о проблемах в области прав человека? Какие шаги предпринимаются против нелегальной миграции? Как власть взаимодействует с уполномоченными институтами ОБСЕ, оппозицией, независимым гражданским обществом, правозащитниками?

Письма подписали: Албания, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды , Северная Македония, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Великобритания, США и Украина.

Беларусь получила шанс сесть за стол переговоров с Евросоюзом и исправить сложившуюся в стране ситуацию. Но для таких действий нужен умный руководитель страны и политическая воля власти Беларуси, которая, к сожалению, практически «докатилась» до диктатуры. Поэтому неудивительно, что своеобразный ответ от представителей Беларуси был немедленным: белорусские дипломаты назвали «Московский механизм» окончательно изжившим себя, а «Венский механизм» по отношению к Беларуси назван «высоким выговором и коллективным шельмованием». Исходя из такой реакции официальных лиц Беларуси, надеяться на улучшение ситуации в стране, по-видимому, бесполезно. А учитывая дальнейшее сращивание диктаторских мечтаний и намерений Лукашенко и Путина, ожидать нужно только обострение и без того напряженной ситуации в самой Беларуси и вокруг нее.

К большому сожалению…