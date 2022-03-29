Врагу очень нужен Киев – Сердце Украины. Путин считает, что захватив столицу, он поставит на колени всю Украину. Любой ценой он пытается окружить Киев, отрезать от поставок, посеять панику и уничтожить инфраструктуру многомиллионного города.

Но это ему не удается и никогда не удастся.

Враг терпит огромные потери живой силы и техники на подступах к городу. Поэтому, поняв невозможность взять Киев «с колес», он сосредоточился на постоянных ракетных обстрелах и диверсиях, которые, по мнению кремлевских вождей, в конце концов сломают устойчивость и моральный дух защитников и позволят «пройти победным парадом» по Крещатику.

Враг ошибается. Киев, как и всю Украину, защищают по-настоящему мужественные сыновья своей Родины. Профессионалы ВСУ, которые за 8 лет российской агрессии отточили свое военное мастерство, как казацкую саблю, дают сокрушительный отпор агрессору как «в поле», так и в условиях городских боев.

«Второй армии мира» нечего противопоставить мужественным защитникам Киева, кроме подлых ракетных обстрелов с отдаленных позиций. От таких преступных действий страдают инфраструктура города и мирные люди.

Только благодаря высокому профессионализму воинов Вооруженных Сил Украины, защищающих Киев, большинство ракет не достигают своей цели, а уничтожаются «на подлете». Также мастерски и умело профессионалы ВСУ «расправляются» из БПЛА, которые враг использует для разведки, наведения ракет и артиллерии и распространения паники среди местного населения.

Только сегодня, 22 марта, ВСУ уничтожили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата в пределах города Киев. Агрессор «ослеп» на три глаза. А «слепой» агрессор – уничтоженный агрессор. Благодаря высоким профессиональным качествам бойцов украинской армии, российские ракеты и снаряды не смогут добиться своей цели.

На войне важно все. Даже эта, маленькая, на первый взгляд, победа – уничтожение беспилотников, на самом деле приближает всеобщую, тотальную ПОБЕДУ над агрессором.

Чем больше будет таких «маленьких» побед в Армии Украины, тем быстрее враг будет уничтожен и родная страна вернется в мир и покой.

Которого украинцы заслуживают больше всех в Мире.