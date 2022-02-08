Мифы путинской клики

Ультимативное отношение России к спровоцированному ею обострению ситуации на границе с Украиной заставило США обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН. Постпред США при ООН Линда Томас Гринфилд отметила, что Россия собрала на западных границах более ста тысяч военнослужащих. Также, по ее словам, Москва участвует и в других дестабилизирующих процессах, направленных против Украины. В этой связи, как отмечается в обращении постоянного представительства США при ООН, члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и определить, чем рискуют и Киев, и Москва и европейские страны в случае дальнейшего российского вторжения на Украину.

Однако претензии Москвы распространяются не только на Украину, но и дальше на всю Восточную Европу. Российские дипломаты требуют от США и их союзников вывести войска из стран, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Фактически Путин хочет, чтобы из альянса выгнали всех членов Восточной Европы даже против их воли. Они настаивают, что в 1990-х Вашингтон обещал Москве не расширять НАТО на восток, но не сдержал свое слово. «Надули. Просто нагло обманули», – говорил Путин в декабре 2021 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ отрицал, что такого обещания не было и оно является исключительно российским историческим мифом. Бывший посол США в РФ Макфол предложил свою версию возвращения в «Основной акт Россия – НАТО». «Если Путин потребует, чтобы силы НАТО вернулись в места дислокации в 1997 году, тогда мы должны призвать российских солдат сложить оружие и покинуть Крым, Донбасс, Южную Осетию, Абхазию, Калининград и т.д.».

Несмотря на все попытки Западной дипломатии снизить градус в отношениях между Россией и США и НАТО, Кремль упорно не желает прислушиваться к разуму и продолжает накалять напряжение. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Эхо Москвы», «Комсомольской правде», «Говорит Москва» и Sputnik, Россия не будет корректироваться и не отказываться от условий, выдвинутых Кремлем США и НАТО. Главный дипломат Кремля подчеркнул, что предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом, но Москва не допустит, чтобы западные страны уклонялись от своих обязательств ОБСЕ по вопросам безопасности.

«Наши предложения, которые были 15 декабря переданы американцам и НАТОвцам, могут казаться зарубежными, только если эксперт, оценивающий эти предложения, исходит из того, что «ну как, американцы уже все здесь забрали вокруг вас, что вы начинаете еще как-то суетиться , дергаться? Давайте смиряйтесь с тем, что есть, и ограничьтесь каким-то минимумом».

По мнению Лаврова, принятие Вашингтоном нового пакета санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений и РФ будет вынуждена принять ответные меры, если с Западом не удастся договориться по принципам гарантий безопасности в Европе.

По мнению Лаврова, ответ НАТО на требования Москвы был очень идеологизирован. «Мне было стыдно за тех, кто его писал», – сказал Лавров.

Напряжение не спадает. Сможет ли Совет Безопасности ООН повлиять на ситуацию неизвестно. Кремль, к сожалению, не похож на адекватного оппонента, готового признать свои ошибки и прислушаться к рекомендациям международного сообщества. Активировав функцию «враги кругом», Путин упорно толкает мир в бездну масштабного военного конфликта.

Но пока кремлевские начальники озабочены «фронтом» с коллективным врагом Украина-США-НАТО, в самой России начало подгорать в «тылу» - в ОДКБ. На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба с использованием огнестрельного оружия и минометов. Бой длился несколько часов. Есть погибшие и раненые. Возможно ли что-нибудь подобное в таких «агрессивных и наглых» странах НАТО? К примеру, бои на границе Германии и Франции? Что за такое содружество и коллективная безопасность по-кремлевски, где противоречия между ее членами доходят до перестрелок. Кстати, ни одна из стран ОДКБ не признала вхождение Крыма в состав России. Кто в этом виноват? Тоже, возможно, страны НАТО и Америка. Что-то подсказывает, что начни Путин войну с Украиной, поддержки в ОДКБ он не найдет.

Между тем, Белый дом сообщает, что президент Джо Байден в четверг предупредил президента Украины, что существует «явная вероятность того, что Россия может предпринять военные действия против Украины в феврале». Но хочется верить, что эта информация не оправдается и совместные усилия демократического Запада все же охладят «горячие головы» в Кремле и приведут в чувство омраченного диктатора.