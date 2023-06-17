Между Добром и Zлом

На очередной встрече с депутатами госдуры, путин, говоря о войне в Украине, заявил, что, оказывается, они "ничего серьезного еще и не начинали". После потери на украинских полях более 37 тысяч российских боевиков, такое заявление от президента страны выглядит верхом кощунства и цинизма. Что "не начинали"? Бесславно умирать тысячами в день?!!

Путин не считается с потерями. Понятно, что его совсем не интересует количество утерянных жизней украинцев. Для него – это нечто, не заслуживающее его внимания. У безумных террористов всегда так. Даже чем больше – тем лучше! Но 37 тысяч так же, так сказать, свои, россияне, ради безопасности которых, как утверждают кремлевские власти, и была затеяна так называемая «спецоперация»?!

Психическое состояние карлика в «пынеходах» ухудшается с каждым днем. Болезнь прогрессирует, усугубляя ощущение безошибочности и безнаказанности пациента, который, по безответственности врачей, оказался на свободе и при власти. Человек, который утверждает, что воюет против «всего демократического мира», не может быть при полном уме. Или не может быть «человеком»…

Чем и кому грозит кремлевский изувер? «Ковровой» бомбардировкой украинских городов? Использованием химического или бактериологического оружия? Ядерной кнопкой? Украине и украинцам, Европе, Миру? Что творится в черепной пустоте помешанного деда – непонятно. Даже ему самому. Но это его не смущает и не пугает. Пугает других, тех, кто стал заложником венценосного кремлевского маньяка и вынужден учитывать эти, совершенно не безосновательные, страхи в своей жизни.

Украина и украинцы готовы к бою. Даже готовы к потерям, понимая, что остановить кровавое нашествие силой одной мысли невозможно. Врага нужно уничтожить, не оставив от него камня на камне. Так будет. Обязательно!

Но готовы ли к необходимому, в условиях распространения всемирного зла, самопожертвованию другие? Ведь, в первую очередь, слова путина адресовались именно им – европейцам и американцам!

Украину уже запугивать поздно. За восемь лет мы практически привыкли к постоянным угрозам и откровенным преступным проявлениям «соседа». Даже кровавая война не стала для нас такой уж неожиданностью. Мы ее не хотели, но были к ней готовы. Не только Вооруженные Силы, а, в первую очередь, вся украинская Нация доказала эту готовность, остановив врага в самом начале агрессии и не позволив преступникам из России воцариться на ее территории.

Мир замер в шатком балансе между двумя силами – украинском и мирового Зла. Украина смогла выстроить стену, остановившую гниль и грязь кремлевских намерений. Силы практически равны. Мы не можем пока выгнать врага, тотально зачистив от его зловония украинскую землю, но и он не в силах сломать нашу стену воли к победе и справедливости.

Обе стороны накапливают силы для «последнего и решительного». Другие страны, покой которых, пока, оберегает Украина, должны понимать, что от того, на какую сторону, в конце концов, упадет эта стена, зависит будущее мировой демократии и мирного развития жителей нашей планеты. Угрозы «начать по-настоящему» от кремлевского преступника – это не пустые слова. Это реальная угроза, требующая совместных усилий для ее полной ликвидации.

Если «украинская плотина», не дай Бог, не устоит, кремлевскую заразу уже не остановит ни Европа, ни Атлантический океан! Путинская гниль обойдет весь земной шар и заполнит его на долгие века, наполненные тотальным ужасом и смертями сотен миллионов ни в чем не повинных людей, которые не смогли или не захотели проявить решимость в нужный момент.