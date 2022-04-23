Металл войны

В любой войне необходимо очень много металла. Вооружение, техника, боеприпасы – на все это уходят сотни тысяч тонн металла, которые «видає на-гора» металлургическая отрасль.

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны уничтожили более 5 тысяч единиц российской техники, превратив ее в кучу металла в 45 млн долларов.

Общий вес металлолома, ранее имевшего гордое название «вторая армия Мира», оставленная россией на полях Украины, приближается к 100 000 тонн. Углеродистая и нержавеющая сталь, алюминий, медь, титан, магний, платина, золото и серебро ожидают переработки металлургической промышленностью Украины. Дальше будет еще больше. Металлургические предприятия ожидают очень много работы. Украинские металлургические предприятия.

Чего не скажешь о металлургии подсанкционной россии…

Недавно путин провел совещание по металлургической отрасли. Выводы, прозвучавшие на совещании, очень неутешительны для кремля. Несмотря на шумные речи о том, что россия не боится каких-либо санкций, дела в российской металлургии катастрофические. Отрасль погибает.

Ситуация в черной металлургии (чугун, сталь, прокат) в России безнадежна. После принятия санкций и отказа основных мировых потребителей от российского экспорта оказывается, что примерно треть производимого металла, а это 40 млн. тонн, теперь остается в России и просто вообще никому не нужна.

Поэтому необходимой потребностью становится сокращение производства. То есть – останавливать десятки отраслевых предприятий, лишать работы десятков тысяч работников. Тушить доменные печи. А это, между прочим, далеко не столь быстрый процесс, как бы хотелось. На полное погашение большой плавильной печи требуется год. И столько же нужно потом – на ее запуск.

В 2008 году уже была похожая ситуация. Но тогда все понимали, что мировой кризис в конце концов завершится и дела снова пойдут «на лад». Сейчас, пока у власти находятся путин и его преступное окружение, такой уверенности нет. Напротив, все хорошо понимают, что при жизни и правлении путина санкционное давление не только не будет уменьшаться, а, наоборот, только будет расти. Поэтому шансов для металлургической промышленности России на выход из кризиса практически нет.

Для уменьшения санкционного давления предлагается переориентировать промышленность на внутренние запросы. То есть внешний спрос пытаются заменить на госзаказ. За счет людей (бюджета) строить то, что народу не слишком нужно, не окупится в принципе, зато потребляет много металла. Типичные примеры таких строек – «Южный поток», который затем был упразднен из-за геополитики, но труб в землю было закопано на более чем 10 млрд долларов или «Северный поток-2», который построен, но, очевидно, никогда не заработает. Это просто выброшенные деньги. На самом ли деле нужны россии подобные проекты?

Строительство, на которое идет большое количество металла, тоже переживает трудные времена. Санкционное разрушение экономической системы и банковского сектора россии настолько повысили ставки по ипотеке, что россиянам стало совершенно не до покупки нового жилья.

Никакой внутренний спрос не заменит внешние экспортные поставки. Это безнадежное дело.

Переориентация экспорта на Индию и Китай, предлагаемую путином, вообще выглядит бессмысленной. Эти страны входят в десятку ведущих мировых экспортеров металла, поэтому российский металл им совершенно не нужен. Они не отдадут России азиатский рынок, на котором уже давно являются лидерами и главными экспортерами. В то же время рынок Европы, выход на который, благодаря санкциям, накрылся для россиян «медным тазом», Индия и Китай охотно «заберут себе». Возможностей и мощностей в этих странах предостаточно.

Системный кризис металлургической отрасли россии «влечет» глубокий кризис горнодобывающей отрасли, который «наполняет» ресурсом металлургию. Зачем при острой необходимости сокращения металлургических комбинатов миллионы тонн «лишнего» сырья? Тоже закрытие… Тоже безработица…

И это все лишь незначительная часть последствий бессмысленной агрессивной политики путинского кремля, заведшей россию в тупик. Разрушение экономики и финансовой системы привело к глубокому общему кризису.

Возможный в начале мая дефолт россии поставит жирную точку на всех ожиданиях миллионов россиян на любое улучшение условий жизни. Лучше уже не будет!

Заслужили! По преступлению и наказание!