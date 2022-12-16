Медиафрения российских мозгов

Сеть интернета изобилует описаниями нелепостей российских СМИ под заглавием, которое их объединяет – «российская пропаганда пробивает дно». Это не верно. Российская пропаганда "дно" не пробивает. Ибо невозможно пробить то, чего не существует. Информационная помоечная яма рашкостана – бездонная пропасть, в которую «с головой» нырнуло общество утраченной для человечества страны.

Ситуация с контентным наполнением современного информпространства путинской россии напоминает ситуацию в СМИ конца 80-х – начале 90-х годов. Чем больше дичь поданной информации – тем большее внимание читателей и зрителей она способна привлечь. Тогда это сознательно делалось для увеличения аудитории издания или передачи и получения максимальных финансовых доходов. Современный «бум» инфодичины спровоцирован не жаждой сверхприбылей. Все это безумие», которое льется в уши и глаза россиян путинской россии, имеет целью отвлечь внимание от реалий и помочь кремлевским властям ставить с ног на голову страшную реальность путинского правления, которое направило в бездну и успешно правит в цель многомиллионную страну.

Медийная помойка имеет четкие цели и задачи. Коктейль информационного яда, которым охотно ремигает русское общество, состоит из отдельных частей. «Скрепной» составляющей пропагандисты пытаются повысить и усилить псевдоимперское сознание россиян. Фиктивные достижения, абсурдная героика, причудливые планы верховного жреца и перспективы, безусловно, «светлые и радостные» всей страны. Будущий рай для всех и каждого.

По мнению «редакторов» помойки, только страна под руководством «неутомимого, гениального и богом данного кормчего», которым может быть исключительно ВВП, может противостоять распространению «мирового Зла», олицетворяющего Запад и его «боевое острие» - Украина. Отсюда вытекает река грязи, которой пропаганда пытается запугать слабых на ум россиян, изображая перспективы агрессии на многострадальную россию "проклятых капиталистов с вывернутыми моральными устоями и бандеровцев, которые за счет россиян хотят увеличить возможности своей продуктовой корзины в категории «мясо и мясные продукты».

С точки зрения ведения информационной войны, все эти составляющие «информационного коктейля» абсолютно оправданы и необходимы. Но… Уровень, на котором находится контент российских СМИ, свидетельствует о критической умственной ограниченности самих креаторов при практически неограниченном финансировании. Это – во-первых. Даже техническая сторона этих «информационных изделий» находится на уровне медиа СНГ начала 90-х. Чего только стоит пожизненный диктатор, куриная шейка которого постоянно вылезает за ворот рубашки, словно бы намекая на возможность отпасть от туловища прямо сейчас. Во-вторых: нечего говорить о контентном наполнении таких месседжей, от которого у нормального человека возникает непреодолимое желание вернуть все то, что съел накануне. Такая откровенная и абсурдная ложь, которую используют российские СМИ, говорит о полном отсутствии критического мышления российской аудитории и полном пренебрежении этой аудиторией создателей безумной информационной грязи.

Третья составляющая, не поддающаяся никакому логическому обоснованию и оправданию целесообразности существования, лишь подчеркивает общую тупость и ограниченность массового российского потребителя, который «проглатывает всю мерзость», которую ему «щедро отсыпают» средства массовой информации недостраны и отношение к «плебсу» самых умственно ограниченных информационных поваров. Вот в этой области «творчества» российских СМИ дна нет совсем.

Колдуны и ведьмы заполнили медийное пространство. Обсуждение целесообразности употребления настойки на кротах вызывает ажиотаж на скрепных просторах. Разговор с «инопланетянами юпитерианской цивилизации» уже проходит в прямом эфире из студии Первого канала россии. «Сантан-тари-ту-ту! «Ин-туки-то-то». Непонятно, что означает "то-то", но "ту-ту" вполне узнаваемо. Именно с таким звуком поехала крыша россиян с приходом к власти «сантан-тари-ту-ту» путина. И именно с таким, опять же, звуком обреченный поезд россии мчится в бездну. «Ту-ту!!!»