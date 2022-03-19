Меченые карты

Россия, поняв дальнейшую невозможность использования по делу Навального позиции «грибов объелся» или «это нервное», начинает менять свои информационные месседжи. Все чаще раздаются через громкоговорители Кремля мысли о том, что отравление таки было, но не со стороны власти и спецслужб России. Наоборот, если бы не отважные русские специалисты, то Навального бы не спасли, бла-бла-бла ...

На вопрос «кто заказчик и кто же виноват?» - раздаются расплывчатые ответы, что «вся эта история стала чрезвычайно ярким показателем того, как Запад реагирует на успехи России: вслед за каждым успешным шагом (как это было с вакциной от COVID-19) следует провокация, разгребать которую напрасно: Москва всегда останется виновной . И если Западу нужны были поводы для блокирования «Северного потока-2», то он начал их создавать ». Вот так и не меньше. Опять - ... невестка!

Что имеем в остатке? Завуалированную тезис, что Навального отравил Госдеп для дальнейшего использования темы отравления для введения новых экономических, политических и юридических санкций против России и Европейских участников проекта «Северный Поток-2» и срыва завершения строительства. Мало того - главная цель спецоперации «дело Навального» даже не Россия. Это масштабная геополитическая спецоперация Госдепа, главная цель которой - показать европейцам, «кто здесь главный»! Более того, даже если ЧП-2 не будет достроен, Россия потеряет не так уж и много. Есть уже существующая нить «Северного потока», есть «Турецкий поток», плюс потребности в газе Китая будут расти, плюс Россия тоже строит заводы по сжижению газа и в перспективе сможет торговать со всем миром, или даже со вселенной! Поэтому главные пострадавшие от действий Госдепа - Европейские страны. Вот так!

Кремль постоянно подстрекает Европу, унижая намеками на несостоятельность самостоятельного принятия решений и зависимость от «загребущего дяди Сэма».

Во время пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" Путин обвинил европейцев в отсутствии независимости при решении вопроса реализации проекта "Северный поток-2" и похвалил Анкару, с которой Москва в короткие сроки построила газопровод.

"С Европой до сих пор не можем, годами жуем эту тему, Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет, для того чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект« Северный Поток-2 »", - цитирует РИА "Новости" главу Кремля.

А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наоборот, проводит независимую внешнюю политику, "несмотря ни на какое давление" извне, подчеркнул Путин. В качестве примера он привел реализацию "Турецкого потока", который был построен в достаточно короткие сроки.

Лидер Кремля крайне жестко высказался в адрес «недоброжелателей», ждут "заката" России, при этом ни на кого конкретно не указывая. По его словам, Москва внимательно следит за тем, что происходит в мире, и ее беспокоит лишь то, "как бы не простудиться на ваших похоронах".

Москва хочет от Германии, как главного политического игрока Европы, чтобы и продемонстрировала свое желание строить с Кремлем партнерские отношения, несмотря на вторжение в Крым и Восточной Украины, несмотря на убийство Россией оппонентов в парках Берлина и несмотря на неоднократное нарушение международного законодательства путем использования запрещенной химической оружия.

Рано или поздно, но Европа должна будет принять окончательное решение. Безусловно, европейские политики уже давно поняли, что Кремль не знает меры во лжи, угрозах, подтасовке фактов. Не знает меры в своих имперских фантазиях, где, кроме Москвы, нет места никому.

Какой будет политика Европы? Или подчинится она путинской политике давления, унижений и угроз, сможет наглядно продемонстрировать, что Россия - не тот партнер, с которым умная Европа хочет строить собственную региональную безопасность?