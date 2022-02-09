Маленький повод для большой войны

Россия упорно ищет повод обвинить Украину во всех смертных грехах. Ничего удивительного. Опять же – обычная тактическая схема преступника и мошенника. Отвлечь внимание от своих преступлений и продолжить безнаказанно творить зло – главная идея такого поведения. А еще – подготовить общественное мнение к собственным преступлениям таким образом, чтобы они выглядели, как борьба с еще большим «злом».

Простые россияне устали от постоянной эскалации Кремлем напряжения и негативного отношения к соседней Украине, благодаря кремлевской пропаганде ставшей «главной причиной» всех проблем России. Тезисы «русской весны» не оправдали себя по мнению значительного количества даже пропутинских настроенных граждан и утратили актуальность. «Победоносие» превратилось в «победобесие». Стремительное падение уровня жизни и практически полное уничтожение социальных прав и свобод в самой России стремительно разрушает даже остатки таких желанных властями Кремля национальных скреп.

Что остается? Вариантов не так уж много. Найти «внешнего врага» и развязать против него «победную» войну, которая все спишет. А перед этим – найти повод. Схема стара и уже апробирована в 1999 году.

Вечером 12 августа 2021, около 21:11 автобус ПАЗ-4234, который принадлежал ООО «АТП-1» и направлялся по маршруту 10А в сторону Юго-Западного района, стоял на остановке «ТЦ «Галерея Чижова» на улице Кольцовской. Внутри автобуса находилось более 30 пассажиров, все места для сидения были заняты. Во время посадки пассажиров в салоне прогремел взрыв, в результате которого пострадали 26 человек. 5 пассажиров получили тяжелые ранения. Две женщины скончались в реанимации.

Первоначально сообщалось о взрыве газобаллонного оборудования автобуса. Затем эта версия была опровергнута тем фактом, что автобусы вышеупомянутой модели работают на дизельном топливе, однако следствие не исключало незаконное переоборудование на ГБО.

После взрыва на место прибыли сотрудники ФСБ и Национального антитеррористического комитета, не исключалась версия теракта, однако эта версия к тому времени не нашла подтверждения. Кроме того, по мнению представителей ФСБ, в случае терроризма взрывное устройство было бы с впечатляющими элементами. Да и кто-нибудь взял бы на себя ответственность за этот взрыв.

Другой версией был провоз в салоне взрывоопасного вещества или газового баллона одной из пассажирок.

До 15 августа очередной версией взрыва было обнаружено «нахождение в системе отопления, расположенной в салоне, или около нее неизвестного взрывоопасного предмета». Следствием была выдвинута версия о подготовленной диверсии конкурирующими предприятиями-перевозчиками, конфликтующими с ООО «АТП-1» с целью устрашения (предприятие выиграло конкурс по предоставлению транспортных услуг на нескольких городских маршрутах), и рассчитанную на то, что взрыв произойдет в автобусе, когда он будет следовать с маршрута в парк или в момент нахождения на территории автопарка, однако взрыв произошел во время работы на маршруте.

По состоянию на начало 2022 г. ни причины взрыва, ни подозреваемые не были установлены. Учитывая напряжение российско-украинских отношений и агрессивную позицию Кремля, многие предрекали появление «украинского следа» взрыва автобуса в Воронеже. Но подобная версия так и не появилась в СМИ России.

Стопроцентно, что эта идея присутствовала в горячих головах кремлевской верхушки, но, похоже, была отложена на другие времена.

Похоже, что эти «другие времена» уже наступили. 27 января telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что взрыв автобуса в центре Воронежа могли устроить члены украинской националистической группировки «Манияки: культ убийства» («М.К.У.»). По информации канала это основная версия ФСБ России. По сообщению ВЧК-ОГПУ, украинская организация также причастна к взрыву 19 октября в торговом центре г. Павловск возле Воронежа. Тогда все обошлось без пострадавших.

Эстафету по распространению дезинформации подхватило издание «Московский Комсомолец». Ссылаясь на информированный источник, МК говорит о том, что причиной взрыва стала диверсия, которую устроили выходцы из Украины. «На данный момент все подозреваемые установлены. После диверсии они покинули территорию России по иностранным паспортам».

По «достоверной» информации кремлевских пропагандистов, ФСБ РФ считает лидером группировки М.К.У. жителя Днепра Егора Краснова (2000 года рождения), с 2020 года находящегося в СИЗО "Днепровский централ". Именно из тюремной камеры, как считает ФСБ РФ, Краснов лично с помощью мессенджеров управляет всей сетью М.К.У. и лично общается с его членами. Причем, по «версии» контрразведчиков ФСБ Краснов якобы действует под контролем СБУ. То есть, «главному вору» в свой 21 год удалось создать террористическую организацию, терроризирующую несчастную беззащитную Россию. И руководит им он из тюрьмы другой страны! Полная чушь…

Было бы даже смешно, если бы это не касалось гибели ни в чем не повинных людей. Чувствуется определенная аналогия с серией взрывов жилых домов в городах Буйнакске, Москве и Волгодонске 4-16 сентября 1999 года, терактов против собственного народа совершенных ФСБ с целью оправдать Вторую чеченскую войну и привести к власти Владимира Путина. Не пытается ли путинский ФСБ снова таким образом оправдать возможную агрессию против Украины?

Понятно ведь, что Кремль готов на любую ложь ради воплощения своей болезненной мечты по дискредитации и уничтожению независимой Украины. Страны, которая избрала и одержала в борьбе с агрессором путь самостоятельного демократического развития, а не «васальный мир» (на самом деле – обычную барщину), навязанный Кремлем.