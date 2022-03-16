Маленькая история маленького министра

«Несокрушимая и легендарная… Родилась ты под знаменем алым В восемнадцатом грозном году» (Слова из «Песни о Советской Армии»)

В конце XVI века жил и воевал, причем удачно воевал, корейский флотоводец Ли Сун Син, который впервые в истории создал бронированный корабль, так называемую «черепаху». Ли Сун Син не только неоднократно побеждал в битвах японские эскадры, имея очень незначительные потери среди корейских моряков, но и по сути остановил японскую нашествие на Корею, совершенно нарушив логистику снабжения армии захватчиков подкреплениями и оружием. В 1598 году он окончательно разгромил японский флот, хотя сам в этой битве погиб. Корейский народ считает Ли Сун Сина национальным героем.

Но жизненный путь Ли Сун Сина не был устлан коврами. Всю свою жизнь он боролся против коррупции и отказывался брать взятки, с помощью которых решались кадровые вопросы в средневековой Корее.

Принципиальность Ли Сун Сина, его неуступчивость приводили к постоянным конфликтам и разногласию в отношениях с начальством. Его пять раз существенно снижали в должностях или звании, а однажды безосновательно приговорили к смертной казни, и только возмущение всего народа и покровительство нескольких высокопоставленных спасло его, но Ли Сун Сина отправили на флот простым матросом.

К чему эта преамбула? А вот к чему.

Будущий национальный герой строил свою карьеру, не сгибаясь и не ползая перед сильными мира сего. Он является примером для юношества, которое желает посвятить свою жизнь служению отечеству.

А теперь давайте ознакомимся с биографией одного военного человека с очень большими звездами на погонах.

После окончания учебы в вузе в 1977 году получил звание лейтенанта запаса, но в армии не служил. 1977-1978 - мастер в строительной организации 1978-1979 - мастер, начальник участка в другой строительной организации 1979-1984 - старший прораб, главный инженер, начальник строительного треста 1984-1985 - заместитель управляющего другим строительным трестом 1985-1986 - управляющий другим строительным трестом 1986-1988 - управляющий еще одним строительным трестом 1988-1989 - второй секретарь горкома КПСС 1989-1990 - инспектор крайкома КПСС 1990-1991 - заместитель председателя Государственного комитета по строительству и архитектуре 1991-1994 - председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям; 26 апреля 1993 лейтенант запаса становится генерал-майором, перескочив сразу через шесть ступеней служебной карьеры (Хочу спросить - вам уже страшно? Уже чувствуете мощь и силу?) 1994 -2000 - министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите 2000-2012 - министр, глава МЧС; 7 мая 2003 генерал-майор становится генералом армии 2012 - губернатор одной из областей Наконец, 2012 - министр обороны.

Для тех, кто не догадался: перед вами биография министра обороны России Шойгу Сергея Кужугетовича.

Удивительная, что там говорить, карьера, построеная на личных знакомствах и родственных связях.

Отец министра, Кужугет Сергеевич Шойгу, всю жизнь работал в партийно-советских органах и вышел на пенсию первым заместителем Совета министров Тувинской АССР.

В свое время жизненный путь Кужугета Сергеевича пересекся с жизненным путем первого секретаря Свердловского обкома КПСС Ельцина Бориса Николаевича. Соответственно, в обойму близких к Ельцину людей попал и сын Кужугета Сергеевича, который поддержал Бориса Николаевича во время путча ГКЧП в августе 1991 года и за это получил медаль «Защитнику свободной России».

С тех пор карьера Сергея Кужугетовича, то есть младшего Шойгу, существенно ускорилась. Пришелся Сергей Шойгу и ко двору (или в свиту) преемника Бориса Ельцина, Путина В.В.; видимо, по соответствующим рекомендациям первого Президента России, а еще видимо потому, что не перся до определенного времени на первые роли.

В результате чрезвычайной скромности Сергей Шойгу смог занимать должность главы МЧС в правительствах Виктора Черномырдина, Сергея Кириенко, Евгения Примакова, Сергея Степашина, Владимира Путина (дважды), Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова. И не только. Видимо за скромность в сентябре 1999 года Сергей Шойгу был удостоен звания Героя Российской Федерации; хотя в указе было сказано: «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».

Честно говоря, при награждении Шойгу на Положение о звании Героя РФ, утвержденное Законом РФ от 20 марта 1992 года № 2553-I, просто наплевали, ведь в Положении четко сказано, что «Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с свершением геройского подвига». Какой-такой «подвиг» совершил генерал Шойгу, покрыто мраком секретности. Так удобнее, для своих.

Вообще Сергей Кужугетович очень серьезно относится к наградам. На груди этого величественного полководца блестят медали «В память 1000-летия Казани», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «В память 850-летия Москвы» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения ». Недаром о нем говорят «ряженый генерал».

Итак, что мы видим? Мы видим, что главнокомандующий армии РФ, Путин В.В., не является профессиональным военным; он вообще не военный. Не является профессиональным военным и Министр обороны; судя по биографии, он еще меньше военный, чем В.В. Путин. Это означает, что у России в руководстве Вооруженными Силами двое дилетантов, двое приспособленцев, двое интриганов.

Служебные обязанности Путина - держать руку на красной кнопке и принимать захватывающие отчеты о состоянии военной мощи российской армии, для которой уже нет соперников во всем мире. Ну, если не в мире, то хотя бы в Европе.

Тогда в чем заключаются служебные обязанности С.К.Шойгу? Даем подсказку: министерство обороны России является заказчиком, то есть средства из бюджета на вооружение, жилье для военных, военное снаряжение и т.д. проходят через министерство.

Теперь догадались? Правильно! Служебные обязанности Шойгу заключаются в правильном распиливании военного бюджета. А он немаленький – 1,894 трлн рублей.

Распил такой суммы требует немало усилий, поэтому генералу Шойгу не до армии, а тем более не до сражений: не дай бог что, ведь пуля - она дура, кто же тогда будет распиливать? Для сражений у Кужугетовича есть специально обученные люди, о которых мы расскажем в следующий раз.

И для какого юношества может быть примером биография некоего «стратега»?

Кстати: родственники Сергея Шойгу по материнской линии - уроженцы Украины. Шойгу был крещен в православие 1960 года в городе Стаханове Луганской области. Вот так.