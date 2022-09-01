Лживые обвинения кремля

Что Вы пытаетесь как можно быстрее сделать, когда оказываетесь рядом с абсолютным дураком, который не понимает человеческий язык, не уважает общепринятые нормы морали, постоянно лжет и еще агрессивно настроен? Любой нормальный человек пытается держаться подальше от такого субъекта и обходит его десятым путем. И то, выходит не всегда!

А что делать, если в роли такого злонамеренного дурака выступает целая страна? Тем более, что держит в заложниках своих преступных намерений половину человечества? К тому же имея в своем преступном арсенале средства ядерного принуждения?

Россия захватила украинскую атомную электростанцию. Украинская АЭС на Украинской земле в ходе преступной агрессии против Украины. Разместила на территории НАШЕЙ станции свои оккупационные войска и склады боеприпасов, пытается подключить НАШУ АЭС к российской энергосистеме, заминировала территорию НАШЕЙ АЭС и еще сама обстреливает НАШУ станцию, угрожая Украине и всему миру атомной катастрофой!

Обезьяна с гранатой смотрится рядом с придурковатыми россиянами глупым ребенком. И при этом всем, обезьяна еще и собирает Совбез ООН для «предупреждения проявлений ядерного терроризма со стороны Украины»! Цинизм, откровенная мерзость и отсутствие даже остатков ума кремля и всей россии во всем богатстве красок.

Вчера и сегодня с утра в Нью-Йорке (США) состоялось заседание Совбеза ООН. Россия пыталась склонить мир (или как минимум участников заседания) к обвинениям в адрес Украины в «ядерном терроризме и шантаже». Украину, защищаемую от наглого агрессора на собственные территории!!!

Совершенно привычный и уже окончательно надоевший бред постпреда россии василия небензи не вызывает никакого удивления. Все по кремлевским методикам. "Россия стоит на защите Запорожской АЭС, не хранит там вооружение и не обстреливает Украину с территории станции". И вообще, "всеми силами спасает мир от ядерной катастрофы". Обезьяны – они такие – делают только то, что им вколотил в головы дрессировщик. В случае россии – полоумный.

Достаточно размыта и аморфна позиция гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В своем докладе он заявил, что сейчас "угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует". То есть, ежедневные обстрелы, минирование и складирование боеприпасов на территории особо опасного объекта – атомной электростанции – не несет в себе никаких признаков угрозы?

Заявления командира оккупационного контингента и территории АЭС о готовности выполнить последний приказ не является ядерным шантажом и терроризмом мирового масштаба?!! Или для руководителя МАГАТЭ подтверждением угрозы является исключительно радиоактивное облако, которое накроет Украину и пол Европы?!

В конце концов, он призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и заявил о готовности лично возглавить ее. Но такая откровенная «балансировка» в определениях причин возникновения ядерной угрозы и попытка «смягчить острые углы» вызывает откровенное раздражение.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем выступлении была более конкретной и категоричной и высказалась за вывод российских войск как из Запорожской АЭС, так и в целом с территории Украины. По ее убеждению, без вывода войск захватчика, который и является причиной всех угроз, проблемы вокруг станции не прекратятся.

США поддержали миссию МАГАТЭ на АЭС «при соблюдении суверенитета Украины» и призвали россию передать Украине контроль над Запорожской атомной станцией и создать демилитаризованную зону вокруг АЭС.

Представительница Франции заявила, что россия должна вернуть Украине контроль над ЗАЭС, захваченной во время ничем не оправданной агрессии. "Украина должна получить доступ и контроль над станцией, потому что эта ситуация несет угрозу жителям Украины", - подчеркнула дипломат. Она добавила, что персонал МАГАТЭ должен получить доступ к станции и иметь возможность общаться с персоналом станции без давления российских военных.

Представитель Великобритании заявил, что действия россии противоречат правилам безопасности, установленным МАГАТЭ и угрожающим миллионам людей, а также призвал россию вывести свои силы со станции и допустить на объект инспекторов МАГАТЭ.

"Нужно понимать, что именно из-за присутствия россии есть опасность как для людей, так и для стран, которые могут получить последствия ядерного инцидента в Украине", - отметил он.

Высказалась на заседании Совета безопасности ООН и представительница Ганы. Ее страна считает, что прекращение военных действий, связанных с полным выводом российских войск, является единственным приемлемым способом восстановления мира и безопасности.

Умеренный Китай, как всегда, выразил обеспокоенность ситуацией вокруг ЗАЭС, которая «подрывает безопасность» персонала крупнейшей АЭС в Европе, отметив, что «в случае аварии последствия будут серьезнее, чем на Фукусиме».

По итогам встречи миссия МАГАТЭ намерена до конца августа посетить с инспекцией оккупированную АЭС. России не удалось переложить ответственность за ядерную угрозу «с больной головы на здоровую».

Комментируя ход заседания Совбеза ООН, постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя заявил, что «против рф развязана война лжи, а любая вина Киева отвергается». «Мы в течение полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи», – отметил Небензя.

«Сегодня снова никто из наших западных коллег не отважился назвать вещи своими именами. А именно – что вооруженные силы (Украины) безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там. То есть обстрел вооруженных сил Украины атомной электростанции – это что? Ответ на риски, созданные россией», – заявил Небензя.

А что еще могла сказать ручная мартышка кремля после очередной неудачной попытки искажения и искажения правды?