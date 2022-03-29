Любить жизнь

Месяц войны навсегда изменил жизнь в Украине. Изменил в корне отношение к жизни! Не до войны! Украинцы очень миролюбивая и искренняя нация, потому мы всегда откровенно ненавидели войну. Изменилось отношение к самой ЖИЗНИ. Собственной жизни близких, друзей, сограждан-украинцев.

Еще никогда жизнь в сознании людей не стоила так дорого. Жизнь Своих людей! Поэтому мы начали по-настоящему ценить каждую минутку общения с родными и близкими, знакомыми. Мы звоним по телефону родным и друзьям при каждой, самой маленькой, возможности. С одной целью – убедиться, что у них все в порядке, что им ничего сейчас не угрожает. Что они живы и здоровы. Дай Бог, чтобы так было всегда. Дай бог на каждый телефонный звонок получать ответ. Пусть встревоженную. Пусть даже со слезами, но – ответ.

Общение, возможность быть вместе с другими людьми, чувство единства и причастности во время войны играют особую роль. Коммуникация, помимо своих прямых функций, помогает нам самим стабилизироваться и мобилизовать свои резервы, снизить тревогу, получить и оказать поддержку, отреагировать свои чувства и дать возможность другим.

Даже при пандемии, которая, кстати, до сих пор не закончилась, а просто отошла на второй план по сравнению с ужасами войны, по данным опросов, мы общались с родными и близкими в три раза меньше, чем во время войны.

Сейчас то, чем человек может заниматься, чем наполнять свою жизнь, успокаиваться – эти ресурсы критически сужены и коммуникация – это одна из немногих сфер, которая сейчас является таким доступным ресурсом и поэтому забрала на себя очень много. Возросла тревога за безопасность близких во время войны, а постоянная связь позволяет проверять состояние безопасности.

Война разделила семьи и близких. Многие отправили своих жен, стариков и детишек подальше от фронта, от постоянной опасности. А сам остался защищать родительский дом от захватчика, помогать, каждый на своем месте, общей победе. Практически половине украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей.

Разделение с семьей не по своей воле – это психологически тяжелое испытание, особенно во время войны, которая формирует неопределенность будущего воссоединения семьи. Быть постоянно на связи с семьей и общаться – немаловажная часть психологической поддержки и эмоциональной адаптации к страшным событиям.

За месяц войны мы поняли, как важно чувствовать рядом с собой тех, кого любишь всем сердцем! Война научила нас дышать полной грудью и жить. Жить, наперекор обстоятельствам, боли и скитаниям.

И мы будем жить. Назло всем врагам. И мы обязательно победим! Вместе с ПРЕМОГОЮ снова объединятся семьи, встретятся друзья, обнимутся любимые! Так будет! Мы ведь – вместе! В горе и радости, в богатстве и в бедности, в болях и в здоровье.

А лютая смерть пусть разводит наших врагов!