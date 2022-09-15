Лучше бы подальше от нас...

Если бы россия находилась не на планете Земля, а на расстоянии хотя бы десятков световых лет от солнечной системы и никоим образом не влияла на нас, землян, а мы могли бы получать новости о ходе абсурдных событий на этой забытой Богом и разумом территории, то на таких новостях режиссеры и сценаристы комедий увеличили бы свое состояние в сотни раз.

Страна, которую «умом не понять» и так им никогда практически не блистала. А после начала «спецоперации», от неудач, потерь, проблем, разрушения болезненных мечтаний и других последствий «молниеносной войны», россия просто оказалась «в лыжах» стоя на «асфальте». Ну не едут лыжи по нему, какой бы ложью их ни смазывали!

Неуклюжие движения, глупые падения, унижения и раздражения, которые «кремлевские лыжники» пытаются скрыть за сочинением «нового спортивного стиля передвижения», мотивируя тем, что «на карачках» к победе гораздо ближе и быстрее, чем «коньковым шагом».

Бег на карачках вошел практически во все сферы жизни (если примитивное существование можно так назвать) российского общества. Просматривая новости из оркостана, становится понятным, что и в самом деле «второй такой страны» даже искать бессмысленно. Не найдешь! Вот где, например, в какой еще стране, кроме России, кандидат от провластной партии на местных выборах, не имея никаких конкурентов, смог бы проиграть выборы пункта «против всех» в бюллетене. Это ж какое нужно было иметь «уважение» у местных жителей, чтобы получить такой «победный» результат?

Ок, понятно, что это хоть и смешная, но очень местечковая новость, потому что избирателей там было 90. Для огромной страны это даже не «капля в море».

Но на уровне всей россии в целом новости тоже имеют тотальный вкус абсурда и какого-то психологического извращения. После перевода отечественного российского авиапрома на «импортозамещающие» рельсы и «экспроприации» по аэрофлоту импортных самолетов при отсутствии своих собственных, «крылья россии» быстро превращаются в неких «общипанных ворон». Недопустимой роскошью стала не только туалетная бумага и влажные салфетки для пассажиров, но и наличие 2 (двух!) пилотов в кабине самолета. И чихать хотел аэрофлот на международные нормы, написанные кровью авиакатастроф, о наличии не менее 2 (двух) пилотов в кабине одновременно. Это жизнь, она тревожная! Сердечный приступ, потеря сознания, в конце концов – расстройство желудка! Кто-то из двух должен постоянно держать штурвал самолета и отвечать за жизнь пассажиров, самолета, груза, тех, кто на земле находится на траектории возможного падения самолета. Все логично и подтверждено жизнью сотен людей. Да где логика, и где Россия?! Она же на другой стороне вселенной!

Диво? Для россии – нет! Аэрофлот пошел еще дальше и теперь пилоты не будут надменно рассекать просторы аэропорта в галстуках, белых рубашках и блестящих ботинках под восхищенными взглядами пассажирок женского пола. Теперь – работа механика и чемодан с гаечными ключами и отвертками будет признаком пилота. По мнению руководства аэрофлота, «один – тоже в поле воин». И этот «один» должен не только уметь пилотировать крылатую машину, но и ремонтировать ее при необходимости, которая при отсутствии импортных запасных частей превращается в постоянную составляющую процесса пилотирования.

Ок. Это тоже как-то касается не каждого россиянина. Не каждый житель «необьятного» может позволить себе авиаперелеты. Не по карману. Тем более на фоне тотального падения экономики и обнищания населения. Но власти россии пытаются заботиться даже о тех, кому «не по карману» даже простые продукты питания. Именно ради них принято решение, позволяющее убрать из упаковки продуктов «срок годности». Ведь, в теории, просроченный товар должен стоить значительно дешевле, то есть стать «по карману» даже нищему (хотя на россии их и нет))). Зачем раздражать покупателя информацией, что эта консерва уже была старой даже на «звезде перестройки»? Пусть едят на здоровье и не волнуются по пустякам.

Правда «добрые языки» говорят, что это касается самого «срока годности», а лишь указания, где этот термин искать на упаковке. Поэтому теперь он может быть где угодно, даже на внутренней стороне тетрапака. И не найти его "днем с огнем".

Почти смешно… Но это, как говорится, неофициальная версия решения росстандарта. Официальная гораздо смешнее и вообще дикая. Таким образом в россии пытаются экономить краску, которую сами не умеют производить, а импортной теперь после введения санкций и изгнания россии за пределы цивилизованного мира, нельзя.

Как тут не вспомнить слова героя Леонида Броневого, доктора из комедии Формула любви.

«У нас писарь в уезде был, в пачпортах год рождения одной только циферкой обозначал. Чернила, шельмец, вишь, экономил.

Потом дело прояснилось, его в острог, а пачпорта переделывать уже не стали. Документ все-таки. Ефимцев, купец, третьего года рождения записан от Рождества Христова, Куликов - второго… Кутякин - первого»

Одно огорчает… Страна с безумной преступной властью, придурковатыми решениями и больным обществом находится не на другой стороне нашей галактики…