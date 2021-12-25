Лондон. Николай Глушков

В Евангелии от Марка говорится: «Все тайное становится явным». Рано или поздно. Но - обязательно! Как не скрывает свои темные дела Кремль, но настоящая история все расставит по своим местам.

В Лондоне возобновили дело о гибели бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова. Британский Коронерский суд Лондона признал, что его смерть была насильственной.

Бизнесмен Николай Глушков был найден мертвым в Нью-Молден на юго-западе Лондона в марте 2018 года. Глушков был близким другом олигарха Бориса Березовского, активного критика Путина. Его нашли повешенным в своем доме в Беркшире в 2013 году.

Бывший финансовый директор флагманской авиакомпании России «Аэрофлот», Глушков готовился к судебному процессу в лондонском суде. Накануне он говорил друзьям, что это докажет свою невиновность по давних финансовых обвинений со стороны российских властей. Бизнесмена обвинили в мошенничестве, отмывании денег, полученных незаконным путем, и невозврате валютной выручки из-за рубежа. Через четыре года суд снял с него часть обвинений, однако признал виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке к бегству. С учетом отбытого срока бизнесмена освободили в зале суда.

А еще Глушков открыто заявлял, что разоблачит «Аэрофлот» как прикрытие для российских спецслужб. Такое разоблачение могло бы поставить в неудобное положение президента Владимира Путина, пролив свет на часть постсоветской истории, которую российское правительство пытается скрыть. «Это дело было целью его жизни», - сказал Георгий Шуппе, друг и бывший партнер по бизнесу. «Он не собирался сдаваться».

Глушков утверждал, что претензии Аэрофлота к нему абсурдные и все дело, которое в течение многих лет проходила через канцелярию Высокого суда Лондона, была поводом для российских властей, чтобы преследовать его.

68-летний Глушков должен был появиться в Хозяйственный суд Лондона для защиты 12 марта, в день, когда его тело было обнаружено его дочерью Натальей. Накануне судебного заседания господин Глушков перестал отвечать на телефонные звонки. Когда его дочь приехала к нему домой, чтобы провести расследование, она нашла его внутри задушенным на собачьем поводке.

Смерть господина Глушкова стала серьезным сигналом для эмигрантской общины России. Он был частью команды, которая на русском приватизации смогла «заработать» огромные деньги. В свое время именно они помогли построить политическую систему, которая привела Путина к президентству. Попав в немилость, они бежали в Англию и попытались оказать сопротивление своему бывшему протеже. Но усилия были сорваны преждевременными смертями ...

Лидер этой тройки, Борис Березовский был найден повешенным в ванной комнате своего дома в Беркшире, Англия, в 2013 году. Его смерть сначала была признана полицией как самоубийство, но теперь полиция проводит новое расследование.

В 1996 году Березовский объединился с другими олигархами, чтобы профинансировать успешную кампанию действующего президента Бориса Ельцина. В 1999 году, когда Ельцин назначил Путина своим преемником, Березовский и его союзники помогли вывести того из фактической вести на общенациональную известность, благосклонно освещая его президентскую кампанию на ОРТ, телеканале, который в то время был подконтролен Березовскому. Именно эти люди способствовали созданию политической партии "Единство", которая послужила трамплином для Путина.

Давний помощник господина Березовского по безопасности, бывший российский офицер ФСБ Александр Литвиненко, был убит в 2006 году смертельной дозой радиоактивного изотопа полоний-210. Это убийство следственные органы Великобритания вполне положили на Россию. В 2014-2015 годах в Великобритании по делу смерти Литвиненко было проведено общественное дознания, в ходе которого представитель Скотленд-Ярда сообщил, что «единственное возможное объяснение» заключается в том, что «тем или иным образом российское государство участвовала в убийстве Литвиненко».

Британский суд пришел к выводу, что Литвиненко был убит в результате спецоперации ФСБ, одобренной, вероятно, лично директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным.

Другой партнер Березовского Бадри Патаркацишвили, умер в 2008 году от сердечного приступа. Эту смерть пока полиция признает смертью от естественной причины. Пока ... Интересно, что за неделю до его смерти в Грузии разгорелся скандал, связанный с публикацией газетой «Алия» распечатки разговора Бадри Патаркацишвили и главы спецдепартамент МВД Грузии Ираклия Кодуа. Часть записи, касается связей Патаркацишвили с Путиным, была за два дня до смерти Патаркацишвили опубликована в двух версиях русского перевода в журнале «Коммерсант-Власть». В частности, согласно редакционным переводом текста распечатки, Патаркацишвили сказал, что Путин «крышевал его питерские интересы».

Глушков погиб последним из команды. Но, вряд ли это последняя смерть человека, мешала Путину в его позорных делах.