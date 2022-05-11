Логика абсурда

В своей помешавшейся и вывернутой публичной риторике Путин раз за разом возвращается к тезису, что бывшие союзные республики должны были выйти из состава некогда великой страны в территориальных пределах на момент создания РСРС. В первую очередь такими псевдоисторическими уловками Путин пытается легитимизировать аннексию властью Кремля украинского полуострова Крым. Идея, мягко говоря, не нова. И от этого она становится не менее нелепой ...

Начиная с 2014 года власти РФ пыталась создать хоть какое-то публичное почву для агрессии против территориальной целостности Украины. Совфед РФ пытался признать передачу Крыма Украине в 1954 году юридически ничтожной. Затем, уже в 2015 году лидер "Справедливой России" Сергей Миронов просит генерального прокурора Юрия Чайку изучить на соответствие Конституции СССР решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украины.

Крым был передан Украине на основании соответствующего указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, подтвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Оба документа были выданы за подписью председателя и секретаря Президиума ВС СССР - Климента Ворошилова и Николая Пегова.

Смысл передачи региона объяснялся в указе «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

«Общность экономики, территориальная близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР». Даже в тогдашнем Кремле понимали эти простые истины. Но власть Кремля настоящее имеет свою псевдоимперскую точку зрения на исторические процессы. Законы об аннексии Крыма и Севастополя Путин внес в Госдуму 19 марта 2014. На второй день нижняя палата ратифицировала договор об аннексии и приняла в трех чтениях конституционный закон о вхождении украинских регионов в состав России. Из всех депутатов против проголосовал только Илья Пономарев. Уже через три дня оба законопроекта были одобрены Советом Федерации.

И начались поиски оправданий преступным действиям. В 2015 году Генеральная прокуратура РФ признала неконституционной передачу Крыма от РСФСР Украине в 1954 году. А какой еще вердикт могла вынести прокуратура власти Кремля, чтобы угодить Путину ?! Прокуроров даже не смутил тот факт, что такое решение не является компетенцией прокуратуры! Прокуроры охотно занялись проверкой конституционности правовых актов, принятых несколько десятилетий назад в уже несуществующей сегодня государстве. И вынесли «обоснованный вердикт», столь необходимый Путину и Ко.

Закрыв глаза на тот факт, что принадлежность Крыма Украине была безоговорочно признана в ряде соглашений между Россией и Украиной, в частности, в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года и в заключенное в том же году Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины, прокуратура четко расписалась в своей зависимости и «верноподданства» Кремлю.

И часть решения Генпрокуратуры, где утверждается, что и после передачи Крыма Украине Севастополь сохранил статус города союзного подчинения, опровергается элементарно - простым обращением к соответствующему том Большой советской энциклопедии. Там черным по белому написано, что Севастополь имеет статус города республиканского подчинения в составе УССР.

Между тем, например, постановлением Президиума ЦИК СССР от 16 октября 1925 от Украины России был передан ряд районов Таганрогского и Шахтинского округов с городами Таганрог и Шахты. Взамен Украина получила ряд территорий Почепского и Севского уездов Брянской губернии, Путивльский уезд (с Путивлем) и части Грайворонского, Белгородского и Суджанского уездов Курской губернии, а также часть Валуйского уезда Воронежской губернии. Если следовать логике российской Генпрокуратуры, надо также отменить и соответствующее постановление ЦИК и вернуться к границам, которые существовали до 16 октября 1925 года. Но тогда Россия безусловно проигрывает. Ей придется вернуть значительную часть Ростовской области с такими городами как Шахты с 237 тыс. Населения и Таганрог с 253 тыс. Населения, получив назад Путивль всего с 17 тыс. Жителей.

Бред Путина о «грубых нарушениях» действующих на момент передачи правовых норм является откровенной ложью. За все время существования СССР территории от республики к республике или от области к области передавались единственным возможным образом, каким и был передан Крым, - постановлением Президиума ВЦИК, а в дальнейшем - постановлениями Президиума Верховного Совета СССР и президиумов Верховных Советов соответствующих республик. Ни референдумов по этому поводу никогда не проводилось, ни даже специальных постановлений пленарных сессий Верховного Совета СССР ни разу не принималось.

Путин в своих грезах о мировом господстве давно распрощался с такими понятиями, как «совесть», «здравый смысл» и «историческая правда». Аннексия Крыма и захватническая война, которую развязал Путин на украинском Донбассе говорит о том, что Кремль выбрал для себя модель поведения, которая очень далека от привычных нормальным людям норм и понятий. «Мировое зло» - это не какая-то мифическая призрак. В этой «призраки» является конкретное лицо и имя. И имя это вовсе не «легион»!