Летаргия нации

В начале XIX века Пушкин еще надеялся, что россия сможет "проснуться ото сна"…

С того момента уже прошло более 200 лет, но за это время состояние болезненного забвения россии только ухудшилось.

Что для истории 120 дней? Пустячок, который даже не заслуживает внимания. Но не в том случае, когда эти 120 дней исполнены болью, смертями и страданиями ни в чем не повинных людей, для которых эти дни превратились практически в вечность. 120 дней страшной, беспричинной агрессии россии против Украины.

Даже практически за четыре месяца войны многие из нас не до конца осознают реальность происходящего. Как в XXI веке, в самом центре Европы могут звучать сирены, взрывы и стон раненых и умирающих? Это какое-то безумие! Страшный сон, от которого пытаешься как можно скорее проснуться и оказаться в привычном солнечном мирном утре, не обезображенном разрушенными и пылающими зданиями. Желание «проснуться» преследует украинцев уже 120 дней.

И еще 120 дней мы надеялись на то, что россия все же «проснется» от своего безумного сна, навеянного огромной стране помешанным диктатором с разрушенной психикой. Но россия не просыпается… И похоже, что ее «утро» отложено на неопределенный срок, который, возможно, никогда и не придет в разрушенную страшным «имперским» сном страну.

Мы все с надеждой ожидали того момента, когда простые россияне осознают преступность и историческую невозможность дальнейшего существования кремлевской власти, которая исказила их разум и уничтожила все надежды на счастливую жизнь. Мы надеялись на то, что столь большую по размерам и населению страну, как россия, никакой диктатор не сможет до конца покорить своим больным имперским намерениям. Но мы ошиблись…

За сотни лет гнета и унижений различных «самодержцев» коллективная россия полностью потеряла собственный ум и благоразумие и превратилась в стадо баранов, которое готово подчиняться любой власти, даже если это власть паршивой овцы. Главное, чтобы эта овца была в волчьей шкуре, которую так привык бояться русский люд. Потомки крепостных с крепостничеством в крови даже не представляют, как жить самостоятельно, собственными желаниями и разумом, без такого уж привычного «стойла». Да и любые «светлые» желания уже давно безвозвратно утрачены.

Даже учитывая всем известную лживость кремлевской пропаганды, которая акцентируется на практически 100-процентную поддержку россиянами преступных действий путинской власти, никаких реальных действий по сопротивлению путинскому режиму простая россия не ведет. Вряд ли реальным сопротивлением могут называться попытки поджогов около 20 военкоматов в стране, где таких «пунктов приема пушечного мяса» насчитываются тысячи. Единичные персональные акции сопротивления и выступления отдельных общественных и культурных деятелей тоже вряд ли смогут пробудить путинскую россию от летаргического имперского сна.

А более современная россия неспособна от слова «совсем».

Поэтому ожидать от россиян «прозрения» абсолютно бесперспективно. Стихотворение Пушкина «К Чаадаеву» с его призывами к воле и борьбе с «самодержавством» за столетие так и не нашло никакого отклика в сердцах простых россиян, а кровавая и во многом гротескная попытка начала ХХ века еще больше усугубила ситуацию.

Им, простым россиянам, в своем подавляющем большинстве, не нужна никакая свобода и воля. Напротив, она их пугает, потому что столетие гнетущего ярма разного рода «самодержавства» уничтожили у народа россии даже возможность сопротивления приказам и прихотям «паршивой овцы», которая их же волей была выдвинута на вершину «пищевой пирамиды» больного российского общества.

Россия самостоятельно не «проснется». Коллективное Зло не сможет встать на путь Добра. Да и не хочет. Ибо – неизлечимое. Нужна мощная селекция поколений, не пораженных болезнью «молчаливого крепостного права», чтобы россия снова поверила в то, что:

«…взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!»