21:31 11 мая Киев, Украина





Ранее, 7 апреля, этот закон принял Сенат США, а 28 апреля то же самое сделала Палата представителей Конгресса США. Закон позволит США оперативно предоставлять Украине оружие для защиты от агрессии России, также Киев получит по нему финансовую помощь в значительно большем объеме, чем было до этого.



Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что считает этот документ историческим: «Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо та захистимо демократію в Україні та в Європі. Як і 77 років тому», – написал Зеленский в твиттере после того, как Белый дом объявил о подписании закона.



Символично, что Джо Байден именно 9 мая поставил заключительную точку в определении отношения коллективного Запада к войне в Украине. Соединенные Штаты Америки четко указали мировому обществу, на чьей стороне находится страна крупнейшей мировой демократии. Пока Украина отмечала День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а по красной площади в москве шагало последним парадом обреченное войско, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.Ранее, 7 апреля, этот закон принял Сенат США, а 28 апреля то же самое сделала Палата представителей Конгресса США. Закон позволит США оперативно предоставлять Украине оружие для защиты от агрессии России, также Киев получит по нему финансовую помощь в значительно большем объеме, чем было до этого.Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что считает этот документ историческим: «Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо та захистимо демократію в Україні та в Європі. Як і 77 років тому», – написал Зеленский в твиттере после того, как Белый дом объявил о подписании закона.Символично, что Джо Байден именно 9 мая поставил заключительную точку в определении отношения коллективного Запада к войне в Украине. Соединенные Штаты Америки четко указали мировому обществу, на чьей стороне находится страна крупнейшей мировой демократии.

Закон о ленд-лизе – это «закон об обязательной победе Украины». Сомнения, остававшиеся у западных политиков по поводу результата российской агрессии, остались позади. Вооруженные силы Украины за два с половиной месяца войны доказали свою способность не только сдержать агрессора, но полностью уничтожить армию захватчика, которая до этого момента имела статус «второй в мире».



Запад убедился в том, что Украина, ее Вооруженные Силы и сплоченное войной общество готовы побеждать врага. Не только «хочет», но и «может».



Поддержка новейшими образцами оружия украинских защитников не оставит никаких шансов дерзкому захватчику. И Запад абсолютно уверен в этом.



Перечень вооружений, которые Соединенные Штаты могут по новому закону передать Украине, может быть любым, и это будет определяться на основании согласования между нашими предложениями и способностью Соединенных Штатов их предоставить.



Но, на самом деле, ленд-лиз – это не только оружие. Это также технологии и оборудование, которые помогут Украине создать мощную оборонную промышленность и удовлетворять потребности Вооруженных Сил изделиями собственного производства.



Ленд-лиз – это не «подарки». В любом случае, Украина должна будет рассчитаться за полученную помощь. Это справедливо. Абсолютно приемлемой платой, как для Украины, так и для Соединенных Штатов, может стать, например, создание базы ВМС США в Севастополе. После того, как Крым вернется в родную украинскую «гавань». То есть после полной безоговорочной Победы над врагом и очищения от российской нечисти оккупированных и аннексированных территорий Украины.



Благодаря ленд-лизу, Украинская армия станет качественно другой. Сочетание сноровки, мужества и героизма украинских воинов с новейшим вооружением, аналогов которого нет в армии оккупанта, превратит Вооруженные Силы Украины в передовую, закаленную войной, мощную армию новейшего образца, аналогов которой не будет и в Европе.



Ленд-лиз – абсолютно логичное завершение трансформации отношений Запада к Украине. Запад признал Украину равноправным партнером демократического мирового общества и готов помогать в борьбе с агрессивными проявлениями диктатуры кремля.



Украина завоевала в кровавой борьбе свое право считаться мировым сообществом не пассивным объектом, а активным субъектом геополитики, способным адекватно реагировать на вызовы и угрозы любых антагонистов демократических свобод, мира и спокойствия.