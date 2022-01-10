Кто знает правду? ...

К сожалению, практически любые резонансные события современности имеют двойное (тройное и т.д.) дно. Тем более, что их освещения в средствах массовой информации всегда ведется с нескольких точек зрения, которые учитывают интересы определенных финансовых групп, политических партий, целых стран и наций. Информация потеряла четкую окраску, деление на «белое» и «черное». Всё, за небольшим исключением - «серое».

Информационные потоки вместо помощи несут вред обществу, которое уже практически разделилось на тех, кто готов верить любой информации в СМИ и на тех, кто уже не верит никому и ничему.

Взвешенность и достоверность новостей уже не является присущей даже важным научным изданием. Високосный 2020 четко указал на несостоятельность и невозможность борьбы с информационным хаосом на мировом уровне. Ситуация с освещением хода пандемии коронавируса с самого начала напоминала попытку применения управляемого информационного хаоса с целью дестабилизации общемировых устоев и порядка. Ни о какой управляемости и достоверности ответственными за здоровье планеты институтами вообще не шла речь. Возможно обоснованная и взвешенная информация и продуцировалась ВОЗ, но она практически полностью растворилась в разноголосице тысяч «популярных медицинских экспертов», представителей власти, бизнеса и других касающихся (и не очень) процесса публичных персон.

Главный вред обществу нанес не только сам вирус, но и хаос, порожденный информационной амбивалентностью. Как результат - около 800 000 уже умерших на это время от болезни и «мировая экономическая депрессия» с возможными потерями на уровне $ 82 трлн. Такая цена для человечества за не самую страшную, как выяснилось в конце концов, болезнь. Нужна ли такая глобальная информатизация для человечества, которое в подавляющем большинстве постепенно теряет критичность мышления и оценки внешней информации? Информации, которая становится вместо «доступной и полезной» «бесконтрольной и безжалостной»!

Управляем ли современный информационный хаос вообще? Кем? Вопросы без ответов. Несмотря на то, с каким энтузиазмом и энергией этот хаос поддерживается на государственном уровне определенными странами, понятно, что такое положение информационного пространства полностью удовлетворяет амбициозных «императоров» современности. Оказывается, что для того, чтобы владеть миром, не обязательно владеть информацией! Значительно проще информацию создавать самим, то есть - врать!

«На изготовление вакцины понадобилось две недели»! Чушь? Если и возбудитель, и вакцина «с одной пробирки» это - возможно! Во всех остальных случаях, это бред вроде «объявление тендера на работы по увеличению количества осадков над полуостровом Крым» или «ни один настоящий казак России не заболел коронавирусом». На кого рассчитано такое откровенное безумие? К сожалению, на нас с вами! На простых людей в любой стране. На тех, кто верит всему, что появляется на страницах ведущих и не очень СМИ. На тех, кто потерял критичность восприятия и собственное мнение. Тех, кого такие «продукторы» лжи пытаются довести до состояния «умственных растений». Потому что такими гораздо легче управлять и стричь, как овцу. Или просто - положить под нож «великоимперский», или любого другого «мясника»...