Кто же вас хоронить будет?

Сами своих хороните…

Далеко не все даже во власти России зомбированы и превратились в животных. До многих власть имущих наконец-то «дошло», что помешанный коротышка привел Россию в пропасть.

Война, которую Кремль упрямо называет «освободительной спецоперацией» от самой России, не оставит «камня на камне». Даже в российском Сенате многие недовольны действиями Кремля и понимают все последствия, которые обязательно ощутит на себе Россия в ответ на агрессию против Украины.

Никто в руководстве Кремля не задумывается и не заботится о захоронениях погибших российских военных, телами которых агрессор уже щедро «засеял» украинские поля.

Сенатор Людмила Нарусова рассказала о том, как власти Кремля бросили на произвол судьбы матерей, сыновья которых бесславно сложили свои головы в угоду преступным действиям помешанного водителя.

Далее на языке оригинала:

«Я сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными туда. Им ничего не теряют, они ищут хоть что-то, что дало бы им информацию. Они видели фотографии реальных своих сыновей, и стали связываться, и выяснили, что кто-то в плену, кто-то погиб. Но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит!

Лично я сегодня звонила в штаб Западного военного округа, пресс-секретарю заместителя Министра обороны, и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Ведь они лежат не преданные на земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это может быть?! Мой папа, ушедший на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя – это сбор тел. У меня просто нет сил говорить. Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну. Что они делают, по-моему, они не знают. Они выполняют приказы, а не думают, что они делают», — сказала она.