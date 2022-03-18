Кто виноват и что делать (2 часть)

И «первые», и «вторые» безусловно задаются вопросом «Кто виноват» во всем том постигшем Россию апокалипсисе. На первый взгляд виновник давно известен и понятен – Путин.

Именно его безумные фантазии и мечты поставили Россию и Европу на краю пропасти. Именно на нем лежит конечная, самая большая ответственность за страдания и смерти ни в чем не повинных украинцев.

Но ведь он принимал решение о начале преступной войны исходя из докладов своего ближайшего и доверенного окружения. Которое не только не предупредило преступление, но еще и охотно и всеми силами провоцировало Путина на принятие губительного решения. Даже, несмотря на явные признаки безумия, Путин никогда бы не отважился на прямую агрессию против Украины, как бы не два человека из его ближайшего окружения. Шойгу и Лавров.

Первый, Шойгу, «выплясывал» перед вождем, поя о несравненной мощи русской армии. Возил Путина на полигоны, учения и парады, демонстрируя тотальное, часто густо – бутафорское, доминирование русских войск над любой другой армией.

Бравая пехота, мощные танки и самолеты, аналогов которых нет во всем мире, сверхмощны неосязаемыми средствами ПРО ракеты! Путин не подозревал, что кто-то, кроме него, способен на такую откровенную ложь. Шойгу оказался способен. Особенно в части сладких рассказов о ничтожности и слабости армии Украины. «Бандеровцы на подводах не смогут противостоять несгибаемой армаде!»

Как же ошибся Путин, доверившись лживым докладам своего Министра обороны… «Никчемные бандеровцы» уже размазали тонким слоем на украинских полях большинство армады захватчика, превратив «неповторимые» образцы новейшей российской непобедимой техники в десятки тысяч тонн металлолома. «Бравая» пехота, размазывая сопли, звонит из плена родным с единственной просьбой: «Мама, папа! Уберите меня отсюда!»

Лавров, в свою очередь, закрепил уверенность Путина в собственной молниеносной победе и безнаказанности, рассказывая «сказки на ночь» о слабой, разрозненной и зависимой от России Европе, которая «ни в жизнь» не поможет Украине одолеть врага.

Яркими красками рисовал в сознании «бункерного деда» фантазии о ничтожности украинской власти и «искренние стремления простых украинцев присоединиться к дружеской семье народов непобедимой России». Сказатель из него получился не хуже, чем из Шойгу. И Путин «потек», поверив тем, кто должен был снабдить его достоверной информацией.

И отдал губительный для России приказ…

Не будет им прощения не только от украинцев, погибающих защищая свободу, мир и покой. Не будет им прощения от мирового сообщества, которое Путин и Ко толкают к глобальной катастрофе.

Даже россияне не простят своих «героев». Независимо от состояния и социального положения. За деньги счастья не купишь. Все одинаковые перед лицом беды, которую навлекли на Россию никчемные кремлевские крысы. Поэтому уничтожать их, виновников, будут скопом в одной яме. Которую потом засыпят и забудут.

Ни креста, ни гроба, ни слезы за нелюдями, разрушившими жизнь, мир и покой миллионов людей!