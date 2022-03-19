Кто виноват и Что делать (1 часть)

«Кто виноват?» и «Что делать?» Эти два пожизненных вопроса сейчас, как никогда, актуальны для России. Для большинства россиян ответ на вопрос «Что делать» вполне очевиден – бежать! Бежать подальше из страны, которую покорил себе и теперь уничтожает полоумный диктатор.

Те, кто имеет ум в России (а их подавляющее большинство), уже точно понял, что возвращение к спокойной жизни невозможно.

С первыми взрывами ракет 24 февраля на территории Украины будущее России превратилось в апокалиптическое ужас.

Агрессия против Украины разделила Россию на две части. Первая – это те, кто имеет по крайней мере гипотетическую возможность убежать от путинского режима в другие страны. «Прощай, берёзки!» Но куда?

Такая близкая и обаятельная Европа вряд ли спокойно примет к себе беженцев из страны-агрессора. Даже если предположить, что юридических препятствий не будет, остается отношение Европейцев к россиянам. А сейчас оно очень близко к отношению «как к бешеным собакам».

Европейцы не позволят россиянам пересидеть у себя дома крах «недоимперии».

Остаются ли Северная Корея, Эритрея и Беларусь? Но ведь Беларуси недолго осталось стонать под Лукашенко, а Эритрея и Северная Корея вряд ли привлекают состоятельных россиян.

Богачи и средний класс в отчаянии. Куда убегать? Где примут? «Окно возможностей» постоянно сужается и, наконец, закроется полностью, обрекая на нищенское дожительство среди нищеты и «родных березок».

Другая часть – это «нищая Россия», которая даже до войны в Украине не могла себе позволить потратить лишнюю копейку на себя. Они и так никогда не одевали Версачи и не нежились на «Лазурном» побережье. Для них доллар, что он есть, что его нет.

Но тотальное удорожание всех товаров и услуг даже не оставляет шансов на любое доживание. Единственное, на что у них есть шанс – это коренным образом изменить власть Кремля с надеждой на то, что новая, даже, возможно, действительно демократическая власть сможет остановить падение России в бездну!