Кто не спрятался...

Россия дождалась мобилизации… Сами виноваты. Нечего было терпеть диктатора у власти и молча наблюдать за преступлениями кремля… Привыкшие к «кухонной психотерапии» за бутылкой водки россияне упустили тот момент, когда еще можно было спорить с властью и отстаивать свои права на мирных и не очень митингах.

Молчание теперь очень дорого обойдется россиянам. К сожалению – и не только им.

Провозглашение частичной мобилизации – это та «красная линия» для российского общества, отделявшая «простую» россию от полного непонимания ситуации. Благодаря шумной кремлевской пропаганде, те, кто сам хотел быть обманутым, то есть подавляющее большинство населения россии, были уверены в том, что «спецоперация», хоть и не завершилась через три дня, но проходит по гениальному плану бункерного и его опричников. И никакой угрозы «московским болотам» в том, что где-то в Украине раздаются взрывы и гибнут люди, нет.

Сражаются только «контрактники», «вагнеровцы» и «зэки». За деньги, по своему усмотрению и по собственному желанию. Никакого принуждения! Даже идея есть у этой «спецоперации»: «Освобождение дружественного народа от укрофашистов, захвативших власть в Украине и издевающихся над доверчивыми и мирными «укров», поедая на завтрак маленьких русскоязычных детишек».

Когда выяснилось, что быстро «освободить» Украину «второй армии мира» не удается, а «жалкие, немногочисленные, необученные, голые и босые «укрофашисты» охотно перемалывают элитные подразделения «асвабадетелей», «простая россия» стала радовать себя сказками о том, что только «постоянные мысли о безопасности мирного населения и попытки не наносить вреда и так отверженным украинцам не дают возможности покончить с «нациками» одним мощным ударом.

Затем начался побег, который мгновенно получил от пропаганды все признаки «планомерной перегруппировки победоносной армии», которая «неожиданно» столкнулась с войсками НАТО и коллективного Запада, который, с самого начала истории человечества, пытался навредить расцвету и усилению «укрепляющей нации», что «стоит на защите традиционных общечеловеческих ценностей».

Когда выяснилось, что «враги окружили расею» со всех сторон, те, кому разум уже давно подсказывал какое-то несоответствие между риторикой, действиями и результатами таких действий кремлевской власти, еще пытались как-то уверить себя, что «временные трудности идут только в пользу России». Тем более, что «мужественные воины-богатыри» все так же умело выполняют свою работу по «освобождению» и «принесению света» на «темные территории», и тем, кто находится в самой России, кроме определенных экономических неудобств и «болтовни» «сгнившего в корне Западу» ничего не угрожает.

«Отдельные и немногочисленные» случаи «НП» в Крыму и в приграничных областях? Ничего страшного! Все по плану! Ведь силы «укров» подходят к концу, уже минимум два раза уничтожена «бандеровская» авиация, Химеры – отстой, Украина сама разваливается на куски, которые «прибирают в руки» Польша и другие Западные стервятники. У «мужественных российских воинов» нет никаких проблем ни с оружием, ни с личным составом, о чем «Сам песков» сказал. «Какая мобилизация? Россия не несет никаких потерь. Это все ложь запуганных «укров» и кровавых западных генералов»!

Но 21 сентября выяснилось, что «балеть за наших» с попкорном на диване у россиян не получится. Что «незначительные потери» у 5900 погибших «хероев» нужно срочно компенсировать 300 000 новых «тушек». И этими «тушками» может стать практически каждый, потому что расплывчатой «долевой мобилизации» подлежит подавляющее большинство россиян. Да еще вряд ли эти 300 тысяч будут набирать исключительно из бурят!

Спрятав голову в песок, простая россия мощно получила под зад. Убежать не получится. Ни от мобилизации, ни от расплаты от страны-победителя Украины в этой войне за преступления диктатора. Выбор прост – либо присесть на 3-5 лет за кражу или сломанную концовку, либо получить билет в один конец с концертом кобзона в финале. Хотя и «присесть» не удастся, потому что тюрьмы в россии «не резиновые». Даже несмотря на то, что на них потрачено в 3,5 раза больше средств из российского бюджета, чем на высокие технологии, свободных мест за решеткой в россии уже нет.

Ну а по поводу неизбежной расплаты, то после 21 сентября, даже самому безумному пропутинскому подпевателю стало понятно, что прав был розенбаум, когда пел «что-то здесь не так». Миф об «обязательной победе российских витязей» утратил свою актуальность еще в самом начале безумной путинской «спецоперации», а сегодня «простая россия» наконец-то поняла, что вместо «легкой победы» кремль начал свою последнюю обреченную акцию «ты умри сегодня, а мы, путин и Ко, чуть позже».