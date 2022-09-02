За окном последний день жаркого лета. Жаркого не только по прихоти погоды. Ничего страшного в летней жаре нет, если сидишь на берегу реки или моря, под зонтиком, с бокалом прохладного пива/кваса и решаешь главное для себя в настоящем вопросе: стоит ли уже нырнуть в прохладную воду, или, возможно, еще немного себя поджарить на солнце…

Этим летом все изменилось. Для большинства. Те, кто раньше хвастаясь перед девушками переплывал Днепр, сейчас в полной военной амуниции «выжаривается» под сокрушительным солнцем на фронте. Война… И к жаркому солнцу в придачу – летят вражеские пули и снаряды. Бронежилет совсем не похож на шорты и «гавайку», но лучше пот – чем кровь. Собственная кровь…

Война задала перед каждым из нас очень много вопросов. И не на все эти вопросы есть однозначный ответ. С одной стороны, невзирая на войну, страна должна жить. Ибо чем больше страна «жива» – тем больше у нас шансов одолеть врага. Не отчаиваться, не скатываться к истерикам.

Пытаться жить, несмотря на воздушные тревоги и взрывы, страшные известия с фронта о гибели наших людей, защитников и простых мирных граждан. Жить. Но жить и работать ради ПОБЕДЫ. Если не можешь с оружием в руках защищать Украину – помогай тем, кто сдерживает враждебное нашествие и уничтожает оккупанта. Пожалуй, практически у каждого украинца есть возможность быть полезным стране, волонтерить, работать на экономику страны, помогать собственными руками делая маскировочные сетки. Многим.

Имеют ли право нежиться на солнечных пляжах, танцевать в клубах и ломать в пьяном угаре столы в развлекательных заведениях те, кто по всем признакам должны были бы в это время лить пот в бронежилетах на Херсонщине или под Харьковом? Наверное, каждый должен решать сам. В известной степени. И эту меру должна выставлять собственная совесть.

Отдыхать нужно. Безусловно. Ибо это необходимость. Но, пожалуй, очень справедливо и уместно, отдыхая, представить себе, как такой «отдых» выглядит со стороны ребят, которые вместо бокала шампанского держат сейчас в руках автомат и для кого главной задачей на день и ночь является не порадовать себя хорошими блюдами или алкоголем, а выжить. Выжить самому, помочь выжить товарищам и, при этом, уничтожить больше врагов. Создается впечатление, что те, кто защищает сейчас Украину от вражеского нашествия, делают это для того, чтобы кто-то смог выпить как можно больше и «отдохнуть» как можно дороже. Есть ли в этом справедливость? Наверное, мы должны решить этот вопрос для себя самостоятельно, прислушавшись к своей совести (конечно, если она есть).

Каждый живет своим умом и совестью. Несмотря на внешние обстоятельства. Но сейчас война! Кровавая и жестокая, которая не где-то там, а совсем рядом, в Украине, в НАШЕЙ стране. Конечно, те, кто предпочел вечеринки и гулянья перед фронтом и возможной смертью – это не враги Украины. По крайней мере, не все враги. Ибо не может целая Нация состоять исключительно из героев. Так в жизни не бывает. Есть и другие, далеко не мужественные и не совсем настоящие! Но их ни в коем случае не нужно сравнивать с уродами, оставшимися в тылу разворовывать гуманитарную, военную и финансовую помощь, наживая очередное собственное миллионное состояние на чужом горе. На чужой для них войне. Такая мерзость даже хуже тех единичных «псевдоукраинцев», которые больными «путинизмом» мозгами помогают оккупанту, мечтая и томясь от желания «русской весны». Такие «пациенты» в конце концов заслуживают лечения в профильном медицинском учреждении. И, возможно, у них есть шанс на выздоровление. А вот у «дельцов от войны» шансов на выздоровление уже не существует. Потому что они не больны, они гораздо хуже даже оккупантов, потому что разворовывают и уничтожают собственную страну, собственную совесть и будущее.

Хотя «будущего» у таких «бизнесменов» нет. Даже у тех, кто считает себя нетронутым, прикрываясь высокими должностями и фейковыми заслугами. В конце концов, каждый из таких «крыс» будет наказан. И не только «мучениями совести». «Непомощь» разгульной молодежи заслуживает осуждения. А наживающийся на горе собственного народа заслуживает отрубания рук. Публично.

Отрубание рук, как «прелюдия» к отделению головы от мерзкого тела.