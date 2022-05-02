Крым, время возвращаться!

21:21 02 мая Киев, Украина





Официальное



Михайлюк указывает на то, что таким образом будет значительно уменьшена "обороноспособность" Крыма. "Защищаться" от "украинской угрозы" он предлагает силами местной полиции с привлечением добровольческих дружин из числа местного населения. "Русская весна" для Крыма , похоже, заканчивается… Принимая во внимание тотальную неудачу развития "молниеносной спецоперации" и огромные потери в живой силе и технике, кремль пытается взыскать дополнительные силы отовсюду. Буряты и чеченцы почти закончились. Пришел черед оккупированного Крыма стать донором нового "пушечного мяса".Официальное письмо , поступившее на имя так называемого Председателя республики Крым Аксенова от управления ФСБ по республике Крым и городу Севастополь, подписанное начальником управления Михайлюком, четко говорит о том, что российские армейские подразделения группировки "Север", расположенные в оккупированном Крыму, будут вскоре опрокинуты на фронт.Михайлюк указывает на то, что таким образом будет значительно уменьшена "обороноспособность" Крыма. "Защищаться" от "украинской угрозы" он предлагает силами местной полиции с привлечением добровольческих дружин из числа местного населения.





В преддверии очередного празднования "победобесия" ФСБ ввело в Крыму высокий уровень террористической угрозы и просит гражданские власти оккупированного Крыма максимально сократить время работы мест массового скопления людей и усилить контроль на объектах критической инфраструктуры. Исключительно за счет полиции и добровольных формирований.



Россия проглотила в 2014 году больше, чем может переварить. "Новая" война окончательно подорвала и без того разрушенную правлением путина страну, которую он упрямо ведет к гибели.



Пожалуй, пора Крыму возвращаться домой, в "родную украинскую гавань". Самое время провести настоящий референдум и определить волю людей. Без участия военных, державших под прицелом в 2014 году население Крыма, нетрудно догадаться о результатах такого народного волеизъявления.

Крым, пора домой!