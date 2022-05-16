Крым – это Украина!

17:04 16 мая Киев, Украина





С каждым днем чаша весов все больше склоняется к победе Украины. Если в начале войны мы мечтали остановить врага и не разрешить ему уничтожить Украинскую Нацию, то сейчас, на третий месяц войны, мы полностью понимаем и адекватно оцениваем собственную способность уничтожить врага и полностью освободить всю территорию Независимой от агрессора. Полностью вернуть территорию Украины в государственные границы образца 2013 года, до аннексии



Украинский Крым… Так случилось, что аннексированный агрессором в 2014 году полуостров вынуждено стал одним из российских плацдармов для вражеских сил в самом начале «новой» войны. За время оккупации кремль превратил когда-то цветущий украинский полуостров в огромную военную базу. Россия сосредоточила в Крыму мощное вооруженное формирование, которое 24 февраля 2022 года нанесла один из основных ударов по Украине.



Но не тут-то было, как того желал кремль. «Молниеносная спецоперация» захлебнулась в украинских лесах и степях и превратилась в «парад» военных неудач и поражений «второй армии мира». Вместо «бравых» военных колонн под триколором в украинский Крым сейчас бесконечным потоком возвращается разрушенная и изуродованная военная техника оккупантов для ремонта и тысячи раненых воинов-преступников из войска рф.



«Крымская весна» спустя восемь лет вернулась в Крым в «победном» виде сгоревших танков и груза-200, что не может не обострять общественную ситуацию на оккупированном полуострове.



Население Крыма тотально разочаровано «жизнью под оккупантом». Даже его часть, которая цветами приветствовала «русскую весну» 2014 года, поняла несостоятельность россии дать Крыму «новую жизнь в составе великой империи». Все, что связано с проигрышной войной россии против Украины, проходит «на глазах» у населения. Осознавая то, что есть все шансы потерять Крым, кремль прибегает к проверенной временем стратегии «промывки мозгов» 24/7 в попытке зомбирования населения и усиления репрессий и преследований несогласных.



Плачевная ситуация с правами человека в Крыму стала еще хуже после начала военных действий. Уже около 40 человек осуждены за «компрометацию вооруженных сил России». Усилилось информационно-психологическое давление, донесение и провоцирование людей, не желающих публично выражаться в поддержку путина и так называемой «специальной военной операции».



Наиболее организованной проукраинской силой в Крыму есть крымские татары. Следует помнить, что по решению Меджлиса крымскотатарского народа, крымские татары в абсолютном большинстве бойкотировали так называемый референдум 16 марта 2014 года, имитированный российскими спецслужбами в уже оккупированном на тот момент российскими войсками Крыму.



Поэтому неудивительно, что именно против крымскотатарского населения Крыма, спецслужбы россии значительно усилили давление и преследование. С началом «новой» войны, крымские политзаключенные, находящиеся на территории россии, не имеют возможности общаться с украинскими дипломатами и отстаивать свои права.



Тотальные репрессии практически делают невозможным открытое сопротивление населения Крыма. Безусловно, есть случаи, когда появляются надписи в поддержку украинского государства против российской оккупации, когда прокалываются колеса автомашин, использующих рашистскую символику. Такие случаи есть, и их, в принципе, немало. Но люди запуганы и это делается, как правило, в ночное время и незаметным способом.



Чем сильнее будет преимущество Украины на фронте, чем больше будут уничтожены оккупанты, тем мощнее будет сопротивление крымчан. Еще не все поняли неотвратимость возвращения Крыма в состав Украины. Но каждый день побед над врагом приближает время, когда люди поймут, что только в составе Украины Крым может вернуться к спокойной мирной жизни и будет иметь перспективы дальнейшего развития и процветания.



Россия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции 1949 года, запрещающей государству-оккупанту искусственно изменять демографические и этнические составы населения оккупированных территорий. За годы оккупации в Крым был переселен примерно один миллион россиян.



Это колоссальная цифра, если исходить из того, что население Крымского полуострова вместе с городом Севастополем в преддверии оккупации составляло не более 2 миллионов 300 тысяч. Понятно, что такое множество поселенцев очень кардинально меняет этнический состав населения Крыма. Таким образом, кремль пытался «разбавить» коренное население с целью повышения лояльности оккупационным властям. Внимание общества сосредоточено на событиях, разворачивающихся на севере, востоке и юге Украины, где Вооруженные Силы Украины дают отпор оккупационным войскам рф . И это вполне понятно. Все внимание сосредоточено на кровавой войне, вытесняя другие события на остальных территориях, если это непосредственно не касается борьбы с оккупантом.С каждым днем чаша весов все больше склоняется к победе Украины. Если в начале войны мы мечтали остановить врага и не разрешить ему уничтожить Украинскую Нацию, то сейчас, на третий месяц войны, мы полностью понимаем и адекватно оцениваем собственную способность уничтожить врага и полностью освободить всю территорию Независимой от агрессора. Полностью вернуть территорию Украины в государственные границы образца 2013 года, до аннексии Крыма и оккупации части украинского Донбасса.Украинский Крым… Так случилось, что аннексированный агрессором в 2014 году полуостров вынуждено стал одним из российских плацдармов для вражеских сил в самом начале «новой» войны. За время оккупации кремль превратил когда-то цветущий украинский полуостров в огромную военную базу. Россия сосредоточила в Крыму мощное вооруженное формирование, которое 24 февраля 2022 года нанесла один из основных ударов по Украине.Но не тут-то было, как того желал кремль. «Молниеносная спецоперация» захлебнулась в украинских лесах и степях и превратилась в «парад» военных неудач и поражений «второй армии мира». Вместо «бравых» военных колонн под триколором в украинский Крым сейчас бесконечным потоком возвращается разрушенная и изуродованная военная техника оккупантов для ремонта и тысячи раненых воинов-преступников из войска рф.«Крымская весна» спустя восемь лет вернулась в Крым в «победном» виде сгоревших танков и груза-200, что не может не обострять общественную ситуацию на оккупированном полуострове.Население Крыма тотально разочаровано «жизнью под оккупантом». Даже его часть, которая цветами приветствовала «русскую весну» 2014 года, поняла несостоятельность россии дать Крыму «новую жизнь в составе великой империи». Все, что связано с проигрышной войной россии против Украины, проходит «на глазах» у населения. Осознавая то, что есть все шансы потерять Крым, кремль прибегает к проверенной временем стратегии «промывки мозгов» 24/7 в попытке зомбирования населения и усиления репрессий и преследований несогласных.Плачевная ситуация с правами человека в Крыму стала еще хуже после начала военных действий. Уже около 40 человек осуждены за «компрометацию вооруженных сил России». Усилилось информационно-психологическое давление, донесение и провоцирование людей, не желающих публично выражаться в поддержку путина и так называемой «специальной военной операции».Наиболее организованной проукраинской силой в Крыму есть крымские татары. Следует помнить, что по решению Меджлиса крымскотатарского народа, крымские татары в абсолютном большинстве бойкотировали так называемый референдум 16 марта 2014 года, имитированный российскими спецслужбами в уже оккупированном на тот момент российскими войсками Крыму.Поэтому неудивительно, что именно против крымскотатарского населения Крыма, спецслужбы россии значительно усилили давление и преследование. С началом «новой» войны, крымские политзаключенные, находящиеся на территории россии, не имеют возможности общаться с украинскими дипломатами и отстаивать свои права.Тотальные репрессии практически делают невозможным открытое сопротивление населения Крыма. Безусловно, есть случаи, когда появляются надписи в поддержку украинского государства против российской оккупации, когда прокалываются колеса автомашин, использующих рашистскую символику. Такие случаи есть, и их, в принципе, немало. Но люди запуганы и это делается, как правило, в ночное время и незаметным способом.Чем сильнее будет преимущество Украины на фронте, чем больше будут уничтожены оккупанты, тем мощнее будет сопротивление крымчан. Еще не все поняли неотвратимость возвращения Крыма в состав Украины. Но каждый день побед над врагом приближает время, когда люди поймут, что только в составе Украины Крым может вернуться к спокойной мирной жизни и будет иметь перспективы дальнейшего развития и процветания.Россия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции 1949 года, запрещающей государству-оккупанту искусственно изменять демографические и этнические составы населения оккупированных территорий. За годы оккупации в Крым был переселен примерно один миллион россиян.Это колоссальная цифра, если исходить из того, что население Крымского полуострова вместе с городом Севастополем в преддверии оккупации составляло не более 2 миллионов 300 тысяч. Понятно, что такое множество поселенцев очень кардинально меняет этнический состав населения Крыма. Таким образом, кремль пытался «разбавить» коренное население с целью повышения лояльности оккупационным властям.

Спрашивается: что делать после деоккупации полуострова со всей этой толпой чужаков? С теми, кто сам не уйдет после поражения россиян. Согласно действующему миграционному законодательству Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое незаконно оказалось на территории Украины, подлежит выдворению. Поэтому «незваные гости», ошибочно считающие себя «хозяинами жизни» во временно оккупированном Крыму, вынуждены будут покинуть солнечный Украинский Крым и вернуться к себе, в мрачную реальность уничтоженной путиным россии.



Но это все немного позже. После Нашей Победы. Которая обязательно очистит всю территорию Украины от вражеской нечисти.

Пока Крым должен держаться, ждать и, по возможности, приближать нашу общую Победу!

Уже совсем скоро!