Кровавый песок, как украинские недра помогают ВПК РФ

11:15 29 Июль Киев, Украина

Есть такое химическое соединение – карбид кремния. Для рядового украинцв, да и не только, чтобы вспомнить, что это такое (а учили же в школе!), нужно заглянуть в интернет.

Чтобы не тратить драгоценное время читателей, сразу скажу: карбид кремния, он же карборунд – это искусственный абразивный материал с высокой микротвердостью. НЕ алмаз, но близко. Используют карбид кремния (химический состав SiC) в металлообрабатывающей и металлургической промышленности для зачистки металла и в качестве огнеупора, а в сочетании с алюмосиликатными волокнами карбид кремния входит в состав композиционных материалов. Например, из них делают покрытие для сверхбыстрых самолетов или космических аппаратов.

В электрометаллургии кремния и кремнистых ферросплавов карборунд является промежуточным продуктом в сложном физико-химическом процессе выплавки кремния технической чистоты и ряда других соединений кремния.

Из сказанного выше ясно, что карборунд на дороге не валяется. В природе карбид кремния встречается в виде Муассим-Нита, который был обнаружен в 1956 году в Иркутской области России, и в 1965 году в песках Днепровско-Донецкой впадины.

Остановимся на минуту.

Итак, Украина имеет достаточно ценное химическое сырье. А где же наше государство его использует?

И вот тут начинается нечто интересное.

Проведенное в 2019 году программой «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») - «Недра на экспорт» расследование выявило, что в 2018 году СНБО внесла в санкционный список российского олигарха Дерипаску в компании с тремя связанными с ним компаниями. Но случайно (или не совсем) СНБО обошла еще некоторые компании Дерипаски, которые ведут бизнес на Украине, в частности – дочерние компании «Объединенной компании «Русал».

Среди этих компаний – владелец ООО «Глуховский карьер кварцитов» United Company Rusal Silicon Limited, зарегистрированная на Кипре, в Никосии, 1066, по ул. Фемистокл Дервиш 5, Еленион Билдинг, 2 этаж.

В материалах «Схем» указано, что ООО «Глуховский карьер кварцитов» добывает уникальный высокочистый кварцит и вывозит его в Россию.

На самом деле это не совсем так.

ООО «Глуховский карьер кварцитов» действительно еще с 1997 года имеет специальное разрешение по № 1066 на пользование недрами двух участков Баницкого месторождения (Сумская область) с целью добычи песчаника кварцитовидных. Именно этот вид полезных ископаемых общегосударственного значения и является сырьем для получения кристаллического кремния, а кварцит – совсем другое, он является огнеупорным сырьем.

Специальное разрешение № 1066 действительно до 2037 года, так как запасов песчаника кварцитовидных в месторождении еще 5,8 млн тонн.

Так вот, в 2006 году Олег Дерипаска вместе с партнерами выкупил контрольный пакет акций Запорожского алюминиевого комбината – крупнейшего в Украине производителя этого металла и конкурента компании олигарха «Русал». А уже через несколько лет, по данным СБУ, новые владельцы постепенно довели завод до полного банкротства, оттуда вывели деньги, вывезли оборудование, а Баницкий карьер, который был частью завода, выделили в отдельное предприятие.

В 2011 году Украина вернула запорожский завод в государственную собственность, что повлекло судебную волокиту, которая продолжается до сих пор. А вот ООО «Глуховский карьер кварцитов» осталось в собственности Дерипаски, и о возвращении его государству речи пока не шло.

Не шло, так не шло. И вот в 2020 году Украина остается в когорте поставщиков карбида кремния в России, среди таких монстров, как ЛЮОЯНГ Хонг Фенг РЕФРЕКТОРИЗ ЭНД АБРАЗИВС КО.ЛТД., SAINT-GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS, SAINT-GOBAIN, ESK-SIC GMBH, WASHINGTON MILLS AS , WASHINGTON MILLS, то есть среди поставщиков из Китая, Германии, Норвегии, Индии, Италии, Дании. Только стоимость украинского сырья, как минимум, на 100 евро за палету или на 20-30% дешевле, что, учитывая качество, делает украинское предприятие явно конкурентоспособным. Не такой уж и дурак господин Дерипаска, чтобы отказываться от курицы, несущей пусть не золотые, то хотя бы серебряные яйца.

Некоторые могут сказать «Ну и что. Предприятие работает, имеет рабочие места, налоги платит. А что нам тот кремний, если его в Россию поставляют вон сколько фирм».

Но не надо делать поспешные выводы.

Давайте заглянем глубже и выясним, а куда же идет тот технически чистый кремний?

А идет он в значительном количестве для нужд военно-промышленного комплекса РФ. Например, потребителем технически чистого кремния является АО «ЛОМО», Ленинградское оптико-механическое объединение, производитель оптики и оптических приборов для нужд военно-воздушных, военно-морских сил, сухопутных и космических войск. Потому что кремний используется в оптическом приборостроении как материал, имеющий высокий спектральный коэффициент пропускания, малую плотность, малый температурный коэффициент линейного расширения, высокую твердость и модуль упругости.

В настоящее время подавляющее внимание исследователей России направлено на получение наноразмерных частиц SiC в матрицах, а также карбидокремниевых нанопроводов и нанотрубок. То есть, карбид кремния становится сырьем для нанотехнологий.

Интересно, что Россия, завозя карбид кремния, в то же время его экспортирует, причем в количествах, на порядок больших, чем импортирует. Этот факт требует осмысления соответствующих органов.

Но еще больше нуждается в осмыслении тот факт, что в карьере добывают НЕ кремний и не карбид кремния, а песчаник кварцитовидный. А продают в Россию карбид кремния, то есть явно не песчаник.

Сам по себе песчаник кварцитовидный – это массивная осадочная горная порода, состоящая из кварцевых обломочных зерен, прочно сцементированных кварцем, халцедоном или опалом; внешне схож с кварцитом. Для того, чтобы песчаник (а это, по сути, камень) превратился в товар, то есть карбид кремния, еще и высокой чистоты, кто-то должен приложить к этому усилия – соответствующие технологии и средства. Вот и возникает вопрос – кто сырье превращает в товар? Ответа на этот вопрос не дали ни «Схемы», ни СБУ, ни СНБО.

И еще один вопрос, но это уже к Правительству. В 2016 году постановлением Кабинета Министров Украины от № 277 были аннулированы перечень полезных ископаемых, которые считались стратегически важными для экономики Украины. То есть, в результате уран или литий может добывать школьный учитель физкультуры, а карбид кремния под видом песчаника можно поставлять для нужд ВПК Российской Федерации.

Пожалуй, СНБО следует задуматься и немного пересмотреть это решение Кабмина под руководством господина Яценюка. Потому что так Украину можно оставить и без сырья для производства ядерного топлива.

P.S. Снайперские прицелы, бинокли, оптика ... неотъемлемая составляющая современной войны. Аксиома.

P.P.S. Мы (Украина) помогаем (сознательно или нет) более прицельно вести огонь наемникам и регулярным частям армии РФ? Способствуем точности попаданий?

Это - не риторические вопросы.

Это - вообще не вопрос.

Это - действия тех, чьи дети не погибают, априори, в этой необъявленной войне.