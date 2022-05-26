Кровавая нефть

Короткие войны выигрывает мужество.
Украина доказала этот тезис, остановив врага практически в самом начале так называемой «молниеносной спецоперации» российского агрессора. Вопреки всем прогнозам разных экспертов о том, что самостоятельность Украины завершится в течение первых 3-4 дней с момента начала. Не дождались в кремле «победного парада» на Крещатике. Вместо цветов Украина встретила врага лютой ненавистью и заставила отступить, понеся огромные потери в живой силе и технике.
Украина по всем показателям одержала победу в «короткой» войне. Поняв несостоятельность и ошибочность своих планов, враг отступил и начал второй этап агрессии. И на этот раз – это война затяжная, долгая, изнурительная. А для победы в «затяжных» войнах на одно из первых мест в потребностях выходит ресурсоспособность. В первую очередь – это деньги.
Своё преимущество над врагом в мужестве и храбрости Украина уже доказала на полях кровавых боев. Однако конкурировать с огромной страной-оккупантом в финансовой составляющей Украине будет очень тяжело. Экономике любой страны, ведущей освободительную войну на собственной территории, очень сложно выдержать потери уничтоженных или захваченных врагом мощностей, нарушение инфраструктуры, логистики и международных экспортно-импортных отношений.
Украина практически лишилась зернового рынка, не имея возможности экспортировать продукцию аграрного комплекса. Миллионы тонн зерна на экспорт, которые «застряли» в блокированных врагом морских портах – это миллиарды неполученных от экспорта средств.
Разрушены мощные предприятия, невозможность нормального функционирования, недополученные государством налоги, бремя необходимых выплат и социальной помощи обескровливают экономику Украины.
Безусловно, огромную финансовую помощь Украине оказывает международное общество. К большому сожалению, еще большую помощь, но скрытую, практически все наши партнеры продолжают оказывать агрессору, покупая российские энергоносители.
Разговоры о полном нефтяном эмбарго для России Европа ведет уже не первый месяц. Слухи ходят еще со времен введения пятого пакета санкций. То есть с конца марта – начала апреля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель еще до введения пятого пакета говорил, что нефтяное эмбарго, хотя и не вошло в пятый пакет санкций против РФ, рано или поздно все же будет введено.
Заканчивается май, а ни шестого пакета, ни такого необходимого для победы Украины, нефтяного эмбарго пока нет…
Напротив, на Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на следующем саммите Европейского совета не будет достигнуто соглашение о введении запрета на импорт российской нефти.
Уважаемые, а когда?!! Ведь «потом» может быть уже слишком поздно!
Впечатляют власти Венгрии, потребовавшие от Евросоюза средства в размере 15-18 миллиардов Евро за отказ от российской нефти! Совершенно не уважаемые «друзья»! У вас "под дверью" идет кровавая война, в которой Украина защищает и вашу независимость тоже! Какие компенсации?!! Если вы сейчас не наберетесь терпения, то в скором времени к вам тоже «постучится« враг, которого вы сегодня сами же и финансируете!
Несмотря на санкции, страны Запада продолжают активно покупать российскую нефть. Долгодумающее руководство этих стран нашло щель, которая это позволяет. Танкеры, по которым доставляется «черное золото» из России, теперь имеют отметку «пункт назначения неизвестен».
Экспорт нефти из российских портов в страны — члены Европейского союза, исторически являвшиеся крупнейшими покупателями российской нефти, в апреле вырос в среднем до 1,6 млн баррелей в день. В апреле в танкеры «без запланированного маршрута» было загружено более 11,1 млн баррелей — больше, чем в любую другую страну.
Через два месяца с начала вторжения россия получила около 62 миллиардов евро от экспорта нефти, газа и угля. Для ЕС импорт составил около 44 млрд евро за последние два месяца по сравнению с примерно 140 млрд евро за весь прошлый год или примерно 22 млрд евро в месяц.
Таких финансовых поступлений от продажи одной нефти вполне достаточно для ведения «затяжной» войны, которая может истощить Украину.
К сожалению, одного героизма и мужества может оказаться мало. Украине нужна скорая победа, потому что любое «затягивание» войны идет «на руку» захватчику, обескровить которого так и не решается ЕС.
Безусловно, Европа это понимает. Но, несмотря на громкие заявления и достаточно мощную помощь, многие из руководства европейских стран все же продолжают попытки «усидеть на двух стульях»…
Рано или поздно всем «долгодумающих» придется сделать окончательный выбор. Но лучше делать свой выбор вовремя. Потому что «потом» для них может просто не быть!
Украина доказала этот тезис, остановив врага практически в самом начале так называемой «молниеносной спецоперации» российского агрессора. Вопреки всем прогнозам разных экспертов о том, что самостоятельность Украины завершится в течение первых 3-4 дней с момента начала. Не дождались в кремле «победного парада» на Крещатике. Вместо цветов Украина встретила врага лютой ненавистью и заставила отступить, понеся огромные потери в живой силе и технике.
Украина по всем показателям одержала победу в «короткой» войне. Поняв несостоятельность и ошибочность своих планов, враг отступил и начал второй этап агрессии. И на этот раз – это война затяжная, долгая, изнурительная. А для победы в «затяжных» войнах на одно из первых мест в потребностях выходит ресурсоспособность. В первую очередь – это деньги.
Своё преимущество над врагом в мужестве и храбрости Украина уже доказала на полях кровавых боев. Однако конкурировать с огромной страной-оккупантом в финансовой составляющей Украине будет очень тяжело. Экономике любой страны, ведущей освободительную войну на собственной территории, очень сложно выдержать потери уничтоженных или захваченных врагом мощностей, нарушение инфраструктуры, логистики и международных экспортно-импортных отношений.
Украина практически лишилась зернового рынка, не имея возможности экспортировать продукцию аграрного комплекса. Миллионы тонн зерна на экспорт, которые «застряли» в блокированных врагом морских портах – это миллиарды неполученных от экспорта средств.
Разрушены мощные предприятия, невозможность нормального функционирования, недополученные государством налоги, бремя необходимых выплат и социальной помощи обескровливают экономику Украины.
Безусловно, огромную финансовую помощь Украине оказывает международное общество. К большому сожалению, еще большую помощь, но скрытую, практически все наши партнеры продолжают оказывать агрессору, покупая российские энергоносители.
Разговоры о полном нефтяном эмбарго для России Европа ведет уже не первый месяц. Слухи ходят еще со времен введения пятого пакета санкций. То есть с конца марта – начала апреля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель еще до введения пятого пакета говорил, что нефтяное эмбарго, хотя и не вошло в пятый пакет санкций против РФ, рано или поздно все же будет введено.
Заканчивается май, а ни шестого пакета, ни такого необходимого для победы Украины, нефтяного эмбарго пока нет…
Напротив, на Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на следующем саммите Европейского совета не будет достигнуто соглашение о введении запрета на импорт российской нефти.
Уважаемые, а когда?!! Ведь «потом» может быть уже слишком поздно!
Впечатляют власти Венгрии, потребовавшие от Евросоюза средства в размере 15-18 миллиардов Евро за отказ от российской нефти! Совершенно не уважаемые «друзья»! У вас "под дверью" идет кровавая война, в которой Украина защищает и вашу независимость тоже! Какие компенсации?!! Если вы сейчас не наберетесь терпения, то в скором времени к вам тоже «постучится« враг, которого вы сегодня сами же и финансируете!
Несмотря на санкции, страны Запада продолжают активно покупать российскую нефть. Долгодумающее руководство этих стран нашло щель, которая это позволяет. Танкеры, по которым доставляется «черное золото» из России, теперь имеют отметку «пункт назначения неизвестен».
Экспорт нефти из российских портов в страны — члены Европейского союза, исторически являвшиеся крупнейшими покупателями российской нефти, в апреле вырос в среднем до 1,6 млн баррелей в день. В апреле в танкеры «без запланированного маршрута» было загружено более 11,1 млн баррелей — больше, чем в любую другую страну.
Через два месяца с начала вторжения россия получила около 62 миллиардов евро от экспорта нефти, газа и угля. Для ЕС импорт составил около 44 млрд евро за последние два месяца по сравнению с примерно 140 млрд евро за весь прошлый год или примерно 22 млрд евро в месяц.
Таких финансовых поступлений от продажи одной нефти вполне достаточно для ведения «затяжной» войны, которая может истощить Украину.
К сожалению, одного героизма и мужества может оказаться мало. Украине нужна скорая победа, потому что любое «затягивание» войны идет «на руку» захватчику, обескровить которого так и не решается ЕС.
Безусловно, Европа это понимает. Но, несмотря на громкие заявления и достаточно мощную помощь, многие из руководства европейских стран все же продолжают попытки «усидеть на двух стульях»…
Рано или поздно всем «долгодумающих» придется сделать окончательный выбор. Но лучше делать свой выбор вовремя. Потому что «потом» для них может просто не быть!
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