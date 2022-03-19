«Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»

Сердце разрывается от просмотра новостной ленты. Горящие дома, уничтоженные больницы, разрушенные детские площадки… И – трупы… Простые люди, которые еще минуту назад стояли в очереди за хлебом под окнами своих домов, разговаривали, смеялись, спорили, навеки остались там, где их догнала глупая смерть от руки преступника. Нет, не так – ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Проклятого урода рода «московского».

Страшного в своей притворной безвинности палача, который, попадая в плен, льет слезы и просит матушку забрать его домой…

Что тебе, паскуда, сделал человек, который просто бежал от ужаса войны на своем авто и вышел к тебе с поднятыми руками? Чем угрожал он тебе, такому сильному и воинственному? Зачем?

Зачем ты, изверг, стреляешь из танковой пушки по одинокому старику? Неужели ты так боишься, что видишь в каждом простом мирном человеке страшного «бандеровца» с вилами, на которые он тебя сейчас поднимет, как флаг?

Нет таких слов, которые были бы преувеличенным оскорблением в твою честь, проклятый «воин-освободитель»! Ты считаешь, что преступный указ кровавого бункерного деда предоставил тебе право на убийства мирных людей? Не боишься мести?

Почему же ты размазываешь сопли по подбородку в плену? Или просто делаешь вид покаянной овцы, понимая, что украинцы милосердны? Привык, москалик, что в плену тебя согреют, накормят, спрятают во время бомбардировок, перевяжут твои позорные раны и дадут телефон, чтобы ты, сукин сын, пообщался со своими родителями?!

Правы ли мы в своем милосердии? Или, может, лучше было бы залить тебе, проклятый москаля, кипящей смолой глаза? Чтобы ты больше никогда ни на кого не посмотрел из-за перекрестка прицела? Отрубить ли тебе руки до колен, чтобы ты не смог больше держать оружие в своих преступных конечностях?

Потом собрать вас, «хероев», огромной кучей, этакими обрубками с выжженными глазами, натолкнуть вами товарные вагоны и отправить на «родную Расеюшку». На радость родным и близким. Возможно, это их хоть немного приведет в сознание.

Но нам так себя вести нельзя. Не просто нельзя, мы так просто не умеем. Ибо мы, в отличие от вас, москалей – люди! Но не воспринимайте наше милосердие как слабость! Не дай вам Бог этим пользоваться! Украинцы милосердны к честным врагам. А палачам и ублюдкам не будет прощения!

Даже если ты, тварь, живым вернешься домой, на своих двоих, да еще видя окружающий мир, не спеши облегченно вздыхать! Невинная кровь, которую ты пролил, тебя не оставит в покое! Она будет на тебе до кончины!

Гореть тебе в аду вечно!