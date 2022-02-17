Крепостные в современной имперской России

12:27 25 Сентябрь Киев, Украина

В следующем 2021 году будет 160 лет со времени отмены крепостного права в России. Но так ли уж далеко от «крепостных» в XXI веке отошла современная Россия, упорно продолжающая путь великоимперского развития? Изменилась ли к лучшему жизнь современных «крепостных» Кремля?

Формально, в далеком 1861 году, крепостное право было отменено царем Александром II. Перепись населения России, проведенная в 1857 году, зафиксировала 63 миллиона россиян. 23 миллиона из которых были частными крепостными, а еще 29 млн - государственными крепостными. То есть примерно 82% населения России того времени были крепостными.

Но выяснилось, что начало XXI века для России - это вовсе не мир благоденствия, достатка и счастья. Это тенденции ограничения свобод при позерской декларации о правах человека, его свободах и т. д. Это и вырождение, деинтеллектуализация элиты, и циничная бюрократизация общества. Это обнищание подавляющего большинства россиян на фоне беспрецедентного роста роскоши новейших имперских богов и божков.

По оценкам Credit Suisse, 10% наиболее обеспеченных россиян владеют 83% всего личного благосостояния жителей страны, за год эта доля выросла на 1 процент. Этот показатель существенно больше, чем в других крупных экономиках. Так, в США доля самых богатых людей - 76% и в Китае - 60%. Возросло и число миллиардеров в России - с 74 до 110 человек. К середине 2019 года в России насчитывалось 246 000 долларовых миллионеров, хотя еще год назад таких было 172 000. И это при том, что уровень бедности в России составляет около 24,8-25,2% (примерно 36 млн человек). Обычная среднестатистическая российская семья при появлении второго ребенка может легко оказаться в бедности. Это аномалия. У немцев такого нет. У американцев нет. Там нормой являются двух- трехдетных семьи - это символ американского благополучия. Это Голливуд! Это американская мечта! А в России дети - это риск бедности. В XXI веке российские «крепостные», чтобы хоть как-то выжить, должны ограничивать себя в продолжении рода!

Но Кремлю мало «крепостного права» собственного народа внутри империи. Путин и его окружение имеют целью сделать собственными «крепостными» соседние с Россией страны. То, что Донбасс - колония России, это такой же факт, как аннексия Крыма или признания Россией «независимости» Абхазии и Южной Осетии. Это выгодно империи, потому что, чем больше «крепостных» - тем больше радуются имперские амбиции Президента-Императора и его окружения. Ради закрепления своего «богом данного» права на пожизненную власть, российская «элитка» готова на всё! Вся «борьба за международное влияние» - попытка сохранения власти внутри страны, и ради этого затеваются военные авантюры - Сирия, Украина, Венесуэла, Грузия и тому подобное. Частично это попытка возродить империю.

«Ширмовая демократия», за кулисами которой творятся циничные гадости, стала визитной карточкой современной имперской России.

Как стали «визитной карточкой» Кремля постоянная ложь, угрозы, унижения и даже заказные убийства несогласных с таким «имперским порядком». Отдельные люди, представители определенных национальностей, целые страны! Заговор на убийство Адама Осмаева в Украине, покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании, а также убийство чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 и чеченского блогера Имрана Алиева в Лилле, Франция в феврале 2020 года, отравления российского политика Алексея Навального в августе 2020.

У путинского режима нет внутренней границы, которую он не мог бы пересечь. Аннексия Крыма и Донбасс, вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, попытка компрометации Эммануэля Макрона во время предвыборной гонки, финансирование праворадикальных сил в странах Европы, попытка государственного переворота в Черногории перед ее вступлением в НАТО, массированная дезинформационная кампания перед нидерландским и каталонским референдумами, хакерские атаки на Бундестаг в Германии и Национальный демократический комитет в США, системное распространение пропаганды через кремлевские телеканалы и через троллей и ботов в соцсетях. Этот список не полный, его можно было бы продолжать, но цель Кремля достаточно понятна. Ослабить западные институты, подорвать трансатлантическое партнерство, использовать информационную открытость демократических обществ для манипулирования политикой. Россия борется за обесценивание общемировых демократических ценностей и за предоставление власти «сакрального» характера.

Россия никак не может смириться с проигрышем в Холодной войне, развалом СССР и тем, что страны бывшего Варшавского договора захотели присоединиться к ЕС и НАТО.

Травматический постимперский синдром Путина стал причиной гиперболизированных претензий России на исключительные права решать судьбы других государств и народов по своему усмотрению. Окружение руководителя охотно поддерживает его болезненные представления о собственном величии. Достаточно обратить внимание на то, как вела себя ничтожная «моська от журналистики» Симоньян в разговоре с Лукашенко во время интервью, пытаясь быть под стать своего «хозяина». Всем своим, даже невербальным, поведением она пыталась указать на свою исключительно «барскую» роль по отношению к своему «кремлевскому крепостному».

В болезненном воображении Кремля в России, де-факто, уже восстановлено крепостное право, а, следовательно, население делится на «холопов» и «благородных дворян». Но Кремлю этого мало. Невзрослый император желает обратить в свою «барщину» не только страны-соседи, но и вообще всю Европу. Если потакать путинским желанию, то такой желанный им «новый мировой порядок» означает не что иное, как то, что судьба меньших наций будет определяться геополитическими потребностями крупных империй.

И именно Украина, которая, к сожалению, пока так и не стала полноправным членом западной цивилизации, оказалась на передовой противостояния России с демократическим миром. Украинцы четко понимают, что такое быть «крепостным» у таких «господ». Хочется верить в то, что и Демократический Мир не желает получить для себя унизительную перспективу стать «холопскими провинциями» психически больного Императора-Президента «всех и всея»!