Кремлевский сатана

Чем отличается писатель-фантаст от обычного лжеца? Хороший фантаст придумывает для своих книг события или сюжеты, которых никогда еще не было в истории человечества. Талантливые авторы в своих книгах словно предсказывают будущее, часто как будто «сходит» со страниц и воспроизводится в реальной жизни. Фантастические технические достижения становятся привычными спустя несколько лет после написания книги. Иногда – через десятки, а то и столетия.

Обычный, бытовой, лжец – просто лжет и все. Ничего не придумывая, а просто искажая реальные факты из собственной или окружающей жизни. Такая ложь выглядит смешной, какой-то «детской», но особого вреда не наносит. Поэтому воспринимается окружающими как некая «забава», от которой каждый может себя «отгородить», просто перестав общаться с лжецом.

Гораздо хуже, когда лживый человек использует собственную ложь даже не для получения какой-либо выгоды, а, в первую очередь, с целью нанести вред окружающим. Такой человек получает болезненное удовольствие от помоев, которые выливает на своих знакомых (и, даже, не знакомых ему) людей. И это уже патология, один из симптомов психического расстройства.

Но когда в качестве такого душевнобольного лжеца выступает власть целой страны – то это уже через край. Информационная основа и сопровождение преступной войны, которую кремль начал в конце февраля против Украины, стало «образцом» пропагандистской грязи, с помощью которой диктаторские власти россии пытаются прикрывать собственную низость и несостоятельность. Не имея никаких реальных шансов на победу над Украиной и понимая, что поражение в этой войне станет концом путинского кремля, власти России прибегают к такой лжи, которая уже полностью идет в разрез со здравым смыслом и больше напоминает продукт истинного бреда искаженных неизлечимой болезнью мозгов.

С начала агрессии мы уже слышали и об «укронацизме», и о «бандеровцах». Уже надоело «управление Украиной тоталитарным Западом». Как-то потеряли актуальность «американские биологические лаборатории» с боевыми тараканами и голубями. «Распятые мальчики» и «визитка Яроша» тоже набили оскомину даже внутреннему потребителю кремлевской лжи. Но «мощные мозги» кремлевских креативщиков не готовы сдаваться. Новые порции лжи по своему соответствию психиатрическим диагнозам превзошли все, что было раньше…

Как за «спасательный круг» ухватился кремль за собственную глупую выдумку о «грязной бомбе», которую Киев уже готов применить на территории Украины для того, чтобы обвинить «белую и пушистую москву» в этом страшном преступлении. Ложь сколь «прозрачна» по своей сути, столь же и угрожающая, учитывая помешанность кремля. Путину «хватит ума» совершить это страшное преступление с криком «мы же вас предупреждали!»

Даже понимая нелепость таких заявлений, кремль не может остановиться. Напротив, очередная ложь становится основой для еще большей лжи. «Ну кто, как ни «сатанисты» могут быть такими кровожадными, чтобы сбросить «грязную бомбу» на собственную территорию и уничтожить миллионы собственных граждан!» Наверное, именно такими мыслями руководствовались кремлевские лжецы, издавая «на гора» новую, совершенно помешаную информационную конструкцию.

«Целый» секретарь совбеза России Алексей Павлов «обнаружил» в Украине «сотни сект» и отметил, что «десантизация» Украины является одной из главных задач «спецоперации». Пожалуй, следующим шагом теперь гундяев должен объявить «крестовый поход против сатанинской скверны»?!

Мерзость, нарушившая практически все Заповеди Христовы, «рассмотрела признаки сатанинства» среди украинцев? То ли несгибаемая воля к победе и мужество Защитников Украины, которую враг не может сломить даже угрозами применения «грязной бомбы», воспринимается беспозвоночным российским обществом как «сатанинскую одержимость»?!!

Так пусть так и будет. Мы действительно «одержимы»! Ненавистью к российским преступникам во главе с бункерным «сатаной» и жаждой мести за тысячи зверски убитых гражданских людей! Поэтому кровавому кремлю есть чего смертельно бояться, потому что наша «одержимость» достанет всех, кто причастен к преступлениям в Украине.

Достанет и накажет! Жестоко! Именно так, как и должны настоящие христиане наказывать тех, кто встал на путь антихриста, поселившегося в теле пожилого диктатора в самом центре новой «империи Зла» – путинской россии!