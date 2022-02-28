Кремль скрывает свой позор

Власти Кремля пытаются любым способом не допустить распространения реальной информации о военной агрессии против Украины.

Роскомнадзор потребовал от 10 изданий удалить новости о событиях в Украине на страницах «Эхо Москвы», «Дождь», «Медиазоны», «Новой газеты», «ИноСМИ», «New Times», «Свободной Прессы», «Крым.Реалии» , «Журналист», «Лениздат».

«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением или объявлением войны» .

Путин боится правды. Но его не скрыть. Особенно во времена, когда новости в первую очередь появляются на страницах социальных сетей и мессенджеров, не подконтрольных Кремлю. Поэтому россияне имеют доступ к такой страшной Кремлю правды и делают свои выводы относительно причин и течения агрессии путинской России. Они своими глазами видят то, чего по мнению Кремля нет: и обстрелы мирных украинских городов, и факты гибели простых украинцев и их детей. И они прекрасно понимают, что это настоящий, ничем не прикрытый, кроме лжи Кремля акт агрессии и вторжения на территорию независимой страны. И делают выводы…

Правду не скрыть!