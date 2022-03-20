Кремль может задействовать «террористический» сценарий

Москва судорожно ищет повод для обвинения Украины в военных преступлениях. Продолжает обстреливать позиции вооружённых сил Украины, провоцируя их на огонь в ответ. Не находя предлогов для обвинения Киева, Кремль снова может прибегнут к своим кровавым технологиям и привлечь спецслужбы для организации терактов на оккупированных территориях с многочисленными жертвами среди местных жителей.

Интенсивность распространение российскими средствами массовой информации фейков о провокациях со стороны украинской армии выросла в разы.

Еще перед началом войны, российские псевдожурналисты пытались переложить вину за артиллерийский обстрел детского садика в Станице Луганской на вооруженные силы Украины, а оккупационная администрация ДНР заявила про перестрелку якобы с украинской диверсионной группой, которая должна была взорвать ёмкости с хлором на территории очистных сооружений в районе г. Горловка. А сейчас уже российские телеканалы активно пытаются создать фейк о том, что авиаудар по Драмтеатру в Мариуполе – это инсценировка. Только факты говорят именно о авиаударе…

Ведущие общедоступные платформы осознали угрозу общепринятым социальным институтам и устоям, исходящую от российской пропагандистской машины, и начали создавать механизмы по проверке их «новостей». YouTube и Facebook, которые яро придерживаются принципов свободы слова и доступа к информации, начали блокировать на своих ресурсах материалы, распространяемые пророссийскими сепаратистами.

Такое развитие ситуации понятное дело не может удовлетворить политические верха России, ведь им необходимо оправдать свои преступные действия в Украине перед мировым сообществом.

В условия скрупулёзной проверки и оценки распространяемой российскими журналистами информации, Кремль может прибегнуть к проверенным на российских гражданах кровавым сценариям для обвинения украинских властей в эскалации военного конфликта. Мировые лидеры неоднократно заявляли о возможности проведения Россией терактов в Украине, Беларуси и даже самой РФ.

18 декабря 2022 года так называемый Глава ДНР сделай заявление о начале эвакуации граждан республики в Ростовскую область Российской Федерации, в связи с возможным военным вторжением Украины. Д.Пушилин в видеообращении подчеркнул, что украинское оружие нацелено на мирных граждан республики.

Очередной фейк от российской пропаганды о наступлении украинской армии стал спусковым крючком для начала вторжения РФ в Украину.

Но ужас сложившейся ситуации заключается в том, что оккупационная администрация снимает с себя ответственность за гибель мирного населения от кровавого кремлевского террора. Схожая ситуация и с белорусским диктатором.

С целью создания прецедента для начала полномасштабных военных действий против Украины со стороны Беларуси, российские спецслужбы могут сфабриковать террористическую атаку украинской диверсионной группы на территории Беларуси с многочисленными жертвами среди гражданского населения. К сожалению, опыт проведения таких операций у российских спецслужб есть – взрыв жилых домов в Москве (1999г.), захват заложников в «Норд-Ост» (2002г.) и Беслане (2004г.)

Официальный Киев неоднократно заявлял и заявляет, что только дипломатическим, мирным путем будет решать ситуацию на востоке Украины и возвращать временно оккупированные территории, но Путин этого не хотел и 8 лет саботировал мирный процесс.

Жизни простых людей, в том числе жителей Беларуси, снова находятся под угрозой, и будем надеяться, они не будут принесены в жертву имперским амбициям В.Путина.