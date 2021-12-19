Креативная диктатура

В Вестнике московской школы политических исследований «Общая тетрадь», №1, 2021 опубликована книга Елены Лукьяновой и Ильи Шаблинского «Авторитаризм и демократия». Объектом внимания авторов стали важнейшие черты авторитарных политических режимов и особенности их функционирования.

По мнению авторов, нынешний персоналистский авторитарный режим в России не уникален. Он имеет множество черт и закономерностей, сходных с авторитарными режимами XX века самых разных регионов мира.

От латиноамериканских (Чили, Бразилия, Аргентина, Мексика), азиатских (Индонезия, Филиппины, Вьетнам и др.) до европейских (режимы в Греции, Испании, Португалии до 1970-х). Поэтому рассмотрение русского постсоветского авторитаризма в широком глобальном контексте поможет не только лучше понять его природу, но и попытаться спрогнозировать развитие событий.

Принятие «постсоветских» конституций странами – бывшими составляющими СССР было обусловлено необходимостью символического разрыва с советским прошлым. Крах тоталитарной «империи-донора» дал толчок для легитимизации созданных стран как государств демократических, направленных на защиту прав и свобод собственного народа. Но для большинства стран, «выходцев» из СССР, такая направленность лишь маскировала подлинную сущность новой власти, которая в короткий по историческим меркам срок скатилась к авторитаризму.

Постсоветский авторитаризм возможен только в сочетании имитации демократии и проявлений диктатуры, зависнув между ними и не двигаясь ни в одну из этих сторон. Необходимость имитации демократии связана с попыткой удержания власти при отсутствии других основ легитимности. Власть современной России, не имея под собой ни революционной, ни харизматической основы, превратилась в кланово-бюрократический популистский авторитарный режим, неспособный обеспечить экономический рост и благосостояние населения.

Широкое применение насилия, «декоративность» выборов, псевдобогатопартийность, «карманное» правосудие пока создают столь необходимый властям психологический и легитимирующий эффект, хотя и не могут уже в полном объеме «дурить голову» прогрессивно настроенной части российского общества. По мнению авторов книги, поиск баланса между традиционными репрессиями и необходимыми в условиях современности демократическими практиками (пусть имитационными, но все равно потенциально опасными) — основа внутренней политики авторитарных режимов и одновременно их главная слабость.

Главное условие сохранения стабильности авторитарного режима русской Федерации – формирование убеждения у населения страны невозможности смены фаворита.

Опираясь на силовые структуры Кремль практически выполол внутреннее политическое поле от проявлений любой конкуренции, устранив всех возможных соперников и создав воображение безальтернативности кремлевского кормчего. Ограничение свобод и неизменность лидера представляются как необходимое условие для принятия непопулярных, но необходимых мер.

Пропагандистский аппарат Кремля всячески пытается усилить давно утраченную харизматичность Путина. Благодаря этому Путин пока сохраняет достаточно высокую популярность.

Почти всегда авторитарные режимы декларируют задачи экономической модернизации и социального прогресса, однако в большинстве случаев терпят неудачу в экономике и социальной сфере. Пандемия значительно ускорила падение и без того слабой экономики России, все достижения которой в первую очередь являются в своем большинстве пропагандистскими лозунгами и «сказками» авторитарной власти. Сколько бы ни говорил патриарх Кирилл о том, что «эта пандемия – это «промысел Божий», позволяющий России избежать ложных ценностей потребительского общества, созданного на Западе», неудовлетворительное состояние экономики, приведшее к росту социального напряжения, существенно уменьшив вотум доверия населения России в современный Кремль.

С другой стороны, стагнация экономики не позволяет рождение нового среднего класса, который впоследствии выдвинул бы требования демократизации российского общества и способствовал бы уходу действующего режима в историческое прошлое.

Пожилой возраст Путина дает определенные надежды россиянам на смену главы режима. Но в условиях кланово-бюрократического популистского авторитарного режима преемником, избранным группой, часто становится либо влиятельнейший соратник «вождя», либо его близкий родственник (например, сын как Ильхам Алиев в Азербайджане). К сожалению, изменение верхушки пирамиды власти не обязательно ведет к изменениям характера режима.

Однако, несмотря ни на критическое состояние страны, ни на преклонный возраст кормчего современный российский авторитаризм, хоть и испытывает сложности, продолжает довольно твердо «стоять на ногах». Как считают авторы книги, «Путин сохраняет высокую популярность». «Режиму удается в течение жизни уже целого поколения находить новые способы своей легитимации (Крым, Украина, перевооружение армии, противостояние с Западом и др.). А новое поколение, пусть и более критически настроенное, одновременно приобретает привычки жизни в несвободной стране - как их родители и деды». К сожалению, именно к такому печальному выводу пришли авторы книги «Авторитаризм и демократия».

Время покажет…