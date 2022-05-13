Крах приближается

17:44 13 мая Киев, Украина

Серая и невнятная речь престарелого диктатора на параде 9 мая дает понять, что путин уже не верит в победу россии в преступной войне и пытается оправдать ее сказками об "угрозах", которые давно набили оскомину.



Окружение путина разочаровано ситуацией на фронте. Оно понятно, что так называемая «спецоперация» имеет все шансы закончиться для россии сокрушительным поражением. Люди, приближенные к президенту путину, обсуждают между собой сомнительные перспективы выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины и высказывают мнение, что если в ближайшие два месяца эта «минимальная победа» не будет зафиксирована, то «продавать» народу и элитам будет нечего, а путин будет выглядеть помешанным дураком и неудачником, втянувшим страну в войну и глубоким экономическим кризисом.



Недовольство действиями главнокомандующего выражает военное окружение президента россии, понимающее несостоятельность оккупационной армии продолжать военную кампанию в Украине. Получая реальную информацию с фронта по потере, учитывая куцые подсанкционные возможности военной промышленности и невозможность массового пополнения численного состава при отсутствии тотальной мобилизации, командование вооруженных сил россии четко понимает последствия провальных планов и действий путина.



Мощная помощь Украине со стороны США, Великобритании и некоторых стран Европы поставками современного оружия и введением экономических санкций против диктаторского режима россии разрушает последние крохи надежды на любой «удачный» выход россии из войны.



Кремль пытается перевести вторжение в состояние затяжной войны с целью истощения и раскола доноров помощи. В какой-то мере ему это удается. Шаткая и порой неуверенная позиция Германии, Франции и некоторых других стран Европы, пытающихся «усидеть на двух стульях», дает путину надежду на какие-то сепаратные договоренности.



Но поведение со стороны Финляндии и Швеции, объявивших о намерении вступления в НАТО, еще больше усложняет даже в больных мечтах «вождя» возможности мирового господства. Бывшие «друзья и партнеры» тоже оставляют привычную «зону воздействия» кремля. Подписание властями Казахстана соглашения о военном сотрудничестве с Турцией четко указывает на намерение бывшей советской республики выйти из-под протектората кремля. Семь с половиной тысяч километров российской границы с Казахстаном как и само существование ОДКБ, как средства влияния россии на постсоветском пространстве, оказываются под потенциальной угрозой.



«Последняя надежда кремля», Белоруссия, тоже пытается игнорировать указания из москвы. Умеренный «картофельный диктатор», хитрость которого признавал даже сам путин, занял выжидаемую позицию и поддержит только «сильного». На эту роль путин не способен, поэтому вполне возможно такое развитие ситуации, когда, удостоверившись в стопроцентности победы Украины в войне с россией, Лукашенко развернет оружие против кремля и станет «последним гвоздем» в гроб путина.



Понимая неуверенность и критичность ситуации, окружение путина пытается выстраивать свои планы дальнейшего существования, учитывая возможность дальнейшей «жизни без путина». Тем более что здоровье «пожизненного кормчего» в последнее время ухудшается. Необходимость очередной хирургической операции, о которой ходят слухи среди окружения путина, вряд ли сможет значительно улучшить состояние престарелого диктатора.



Кремль приближается к состоянию паники. Надежд на любое «просветление» практически не осталось. Даже в откровенно «пропутински» настроенного окружения заканчивается инерция движения по кремлевскому сценарию. Диктаторская «пьеса» доходит до своего логического завершения, которое только ускорила преступная война, которую путин «на свою беду» развязал против Украины.