Конец мечтаний

Знакомые нам с детства сказки, приключенческие романы и фильмы, уже почти забытые и сверхсовременные фантастические произведения и экранизированные эпопеи интересны, пока главные герои находятся в поиске, чего-то стремятся, идут через любые преграды к желаемой цели.

Но вот цель достигнута, злодей наказан, открыта тайна древней цивилизации, разгромлена империя зла, главный герой женился на принцессе, ну и полцарства прихватил, и все. Дальше неинтересно.

Итак, жизнь у людей счастлива и полноценна, пока им чего-то не хватает, пока они чего-то желают, пока они за чем-то гонятся и чего-то ищут.

Но может ли быть в жизни человека момент, когда он получил все, чего хотел, а дальше как в «Фаусте»: «Постой, минута, хороша ты!» – непрерывное безграничное счастье? Наша жизнь – это непрерывный поиск.

Личности, которых человеческая история заклеймила как великих тиранов или диктаторов, тоже, можно сказать, находились в поиске. Но целью этих поисков было не счастье всего человечества или отдельной его части, не своих родных и близких, а также не свое, личное счастье. И не благополучие жителей своей страны. И не слава и успех. И не мир и согласие во всем мире, нет.

Они искали власти, они хотели распространить свою власть на большее количество людей и территорий. Это непреодолимое желание они прикрывали необходимостью создания «мирового порядка», господства определенной религии, превосходства одной расы над другой, одного народа над другими или одного класса над всеми остальными. Все, что не вкладывалось в цель или идею всеобъемлющей власти, подлежало ассимиляции, упадку или просто физическому уничтожению.

Вспомните только империи Чингисхана и Тимура, Александра Македонского, Цинь Ши Хуан-ди и Наполеона, наконец-то попытки реализовать бред о Третьем Рейхе или достичь окончательной и полной победы Мировой революции, «как завещал великий Ленин».

Судьба хранила человечество, а может быть, срабатывал и инстинкт самосохранения. Помните: "И ты, Брут!"? Все попытки покорения всего мира или значительной его части рано или поздно терпели фиаско, и не в последнюю очередь из-за смерти императора (тирана, диктатора, властителя, генерального секретаря и т.п.).

Но попытки не прекращались. И наше время, к сожалению, не стало исключением.

На руинах "Империи зла", на ее гнилых остатках выросла фигура очередного претендента на мировую власть. Вы уже наверняка догадались, что речь пойдет именно о нем, о еще не провозглашённом «всея Руси», но реальном претенденте.

Тогда, в 1990 году, никто не предрекал скромному чиновнику, одному из многотысячного коллектива «сотрудников ЧК», такой почти вертикальный взлет в карьере.

С помощника ректора Ленинградского государственного университета Президенту Российской Федерации. И это всего за 10 лет!

И все бы ничего, если бы Владимир Владимирович Путин не заболел тяжелой, практически неизлечимой болезнью. В его молодой, растущий организм попал страшный вирус.

Точно неизвестно, когда на какой стадии своего карьерного роста Путин подхватил вирус. Возможно, это произошло не сразу, возможно, этот вирус действовал постепенно и пропитывал будущего президента на протяжении всех лет, начиная со школы. Но потом количество перешло в качество, и получив власть сначала над отдельным человеком или людьми, а затем, в 2000 году, пусть номинально, но уже над огромной страной, вирус в Володе Путине на каком-то этапе понял: «Это мое! Не отдам никому!».

С каждым годом пребывания Путина на вершине власти вирус власти в нем набирал силу. И не было рядом того человека, который смог бы поставить верный диагноз и своевременно принять меры по спасению Президента. Создается впечатление, что все окружение российского Президента в большей или меньшей степени тоже заражено этим вирусом.

У нормального человека есть дом, семья, увлечения и мечты. А у Путина этого уже, в сущности, нет – вирус постарался. Да и его самого, известного в детстве, уже нет. Вовочка Путин тихонько скончался где-то в уголке, как только болезнь перешла в неизлечимую стадию.

Должность, на которой оказался Путин, позволяла ему увешать себя всеми возможными орденами (на 2020 год он награжден почти 30 орденами и медалями; теперь главное – не сломаться от их веса), получать любые почетные звания (Путин – почетный доктор более десятка университетов, окружить себя прекрасными женщинами и менять их как перчатки, требовать все больше славы и почестей (как, например, владелец КНДР), создав еще при жизни себе пантеон. Впереди переименование городов, рек и горных вершин в честь его величайшего и на центральной площади каждого города его статуй (пробы верноподданных уже есть).

Сначала он еще занимался внешней атрибутикой, для нагнетания популярности в народе. Но с течением времени все эти, как точнее сказать, аксессуары перестали его привлекать.

Зачем ему это? У Путина есть ВЛАСТЬ. Что может быть для такого человека как Путин слаще и желательнее, чем абсолютная, безграничная власть?

Получив такую власть, Путин утратил свои мечты. Зато у него появилась цель – цель остаться в истории как государственный деятель, реанимировавший Российскую империю, распространив свою власть на страны, когда-то входившие в ее состав, восстановив Россию в границах бывшей империи, а может, и выйдя за их пределы.

И вот к этому человеку собирался на встречу наш Президент, чтобы взглянуть ему в глаза и предложить прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым. Теперь уже не очень собирается, потому что этот вирус хуже Covid-19 и активно влияет на слабые, не приспособленные к борьбе организмы не только украинских, но и других президентов и государственных деятелей. Конечно, если они не вакцинированы.

Следует сказать, что намерения Путина по восстановлению империи нашли отзыв у достаточно значительной части россиян. В качестве примера во многих комментариях к событиям в Казахстане лейтмотивом прозвучало: «Империя восстанавливается. Россия уже не уйдет с захваченных территорий, тем более что в мире никто особо не протестует». "Не протестует".

То, как Путин пытается достичь поставленной цели, вызывает в мире разновекторное восприятие. С одной стороны – видишь, на что человек замахнулся, и не просто замахнулся, а, можно сказать, упрямо идет к поставленной цели. С другой – страх, потому что Путин для достижения цели не останавливается перед использованием запрещенных международным правом и соглашениями средств, даже полностью аморальных, и не забывает напоминать миру, что имеет в руках ядерную дубину и не будет очень колебаться, когда станет возможность продемонстрировать ее мощь. .

И все же не такой страшный черт, как его рисуют.

Вот смотрите, где он рога обмакнул в войнах и вооруженных конфликтах: Сербия (1991-1999), Таджикистан (1992-1993), Приднестровье (1992), Осетия (1992), Чечня (1994-1996), 9 , Чечня (1999-2003), Грузия (2008), Донбасс (2014), Сирия (2015-2021). И что он добился, какие территории присоединил к великой империи? Ответ – никакие. Все это – игра мускулами на публику, удержание международных отношений на определенном градусе напряжения, претензии на особую роль в глобальном театре.

Правда, в 2014 году величайшему достался Крым. Но достался без боя, можно сказать, хитростью и глупостью украинской стороны. И захват Крыма так и не признан в мире: вроде бы присоединил, и в то же время и не присоединил.

Может быть, поэтому В.В.П. уже не так гонит лошадей в вопросе заключения союза с Беларусью, видимо, чтобы не наломать дров и не вспугнуть соседа. Хотя здесь до объединения осталось, как говорится, два шага.

Стоит вспомнить, что недавно сказал Путину Шимон Перес, девятый Президент Израиля, политик с 70-летним стажем. Он сказал: «Если вы даете, вы создаете друзей. Наиболее полезна инвестиция – создавать друзей. А вот враги и вражда являются самыми большими потерями в жизни. Вы инвестируете в глупость».

Да, Путин инвестирует в глупость. Россияне вымирают, потому что им не дают жить. Обманом и хитростью Путин обеспечил себе бразды правления Россией на многие годы вперед. Но он не обеспечил себе главную составляющую главы великого государства – мужество, потому что это дается человеку на генетическом уровне.

Путин очень боится своей преждевременной смерти, и потому при обострении эпидемиологической ситуации в России укрылся в бункере, откуда руководил государством. Он уже не рискует вживую встречаться с человеческими массами, потому что там можно заработать не только пощечину.

В этом году попасть на Петербургский экономический форум смогли далеко не все. В этом году пакет "Премиум" за миллион рублей не предоставлял права оказаться в одном зале с Путиным. На это могли рассчитывать только те, кто получил специальное приглашение. Вот как ценит В.В.П. доступ к своему телу.

Конечно, российский президент никак не желает сгореть в атомном пламени развязанной им ядерной войны, потому что он полон сил и готов толкать и дергать этот мир. Да и верные товарищи не дадут.

Но согласятся ли россияне ждать того момента, когда старый хилый человек, понимая, что умирает, захочет потянуть за собой весь мир в ядерную катастрофу, и протянет неуверенную трясущую руку к красной кнопке? Оно им нужно?