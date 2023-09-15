Кому летать, а кому ползать

Уже много лет авиационный и автомобильный транспорт являются двумя наиболее популярными способами передвижения на большие расстояния. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но что же касается безопасности?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году в мире произошло около 1,35 миллиона дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1,25 миллиона человек. Это означает, что в среднем в день в ДТП погибает около 3500 человек. В том же году произошло около 25 авиакатастроф, в результате которых погибло 700 человек. Это означает, что в среднем в день в авиакатастрофах погибает около 2 человек.

Таким образом, по статистике, автомобильный транспорт в тысячи раз опаснее авиационного. Вероятность погибнуть в авиакатастрофе составляет 1 к 11 миллионам, а вероятность погибнуть в ДТП составляет 1 к 102. Но это в цивилизованных странах, где авиация находится под строгим контролем со стороны государства, все авиакомпании придерживаются строгих правил безопасности, авиационные экипажи проходят тщательную подготовку которая постоянно совершенствуется, а самолеты оснащаются новейшими системами безопасности и находятся в образцовом техническом состоянии.

А вот в России, "безопасность" авиационного транспорта уже год находится под большим вопросом.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае 2023 года вырос почти на 21%, до 37,5 млн человек, следует из данных росавиации. Достижение? А является ли достижением тот факт, что только за январь этого года в России произошло по меньшей мере семь аварий с участием авиационного транспорта. Это беспрецедентный показатель для страны, которая традиционно считалась одной из самых безопасных в мире по полетам.

Список событий выглядит так:

- 5 января - самолет Utair совершил вынужденную посадку из-за неисправности кондиционера

- 6 января - самолет Azur Air вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла

- 6 января - самолет Red Wings вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси

- 8 января - самолет "Победа" выкатился со взлетной полосы в Перми

- 9 января - самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines совершил вынужденную посадку в Казани из-за неисправности туалетной системы

- 9 января - самолет Ан-2 потерпел крушение в Ненецком автономном округе, погибли два человека и четверо пострадали

- 10 января - пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске

И такая статистика практически каждый месяц...

Сразу после начала так называемой "СВО" в Украине власти Евросоюза полностью прекратили поставки и аренду самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и обслуживание. На тот момент весь авиапарк россии частично или полностью зависел от импортных комплектующих. Этот запрет затронул не только новые контракты, но и уже действующие, что означало выход из России и невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus. Чуть позже аналогичные меры принял авиаконцерн Boeing.

Это нанесло серьезный ущерб российской гражданской авиации, поскольку до начала агрессии более половины (55%) авиационного флота было арендовано у международных компаний. В 2020 году российские авиакомпании эксплуатировали 1290 самолетов всех типов (824 из них были зарубежными) и 2260 вертолетов (1459 - зарубежные). Тогда же для российских гражданских самолетов было закрыто небо Евросоюза, Великобритании, Канады и США - всего воздушные пространства более 35 стран.

В августе 2022 года стало известно, что компания "Аэрофлот" уже начала разбирать свои самолеты, чтобы продолжить эксплуатацию Boeing и Airbus. Но эти действия не смогли компенсировать проблемы, возникшие после 24 февраля, а именно - прекращение поставок запасных частей для используемых российскими авиакомпаниями самолетов. Начался вынужденный параллельный и серый импорт недостающих запчастей.

До всей этой ситуации никто в России даже не придавал значения тому, что авиапарк преимущественно состоит из импортных самолетов. Все авиакомпании в основном пользовались боингами, эйрбасами, другими самолетами. И никто не думал, что россия доживет до времени, когда придется столкнуться с нехваткой своих самолетов и запасных частей.

За элементом официальной пропаганды кремля, "россия полностью контролирует ситуацию и санкции никаким образом не ослабили страну, а даже сделали ее более мощной и самодостаточной". "Граждане, летайте самолетами "Аэрофлота"! И долетаете...

Только за один день, 12 сентября, произошло три авиационных происшествия, связанных с неисправностью авиалайнеров. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Омск со 167 пассажирами (из которых 23 ребенка) и шестью членами экипажа, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в районе села Каменки Новосибирской области.

Экипаж самолета подал сигнал тревоги ранее в этот же день. По данным сервиса Flightradar, самолет не смог выполнить посадку в аэропорту назначения из-за проблем гидравлики и тормозной системы и изменил курс на аэродром с более длинной посадочной полосой. Но ему не хватило топлива и он вынужден был "присесть" в поле.

Того же 12 сентября, в небе над Самарской областью возникли проблемы у "Боинга-757", который летел по маршруту Хургада - Нижний Новгород. В 01:25 системы самолета показали сбой. В это время в боинге находилось 206 человек. Экипаж принял решение садиться в аэропорту Казани. Посадка прошла без происшествий, после инцидента самолет отстранили от полетов.

В 04:42 утра похожая проблема произошла у "суперджета" уже другой авиакомпании, который летел по маршруту Москва - Анталья. В этот момент в самолете находились 96 человек. Экипаж включил резервную насосную станцию, после чего сообщение о падении уровня гидрожидкости исчезло. КПС принял решение лететь в пункт назначения. При посадке у самолета обнаружилась еще одна неисправность - почему-то не включился реверс левого двигателя. Сел... На этот раз тоже обошлось без жертв.

Средний возраст пассажирских самолетов российских коммерческих авиакомпаний составляет примерно 10,5 лет, в том числе по самым массовым типам ВС: А 321/320 - 11 лет; А 319 - 17,2 лет; B 767-200 - 20,5 лет; B 757-200 - 23 года; B 737-800/900 - 9,8 лет; B 737-700/500/400/300 - 22,2 года; Як-42 - 28,3 года. "Старость не радость" не только для людей. Поэтому вероятность погибнуть в авиакатастрофе для россиян давно уже не составляет 1 к 11 миллионам.

Ну, ничего. "Кому-то - летать, а кому-то - ползать". Плачьте, россияне! Санкции вам в помощь!