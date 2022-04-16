Коллективная ответственность

Экономические санкции демократических стран мира, примененные против россии, как страны-агрессора, болезненно ударили не только лишь по власти кремля и бизнесу «ближнего круга». В первую очередь действие санкций на себе почувствовали простые граждане россии. Ухудшение уровня жизни и ограничения вызвали много разговоров о степени ответственности простых россиян за преступные действия власти.
Многие обычные россияне считают, что простые люди не имеют никакого отношения к зверствам оккупантов на территории Украины, мотивируя такие мысли вопросом: «А что мы можем или могли сделать? От нас ничего не зависит!»
Современная россия при правлении путина привыкла жить по принципу «равного распределения пофигизма». Путинской власти «чихать» на жизнь простых людей россии. В ответ на такое отношение власти и безропотному повиновению, приняв мнимое отсутствие возможности воздействия на решение кремля, простым россиянам абсолютно «чихать» на власть. Единственным же, чем обеспокоена власть кремля по отношению к собственному народу, это вопрос недопущения каких-либо актов неповиновения и сопротивления действиям власти.
Российское общество приспособилось к жизни в таких условиях. Хотя жизнью для подавляющего большинства россиян это назвать довольно сложно. Это – выживание в условиях отсутствия какой-либо реальной заботы со стороны властей о сегодняшних реалиях для простых граждан. Что уж говорить о перспективах такого «выживания»…
Но даже такое – не жизнь, а существование, с введением международных санкций значительно ухудшилось. Санкции – это инструмент воздействия. В отличие от санкций, которые были введены против России после аннексии украинского Крыма и которые не должны были ударить по простым гражданам, нынешние санкции-2022 почувствовали абсолютно все граждане россии.
Сейчас продолжается значительное давление на государство-агрессора, и есть надежда на то, что российское общество станет активным игроком на этом поле, не захочет так жить и в конце концов что-то сделает с такой властью и вообще со своим государством. В настоящее же время страдают все.
Россия оказалась в ситуации, в которой находилась Европа и, в общем-то, весь Мир в 1945 году, когда каждый немец был ответственен за преступления нацизма. Даже если лично он был антифашистом или боролся с режимом, все равно потом, как и все граждане Германии, платил репарации, участвовал в восстановлении страны и т.д.
Коллективной вины таких масштабов не существует. Виновны, в первую очередь, организаторы, затем – прямые исполнители. Но конкретная вина в совершенных преступлениях и ответственность за совершение этих преступлений – это разные вещи.
Российский народ полностью несет ответственность за действия собственной, избранной именно им, народом, власти. За жертвы бессмысленной войны, за Бучу, Мелитополь, Харьков и Чернигов. За тысячи мирных украинцев, молодых, стариков, детей, чьи жизни унес себе в жертву верховный жнец кровавого режима.
Бремя ответственности на долгие десятилетия легло на плечи каждого россиянина. Санкции, международная изоляция и презрение мирового общества совершенно заслужены. Как наказание за молчаливое согласие на действия преступной власти, которая есть плоть от плоти и крови от крови всего российского общества.
Многие обычные россияне считают, что простые люди не имеют никакого отношения к зверствам оккупантов на территории Украины, мотивируя такие мысли вопросом: «А что мы можем или могли сделать? От нас ничего не зависит!»
Современная россия при правлении путина привыкла жить по принципу «равного распределения пофигизма». Путинской власти «чихать» на жизнь простых людей россии. В ответ на такое отношение власти и безропотному повиновению, приняв мнимое отсутствие возможности воздействия на решение кремля, простым россиянам абсолютно «чихать» на власть. Единственным же, чем обеспокоена власть кремля по отношению к собственному народу, это вопрос недопущения каких-либо актов неповиновения и сопротивления действиям власти.
Российское общество приспособилось к жизни в таких условиях. Хотя жизнью для подавляющего большинства россиян это назвать довольно сложно. Это – выживание в условиях отсутствия какой-либо реальной заботы со стороны властей о сегодняшних реалиях для простых граждан. Что уж говорить о перспективах такого «выживания»…
Но даже такое – не жизнь, а существование, с введением международных санкций значительно ухудшилось. Санкции – это инструмент воздействия. В отличие от санкций, которые были введены против России после аннексии украинского Крыма и которые не должны были ударить по простым гражданам, нынешние санкции-2022 почувствовали абсолютно все граждане россии.
Сейчас продолжается значительное давление на государство-агрессора, и есть надежда на то, что российское общество станет активным игроком на этом поле, не захочет так жить и в конце концов что-то сделает с такой властью и вообще со своим государством. В настоящее же время страдают все.
Россия оказалась в ситуации, в которой находилась Европа и, в общем-то, весь Мир в 1945 году, когда каждый немец был ответственен за преступления нацизма. Даже если лично он был антифашистом или боролся с режимом, все равно потом, как и все граждане Германии, платил репарации, участвовал в восстановлении страны и т.д.
Коллективной вины таких масштабов не существует. Виновны, в первую очередь, организаторы, затем – прямые исполнители. Но конкретная вина в совершенных преступлениях и ответственность за совершение этих преступлений – это разные вещи.
Российский народ полностью несет ответственность за действия собственной, избранной именно им, народом, власти. За жертвы бессмысленной войны, за Бучу, Мелитополь, Харьков и Чернигов. За тысячи мирных украинцев, молодых, стариков, детей, чьи жизни унес себе в жертву верховный жнец кровавого режима.
Бремя ответственности на долгие десятилетия легло на плечи каждого россиянина. Санкции, международная изоляция и презрение мирового общества совершенно заслужены. Как наказание за молчаливое согласие на действия преступной власти, которая есть плоть от плоти и крови от крови всего российского общества.
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