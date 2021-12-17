Колбасна. Почти обречена взорваться

Огромный военный склад в самопровозглашенной "Приднестровской республике" находится в селе Колбасна, примерно в 20 километрах от границы приднестровского региона с Молдовой. Здесь хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск.

Арсенал в Колбасна на сегодняшний день насчитывает более 39 000 тонн боеприпасов. Многие из них лежат на этих складах более 30 лет и нуждаются в утилизации, поскольку куда-нибудь вывозить их просто опасно. Еще на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 Россия взяла на себя обязательства до 31 декабря 2002 полностью ликвидировать крупнейший в Европе комплекс хранилищ оружия и боеприпасов. 39000 тонн боеприпасов, снарядов, ракет и авиабомб! Бывший министр обороны Молдовы, генерал Виталий Маринуца опасается, что если на складе произойдет взрыв, то его сила, согласно исследованию Академии наук Молдовы, будет такой же, что и при сбросе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Генерал отметил, что срок хранения боеприпасов и вооружений давно прошел, и поэтому над арсеналом в Колбасна необходимо немедленно установить международный контроль.

Состав вооружений в Колбасна представляет особый интерес для оружейной мафии. Более 46 000 пулеметов, гранатометов, автоматов и пистолетов, хранятся в бетонных бункерах, где раньше держали ядерные боеприпасы. В Советском Союзе до 1991 года во всесоюзном розыске находился только 951 ствол. Причем чаще всего это были пистолеты, пропавшие в милиционеров. Только в 2002 году в РФ была украдена или утеряна 57710 единиц огнестрельного оружия. Почти половина - 26,5 тысячи единиц огнестрельного оружия - украдена прямо со складов Министерства обороны РФ. В том числе и со складов в Колбасна.

Депутат местного парламента подполковник милиции Тулуш одним из первых попытался выйти на след оружейной мафии. Но независимое расследование оборвала пуля наемного убийцы. Известного в Приднестровье борца за правду демонстративно расстреляли среди бела дня.

Позже такая же участь постигла и начальника отдела Министерства госбезопасности ПМР подполковника Вислоуха. Как только он получил оперативные данные о поставках оружия из Приднестровья в Югославию и Чечню, так сразу «встретился» с киллерами. Те сработали профессионально: три выстрела в грудь и контрольный - в голову.

Не пощадил оружейная мафия и начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ПМР подполковника милиции Бордюжа. Слишком глубоко копал. Вслед за ним от рук наемных убийц погибли еще несколько честных следователей и оперативников. Остальные были запуганы. Ведь по региону прокатилась целая волна заказных убийств. Только через несколько лет было совершено более 70 таких преступлений. По показаниям арестованного в Кишиневе руководителя группы киллеров по кличке Тыква, он лично участвовал в ликвидациях 10 человек. Как установило следствие, во всех случаях убиты, чем помешали оружейной мафии.

Наиболее резонансное убийство, по мнению экспертов, связано с вооруженной мафией Приднестровья произошло в 2002 году. По словам генерала Лебедя, у него оказались такие документы, «что волосы дыбом встают». «Признаться, не ожидал, что в оружейной афере столько больших людей замешано, а Приднестровье превратится в тайный арсенал мафии. Буду в Москве, обязательно покажу эти бумаги », - сказал Лебедь. Но в столицу генерал доехать не успел. 28 апреля 2002 вертолет губернатора Красноярского края с бортовым номером 22158 потерпел катастрофу в Ермаковском районе на подлете к туристической базы «Барсова ущелинна». В результате Александр Лебедь и семь его спутников погибли.

Склад боеприпасов в неконтролируемом Приднестровье создает угрозу не только для Молдовы и Украины, но и для всей Европы. Населенный пункт расположен фактически на границе (в 2 км) между Украиной и Молдовой, а наличие российских военных только усиливает напряжение и опасность в регионе. Его охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированной в Приднестровье на базе 14-й армии. Сначала численность российских военных в Приднестровье достигала 5000 человек, сейчас группировки российских «миротворцев» насчитывает чуть более тысячи военнослужащих. Поскольку ни одна из сторон конфликта давно не стремится к восстановлению боевых действий, миротворцы символически присутствуют на всех пограничных переходах из Молдовы в Приднестровье, но их главной функцией остается охрана военных складов в небольшом селе Колбасна на границе с Украиной.

Несмотря на то, что в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Москва обязалась полностью вывести войска из Приднестровья, здесь до сих пор находятся около полутора тысяч российских солдат.

Арсенал в Колбасна - объект экологической, криминальной, военно-стратегической угрозы со стороны РФ практически в центре Европы. Россия заинтересована в сохранении «статус кво», прикрывая необходимостью охраны складов размещения своих военных на территории Приднестровья. Кроме того, арсенал рассматривается Кремлем как возможный плацдарм для повторения Крымского сценария практически в любой локации Европы. От Империи, тем более такой, что находится практически в отчаянии, можно ожидать любых поступков. Даже идущих в разрез со здравым смыслом. Нужен ли такой «подарок» демократическом сообществе?