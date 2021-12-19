КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. Часть 5

Для того чтобы понять, куда Украине дальше двигаться, давайте, с учетом приведенных ранее данных, выведем несколько аксиом:

1) Ни одно из развитых государств не уступит высокий уровень жизни своих граждан для повышения этого уровня в не очень развитых государствах, в частности – в Украине; скорее, напротив. Украина должна наконец вспомнить о национальной гордости и прекратить уступать благосостояние своих граждан в пользу иностранных.

2) Ни одно из высокоразвитых государств не согласится на уменьшение объема выбросов парниковых газов за счет существенной потери темпов развития собственной экономики или ее стагнации, как не согласится с уменьшением объемов производства энергии. Энергии, как и денег, всегда не хватает.

3) Международные финансовые институты не будут бескорыстны при предоставлении Украине финансовой или научно-технической помощи в вопросах развития «зеленой» или водородной энергетики, реконструкции магистральных сетей, создания новой энергетической инфраструктуры и т.д. Речь может идти только о большем или меньшем банковском проценте, сроках погашения кредита и т.д. Следовательно, обращаясь к этим институтам, Украина только будет увеличивать свои долги до безнадежных и еще больше будет превращаться в сырьевой придаток, прежде всего Европы.

4) Несомненно, лучше иметь дело с европейским сообществом или с США или Китаем, чем с Россией, потому что последняя постоянно меняет правила игры как настоящий шулер; к тому же Россия использует в этой игре не только экономические и политические рычаги, но и военные, что в наше время недопустимо.

Тем не менее, Европа значительно больше энергетически зависима, чем Украина, и потому велик риск, что сотрудничество Украины с Европой в энергетическом секторе экономики превратит Украину в энергетического донора Европы, да еще и за счет кредитных средств.

5) Мировое и, в первую очередь, европейское сообщество игнорирует или делает вид, что не замечает явные, можно сказать, эксклюзивные «достижения» Украины в деле уменьшения выбросов, а позиция Правительственных структур Украины, в частности – умолчание этого факта, к сожалению, только усиливает этот игнор. Следовательно, Украина должна потребовать от своих партнеров особого отношения к потребностям нашей страны, даже если это будет выглядеть несколько наглым, в первую очередь – в вопросах финансирования.

6) Мировой кризис, связанный с глобальным потеплением, начинает усиливаться из-за пандемии коронавируса, к которой в последнее время добавился еще и энергетический кризис, который с одной стороны вызван недостатком энергоресурсов, в частности – из-за высоких темпов развития экономики наиболее развитых государств; с другой стороны – неконтролируемым, безосновательным, можно сказать – спекулятивным ростом цен на энергоресурсы. Дальнейшее углубление этих явлений может приобрести взрывной характер, и чем дальше, тем вероятность этого все более возрастает.

7) Деньги – это бумажки или вообще что-то неощутимое, эфемерное, а газ, электроэнергия, вода, леса и земля – это реальные вещи, вполне ощутимые. У Украины достаточно средств и собственных энергоресурсов, чтобы не стать полностью зависимой от своих кредиторов, существенно уменьшить долги и предотвратить катастрофические последствия мирового кризиса, если до этого дойдет. Для этого внешняя и внутренняя политика нашего государства должна быть самостоятельнее, без постоянного оглядывания на Запад и Восток, можно сказать – без лакейства.

Параллельно с ростом численности населения земного шара постоянно растет и производство и потребление энергии, в том числе электроэнергии.

По данным ЭИА (Администрации энергетической информации США), в 1990 году мировое потребление энергии составляло 102569 ТВтч, в 2000 году – 117687 ТВтч, в 2005 году – 133602 ТВтч, в 2008 году – 143 2014 году - 155481 ТВтч, и в 2017 году - 160429 ТВтч. За 27 лет увеличение в 1,56 раза. За это время (с 1990 и по 2018 год) население Земли выросло в 1,45 раза, то есть темпы роста энергопотребления опережают темпы роста населения.

Теперь посмотрим на общую поставку энергии в мире по источникам (данные Международного энергетического агентства за 2017 год):

- нефть – 32%

- уголь, торф, сланцы – 27,1%

- природный газ – 22%

- биотопливо и отходы – 9,5%

- гидроэнергия – 2,5%

- другие (возобновляемые) источники энергии – 1,8%

- ядерная энергия – 4,9%

Как видим, экологически чистые и условно экологически чистые источники энергии в мире в 2017 году составляли всего 9,2%. Это сколько лет понадобится, чтобы перевести всю энергетику на «зеленую» электроэнергию и водород?! Да еще с учетом роста энергопотребления!

Если взять такое высокоразвитое и богатое государство, как Германия («локомотив» Европы), то в его энергобалансе из общего объема использованного топлива – 602,2 млн. тонн (в пересчете на условное топливо, данные 2018 года) больше половины, то есть 335, 1 млн.тонн – это импорт. Доведенные добывающие запасы природных энергоносителей (ископаемые энергоресурсы) в недрах страны на 2015 год составили 14,9 млрд. тонн, из которых 14,7 млрд. тонн – это уголь (от использования которого Германия намерена отказаться). Нефти и газа практически нет.

Потребление энергоресурсов в Германии в 2018 году по сравнению с 1992 годом уменьшилось с 665,5 до 602,2 млн. тонн или в 1,1 раза, что свидетельствует об их эффективном использовании. При этом объемы потребления импортных энергоресурсов выросли с 293,3 до 335,1 млн. тонн, то есть Германия стала более энергозависимой.

Украина, экономика которой сегодня находится, можно сказать, в плачевном состоянии, в плане энергетики выглядит гораздо лучше Германии. Из общего объема использованного топлива – 130,4 млн. тонн (в пересчете на условное топливо, данные 2018 года) только 33%, то есть 42,8 млн. тонн – это импорт. Доведенные добывающие запасы природных энергоносителей (ископаемые энергоресурсы) на 2015 год составили 28,1 млрд. тонн, из которых сырая нефть – 0,084 млрд. тонн, природный газ – 1,47 млрд. тонн (это почти 1,5 трлн.куб.м ), уголь – 26,5 млрд.тонн ( в том числе бурый уголь).

Потребление энергоресурсов в Украине в 2018 году по сравнению с 1992 годом уменьшилось с 411,9 до 130,4 млн. тонн или в 3,16 раза. Вот вам и секрет уменьшения выбросов диоксида углерода. О каких там 65% к уровню 1990 года может идти речь!

Потребление импортных энергоресурсов за это время сократилось с 171,2 млн. тонн у.т. до 42,8 млн. тонн у.т. или в 4 раза. При этом доля импортных энергоресурсов в энергобалансе уменьшилась с 0,415 до 0,328 – следовательно, речь идет об уменьшении энергозависимости. Но не следует забывать, что основным потребителем импортируемого газа всегда была промышленность.

Кстати: в 1992 году обрабатывающая промышленность Украины потребляла 62 млн. тонн условного топлива, а в 2018 году – аж 3,4 млн. тонн. Это к постулату о развитии экономики и промышленности в частности и об «эффективности» использования энергоресурсов. В Украине государственная политика целенаправленного сокращения потребления импортных энергоресурсов за счет их эффективного использования была только на бумаге. При достижении этой политики казался факт уменьшения энергопотребления промышленностью; на самом деле значительное количество промышленных предприятий просто остановилось или обанкротилось.

Соответственно, ни один язык не может идти о опережающих темпах роста энергопотребления по сравнению с темпами роста населения Украины, как это имеет место в мире.

Богатые государства с крепкой экономикой будут в ближайшие 15-20 лет продолжать развитие энергетики (увеличение объемов производства энергии), в первую очередь – за счет возобновляемых источников энергии (СЭС, ВЭС, ГАЭС, ГЭС) с параллельной заменой объектов генерации тепловой и электрической энергии, работающих на ископаемом топливе, на водородных технологиях, а также с постепенным выводом из эксплуатации АЭС.

К сожалению, Украина не может идти по этому пути (во всяком случае, в обозримом будущем) из-за катастрофической нехватки денег и нежелания зарубежных инвесторов вкладывать средства в слишком проблемную экономику.

С другой стороны, ресурсы у Украины есть, показатели сокращения выбросов выполнены и многократно перевыполнены. Очень плохо, что жертвой этих показателей стала украинская промышленность. Тем не менее, Украина может начать строительство (действительно крупное) новой энергосистемы государства, на базе которого строить новую промышленность, а не предпринимать жалкие попытки по восстановлению утраченного.

Основными направлениями следует считать:

- развитие водородной инфраструктуры, в которую должны войти производство сырья для получения водорода, собственно производство водорода, систему его транспортировки, систему заправок, выпуск транспортных средств, использующих водород в качестве топлива; организацию экспортных поставок водорода;

- развитие производства экологически чистой и условно экологически чистой электроэнергии, в том числе строительство новых СЭС, ГАЭС и дополнительных блоков на АЭС; создание условий для подключения энергосистемы Украины к европейской за счет Европы, которая нуждается в электроэнергии Украины для стабилизации собственной энергосистемы;

- использование местных топливных ресурсов для обеспечения прохождения энергетического кризиса населением и бюджетной сферой ОТГ, в частности – торфа, энергетической древесины, биометана и т.п.;

- на переходный период увеличения собственного производства ископаемых видов топлива и уменьшения зависимости от поставок энергоресурсов, прежде всего из России;

- сохранение водного потенциала, в частности, путем расчистки русел рек и водохранилищ, посадку зеленых насаждений в поймах рек как составляющую общеукраинской программы облесения территории; не следует забывать, что вода – это водород, это новые технологии бурения газовых и нефтяных скважин;

- и в качестве перспективы – внедрение системы очистки атмосферы от диоксида углерода, требующего новых технологий и значительных объемов энергии.

Основным правилом строительства новой энергосистемы Украины должно стать правило: хочешь получить от Украины энергоресурсы – плати денежку и никаких кредитов. И поверьте – понесут денежку; все лучше, чем платить по 1€ за куб газа. А если брать кредиты, то не для расчетов с МВФ или ЕБРР или Всемирным банком, а для строительства новых энергетических мощностей государства, потому что в ближайшее время стоимость энергоресурсов будет расти быстрее, чем стоимость кредитов.

Мы должны стать, как говорит наш Президент, более наглыми. Но не в политике, потому что там уважают силу, а мы откровенно слабы. А в экономической деятельности, связанной с Энергетическим рынком, потому что там у нас есть ресурс, то есть сила. Таким образом, мы не будем стоять в стороне борьбы с глобальной климатической катастрофой, наоборот – есть шансы оказаться на передовой этой борьбы.