КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. Часть 4

Развитие энергетики в Украине чуть ли не с момента обретения независимости находилось под влиянием двух противоборствующих сил – Востока и Запада. Россия была заинтересована в полной и безоговорочной зависимости Украины от российских энергоресурсов. В зависимости от импорта энергоносителей – вопросы экономической и политической свободы. Поэтому все попытки Украины выйти из этой зависимости наталкивались на скрытое или открытое сопротивление со стороны России. Европа (и США тоже) хотя бы на словах способствовали энергетической независимости Украины, поэтому Украина стала склоняться к копированию приобретенного в Западной Европе опыта развития энергетики. Тем более что и европейские государства в значительной степени были зависимы от поставок российского газа. Родственные души! Следовательно, лицо украинского политикума начало разворачиваться с Востока на Запад.

А здесь еще борьба с глобальным потеплением. Поэтому власти взяли курс на «зеленую» энергетику, а традиционные энергетические подотрасли оказались в роли падчерицы.

Опыт – великое дело. Для этого бремя финансирования проектов «зеленой» энергетики, то есть обеспечения инвестиций, было возложено на потребителей. В частности – на бытовых потребителей, как, например, это было сделано с 2000 года в Германии. Государство Украины решило такие проекты не финансировать.

Но почему-то при копировании опыта той же Германии Украина решила переплюнуть европейцев в размере тарифа, то есть максимального вознаграждения производителю за киловатт-час «зеленой» электроэнергии. В Украине он был даже для Европы слишком большим. Запустив указанную модель финансирования, Правительство Украины не отметило, что из-за заоблачных тарифов вырастет цена электроэнергии на Энергорынке, а значит – и потребительские цены. Как-то не было учтено и то, что средняя зарплата в Германии в то время составляла 2280 €, а в Украине – всего 390 €. О том, что часть украинцев живет на пенсии, пожалуй, вообще забыли.

Не учли и темпы технического прогресса. По сравнению с 2008 годом, когда принимали соответствующее законодательство, и даже с 2013 годом, когда введена привязка «зеленого» тарифа к евро, технологии производства оборудования СЭС и ВЭС пошли далеко вперед. Себестоимость оборудования в расчете на произведенный киловатт-час снизилась в разы. А тариф – в том числе и из-за девальвации гривни – только рос. Тем самым Украина гарантировала владельцам мощностей сверхприбыли, а государству – значительные убытки. Соответственно, не были забыты и украинские потребители.

Из-за такой, мягко говоря, неразумной тарифной политики, все инвесторы, и свои, и чужие, побежали в «зеленую» энергетику. Мощность солнечных электростанций увеличилась с 568 мВт в 2016 году до 4925 мВт в 2019 году. Почти в 9 раз! Через три года! Инвестиции в возобновляемую энергетику за 2009-2019 год составили 10 млрд.$! В результате по итогам 2017 года «альтернативные» энергоисточники прибавили в производство электроэнергии 1,5% от всего объема производимой в Украине электроэнергии, а получили 7,5% от общей стоимости производимой электроэнергии (12 млрд.грн.).

В 2018 году ими было добавлено 2,78% общего объема генерации, а получено 8,61% стоимости производимой электроэнергии.

В 2019 году доля «зеленой» энергии в энергобалансе государства составила 8,7% (произведено 2412 млн. кВт-ч). А в Энергетической стратегии Украины к 2030 году этот показатель должен составлять всего 7%, причем в 2020 году.

К сожалению, руководство государства и отраслевого министерства было плохо осведомлено с историей «стахановского метода», иначе критически отнеслись бы к перевыполнению плановых показателей производства экологической электроэнергии значительно раньше.

Историческая справка: для того чтобы шахтер Стаханов в своем ушибе смог в 14,5 раз перевыполнить норму, в ночь на 31 августа 1935 года во всех других убоях шахты выключили подачу воздуха, а перевыполнение нормы просто не разбрасывали на вспомогательных работников (откатчиков, крепежей). и др.), принимавших участие в установлении рекорда.

Использование указанной схемы возврата вложенных в «зеленую» энергетику инвестиций, когда рекорды одной из ветвей энергетики достигались за счет других ветвей, в частности – за счет уменьшения генерации АЭС и ТЭС, угрожало кризисом неплатежей как со стороны населения, так и собственно государства и привело к закупке электроэнергии в странах-агрессорах. Неслыханно!

Поэтому в 2020 году Верховная Рада урезала тарифы для производителей альтернативной электроэнергии и даже предусмотрела внедрение продаж мощностей «зеленой» энергетики на аукционах. Однако это врезание больше похоже на «обрезание». Крика много, а толку мало.

Во-первых, государство обязалось 20% стоимости «зеленого» тарифа компенсировать из госбюджета. Но ведь государственный бюджет – это наши налоги. В народе это называется «хоть верть-круть, хоть крут-верть»: и тарифы, и бюджет – все из нашего кармана.

Во-вторых, "зеленый" тариф для разных категорий производителей урезали от 15% до 7,5%. Это, можно сказать, «капля в море».

В-третьих, государство обязалось до конца 2021 года полностью погасить задолженность перед производителями «зеленой» электроэнергии, а это ни много ни мало 14 млрд.грн. Разумеется, тоже из нашего кармана.

И наконец, государство так и не смогло ввести продажу «зеленой» электроэнергии на аукционах, как это делается в Германии. Из-за большого количества предложений цена закупки «зеленой» энергии на аукционах в Германии иногда была вдвое ниже гарантированной цены.

Все же есть один явный позитив в этом законе – он упраздняет неизменность налогообложения «зеленой» энергетики. Однако норма закона есть, а последствий нет. Но об этом впоследствии.

Теперь о новейших технологиях; помните, шла речь об их снабжении, а точнее – продаже развивающимся странам.

В 2019 году компанией KNESS был открыт в Виннице достаточно мощный завод по производству солнечных панелей. Направления деятельности компании – проектирование и строительство объектов возобновляемой энергетики и распределительных сетей, проектирование и строительство солнечных электростанций, эксплуатация и обслуживание объектов зеленой энергетики, производство оборудования для указанных объектов (централизованные инверторные станции, электротехническое оборудование, металлоконструкции) , инновационные и технологические разработки в сфере возобновляемой энергетики, производству фотоэлектрических модулей

Но укажите – нет основного производства сырья (чистого кремния) для фотоэлектрических модулей. Этот кремний, без которого невозможно производство модулей, производится за границей. То есть, основная добавленная стоимость – там, за бугром.

Думаете, у нас не из чего производить чистый кремний для фотомодулей?! Вы ошибаетесь, есть у нас месторождение карбида кремния в виде муасса-нита в Баницком месторождении (Сумская область).

Это уникальное месторождение; на территории бывшего СССР их было всего два. В Европе аналогов этому месторождению нет. Добычу карбида кремния ведет ООО «Глуховский карьер кварцитов», принадлежащее российскому миллиардеру А. Дерипаске. Специальное разрешение № 1006 на пользование недрами этого месторождения действительно … 29.07.2037 года (по информации ГНПП «Геоинформ Украины»).

Догадайтесь с одного раза, куда идет добываемый кремний? А знаете кто основной потребитель этого кремния? Российский ВПК, российская оборонка, потому что чистый кремний идет на изготовление, например, ракетных двигателей. И производит ли этот чистый кремний в России предприятие кого? Конечно, Дерипаски.

Да пусть уж тому кремния! Нет у нас – купим в Китае. И вообще, чего государство пристегивалось к несчастной Дерипаске за бизнес на территории Украины?! В мире все большую актуальность приобретает вопрос производства водорода, особенно «зеленого» водорода, который производится с помощью электроэнергии, полученной от объектов НВИЭ.

23 сентября Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), а также транспортеры газа из Германии (OGE), Чехии (NET4GAS) и Словакии (EUSTREAM) объявили о планах создать Центрально-европейский водородный коридор, соединяющий Украину и юг Германии. Согласно экспертным прогнозам, Германия через несколько десятилетий станет главным рынком «зеленого» водорода в Европе. Речь идет об экологически чистом топливе, полученном путем электролиза воды с применением электроэнергии, производимой из возобновляемых источников.

Внутреннее производство зеленого водорода в Германии сможет покрыть лишь треть спроса в 2045 году (!), прогнозирует, в частности, берлинский Фонд климатической нейтральности (Stiftung Klimaneutralität). Остальное придется импортировать. Участники вновь созданного трубопроводного консорциума надеются, что одним из главных поставщиков водорода станет Украина.

«Чтобы перейти на водород к 2040 или 2050 году, нужно начинать подготовку инфраструктуры уже сегодня», – отметил в интервью DW директор баварского оператора газовых сетей Bayernets GmbH Рихард Унтерзеер. Его компания присоединилась к консорциуму, чтобы после завершения суток природного газа гарантировать обеспечение украинским водородом, прежде всего, промышленные центры на юго-востоке Баварии.

Создание коридора – важный шаг на этом пути, предлагающий доставку значительных объемов водорода в промышленные центры спроса уже к 2030 году, – заявил гендиректор OGE Йорг Бергман. По предварительным подсчетам, первая поставка состоится до 2030 года.

Обратите внимание – украинский водород попадет в Баварию в центры спроса. А что, водород, в том числе «зеленый», Украине не нужен, что ли? И соответствующая инфраструктура тоже?

Кстати, вспомните, кто взял на себя основное бремя создания водородной инфраструктуры в Южной Корее. Так почему же наше государство не начало переговоры с компаниями Ахметова или Пинчука? Чего мы должны панькаться с ринатской ТЭС? Пусть ДТЭК немного и на Украину поработает.

Итак, радостная новость о строительстве на Украине завода или даже нескольких по производству «зеленого» водорода вызывает не столько гордость за собственную страну, сколько желание придирчиво разобраться, а зачем это самой Украине? Почему произведенный в Украине из «зеленой», совсем не дешевой электроэнергии, «зеленый» водород, транспортируемый за 1200-1400 км в Баварию, там вполне конкурентоспособен? Откуда такой феномен?

К 2030 году Германия задумала инвестировать девять миллиардов евро для создания мощностей по производству «зеленого» водорода в пять ГВт (гигаватт). Это соответствует мощности нескольких блоков АЭС. В ЕС в период с 2024 по 2030 год мощности электролиза для производства «зеленого» водорода должны увеличиться в шесть раз до 40 ГВт. Но все это покроет всего 30% потребности в этом виде топлива.

«Так что нам нужно параллельно готовиться к импорту «зеленого» водорода», – сказала в интервью DW Вероника Гримм, член Совета экономических экспертов, консультирующий правительство Германии. Учитывая вышесказанное и после «Северного потока-2», для Украины исчезли все основания для обвинения Германии в альтруизме.

Цена «зеленого» водородного киловата на электролиге сегодня составляет 13 центов (3,5 гривны). В будущем цены на электроэнергию станут основным фактором затрат на производство зеленого водорода.

Вот вам и объяснение феномена. Если производитель «зеленой» энергии в Украине, уже вернувший свои инвестиции, не будет поставлять свою электроэнергию в Энергорынок, а использует ее для производства собственного «зеленого» водорода, и затем этот водород продаст консорциуму, то это будет выгода и для него, и для германской промышленности.

Но будет ли от этого польза для украинской экономики? Скорее всего, мы получим «Северный поток-3».

Впрочем, некоторые немецкие экологи считают морально ложным путем импортировать водород из более бедных стран, чтобы удержать высокий уровень жизни в Германии, и указывают, что для производства «зеленого» водорода нужно не только много электроэнергии, но и воды. Но кто их, немецких экологов, слышит, тем более в Украине.

Кстати, Гримм предлагает освободить операторов электролизных комплексов от уплаты некоторых налогов и сборов. Правда, это увеличит цену электроэнергии, но и удешевит «зеленый» водород. Не дай бог, чтобы эти рекомендации переняли как передовой опыт в Украине.

А теперь вернемся к украинским реалиям.

Программу увеличения объемов добычи природного газа 2020 года провалили. Виновных не искали и не наказали. По сути, эта программа стала территорией обмана из-за некомпетентности высшего эшелона государственных управленцев. Нарушение режима эксплуатации скважин, уменьшение объемов бурения, введение в обращение легенды об окончательном истощении подавляющего большинства месторождений (более 80%), безосновательное увеличение производственно-технологических затрат (ВТВ), отсутствие действенного контроля за деятельностью государственных компаний и безосновательное получение вознаграждения за газ, который не было добыто – разве этого мало для упадка отрасли?

Да и как наказывать? В постановлении Кабмина №351 в 2017 году было отмечено, что ожидаемым результатом работы Компании должна быть добыча 16,8 млрд.куб.м газа, а добыто было менее 15 млрд. Но несмотря на то, что ожидаемых результатов Кабмин так и не дождался, премии руководящему составу компании, несмотря на все нарушения, были выплачены.

Господин Коболев развешивал по ушам руководства государства лапшу о необходимости изменения в Нафтогазе вектора увеличения объемов добычи на вектор увеличения прибыльности компании. В результате ни добычи, ни доходности.

Государственной программы развития нефтегазовой отрасли не существует, как не существует и механизмов государственной поддержки отрасли. Отрасль превратилась в дойную корову, которую можно не кормить.

Широко разрекламированные подписанные Кабинетом Министров Украины Соглашения о распределении продукции (УРП) на самом деле тоже являются территорией обмана, и снова из-за некомпетентности государственных управленцев, прежде всего – министров. Чего стоит такой пункт конкурсной документации: после заключения соглашения инвестор обязан вернуть после окончания отдельных этапов работ части участка, если по результатам проведенных работ они будут определены инвестором неперспективными для дальнейшего проведения геологоразведочных (в том числе опытно-промышленных) работ и/или промышленной. разработки.

Учитывая, что площадь отдельных выставленных на конкурс участков недр составляла тысячу и более квадратных километров, нетрудно понять, что инвестор может выбрать из этой площади наиболее перспективные части, а остальное бросить на произвол судьбы – ищи, глупое государство, средства и делай все само.

Но и этого мало. После подписания соглашений инвесторы начали обращаться в Кабмин по поводу внесения в них изменений. А что, до факта подписания соглашения что не читали ни подписанты, ни их юристы?! Знаете, есть такое украинское выражение – видели глаза, что покупали – ешьте, хоть полезьте.

НАК "Нафтогаз Украины", не имея в своей собственности имущества для пользования нефтегазоносными недрами на море, обещает государству разведать шельф Черного моря. Чем – лопатами? При этом частная компания (пункт 1 постановления Кабмина №226 от 06.03.2019 разрешил изменить тип публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с публичного на частное) не платит уже более двух лет ни копейки арендной платы за пользование государственным имуществом и распоряжается государственной собственностью, которую ей никто не передавал, а также газом, который компания не добывала. Скандал, да и только…

К тому же, частная компания взяла под свой контроль предприятие государственной формы собственности (АО «Укргаздобыча»), а также все движение природного газа на территории Украины. Не Кабмин, не Президент, а какая-нибудь компания.

С каменным углем вообще все плохо после оккупации Донбасса. Лучшие шахты попали в руки сепаратистов, и те постепенно прекращают работу. Поэтому Донбассу угрожает экологическая катастрофа.

Добыча угля из шахт на территории Украины быстро падает. Неужели снова будем из-за серых и черных схем закупать уголь у сепаратистов, рассказывая обществу сказочку о «Ротердам+»?

Вообще-то, в далекой перспективе можно было бы надеяться на лучшее, если бы не выступление Премьер-министра Дениса Шмыгаля во время VII Киевского международного экономического форума. Вполне возможно, что он не сам готовил его. Но зачем так подставляться?

Господин Шмигаль подчеркнул, что Украина является одной из немногих стран, у которой есть потенциал для массового производства водорода. Развитие этого направления будет одной из государственных стратегий наряду с развитием других возобновляемых источников энергии.

Господин Шмигаль сообщил, что Украина подписала все необходимые соглашения для Green Deal. Так, по Парижскому соглашению государство взяло на себя цель сократить выбросы углерода на 65% по сравнению с 1990 годом. Правительство считает эти обязательства чрезвычайно амбициозными, хотя, по словам Премьер-министра, мы уже имеем сокращение на 37%.

Эта цель нуждается в значительных инвестициях. Господин Шмигаль считает, что это должно составить 10 млрд долларов ежегодно. Деньги для этого есть (не у нас, в мировых банках). США вообще готовы выделить на эти цели несколько триллионов долларов.

Кроме того, Шмигаль сообщил, что для Нафтогаза поставлена цель в ближайшее время увеличить собственную добычу газа, что станет шагом к энергонезависимости Украины.

Да, Украина имеет потенциал производства водорода, но не сможет его использовать для своей экономики, потому что не имеет ни необходимой для этого инфраструктуры, ни потребителей, а производимый водород тю-тю за границу. Где здесь стратегия?

Взятые на себя Украиной обязательства сократить на 65% выбросы углерода по сравнению с 1990 годом – фикция. На самом деле у нас сокращение по сравнению с 1990 годом не на 65%, а в 4 раза. О каком дальнейшем сокращении вообще может идти речь? Скорее, об увеличении.

Итак, откуда возьмутся инвестиции на сокращение того, что уже сокращено? Неужели наши международные партнеры (интересно, кто это?) так глупы, чтобы бросать деньги на ветер? Неужели они не следят за статистикой?

Цель, которую выставил господин Шмигаль (или Кабмин) перед Нафтогазом является следствием полной дезинформации Премьер-министра со стороны руководства компании.

Нефтегазодобывающая отрасль имеет значительную инвестиционную инерцию – от пяти до десяти лет, а иногда и больше.

Для того чтобы получить дополнительные объемы добычи, необходимо определить перспективные площади, провести большой комплекс геологоразведочных работ, пробурить не одну скважину. Даже если речь идет уже о разведанных месторождениях, то и здесь не обойдется без бурения новых скважин. А для этого требуется не один месяц, и даже не один год. И не факт, что результат всегда будет положительным.

А без бурения новых скважин увеличение объемов добычи не произойдет. Спросите у Коболева – он в 2015-2018 годах попытался заменить бурение скважин капремонтами, и вот что из этого вышло.

По словам господина Шмыгаля, мы подключаемся к европейской энергосистеме, чтобы уже с 2023 года торговать с Европой электроэнергией. Интересно, а где мы его возьмем, если самим не хватает? Следовательно, сети будут наши, а рынок – для европейских компаний. Неужели при этом нам будут продавать электроэнергию по ценам ниже, чем в Европе?

Есть такой старинный анекдот – в картинной галерее стоят две дамы у портрета нищего, и одна дама говорит: заметь, вместо того чтобы купить приличный костюм, он портреты заказывает.

Позиция Украины чем-то напоминает этот анекдот; стране катастрофически не хватает энергии при почти полной остановке промышленного производства (не дай бог, оно начнет расти), а Премьер-министр рассказывает, что «заграница нам поможет» во вхождении в единую энергосистему, очевидно – в виде безвозвратных заимствований на десятки миллиардов евро. А потом нам буржуи будут дарить электроэнергию, построив за свой счет высоковольтные сети. Уважаемый! Сначала нужно купить костюм, а потом будем заказывать портреты!

И наконец, почему это господин Шмигаль отнес Украину к немногим государствам, у которых есть массовый потенциал для производства водорода? Насколько известно, для производства водорода путем электролиза нужна электроэнергия и вода – неужели производство электроэнергии в странах Европы меньше, чем в Украине?

В 2020 году в Украине произведено 149 ТВтч. электроэнергии. Впереди нас такие европейские страны, как Норвегия (154,5 ТВтч), Польша (157,8 ТВтч), Швеция (169,1), Испания (255,8), Италия (282,7), Турция ( 305,4), Великобритания (312,8) и Германия (571,9 ТВт∙час). Несколько позади Украины Нидерланды (122,4 ТВт·час). У них что воды нет?

Позитивом в выступлении господина Шмыгаля следует отметить то, насколько умело он выкручивается из несуразных ситуаций; почти как госпожа Тимошенко. Это свидетельствует о том, что наш Премьер-министр как политик уже состоялся.