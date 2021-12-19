КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. Часть 3

К перечню катастрофических событий, заслуживающих постоянного мониторинга со стороны мирового сообщества и принятия мер по их предотвращению, на сегодняшний день отнесено только три типа событий: ядерная война, столкновение Земли с астероидом и глобальное изменение климата.

О критической угрозе человечеству от глобального изменения климата стало известно раньше, чем о первых двух – еще с 1856 года. К моменту исследования Календера (1938 год) выбросы углерода составили 4,0 млрд. тонн, а сегодня 33,3 млрд. тонн (эта цифра является наиболее достоверной, хотя называют и 40, а также 60 млрд. тонн). Но за 165 лет человечество так и не смогло наладить взаимодействие для борьбы с этим вызовом в глобальном масштабе.

Отсутствие взаимодействия в общемировом масштабе наиболее ярко продемонстрировала реакция человечества на пандемию COVID-19. Вместо совместных действий каждая нация установила свои стандарты, приняла те меры, которые сочла нужным и… позволила миллионам людей выезжать за границу, распространяя тем самым инфекцию. А для победы над пандемией на начальном этапе нужно было только соблюдать определенные социальные нормы и правила. Да куда там! А как же экономика, свобода личности, комфортабельные условия жизни!? Мы не справились с COVID-19, как мы собираемся справиться с климатическим апокалипсисом?!

В 1999 г. появился Киотский протокол о сокращении эмиссии двуокиси углерода в среднем на 7%, в том числе странами ЕС на 8%, Японией и Канадой – на 6%. Россия и Украина должны были сохранить среднегодовые выбросы в 2008-2012 годах на уровне 1990 года. Однако Китай и Индия занимают первое и третье место среди загрязнителей, протокол не подписали.

Как уже было сказано, по сравнению с 1990 годом выбросы СО2 в Украине в 2010 году составили 308 млн тонн или уменьшились в 2,55 раза до уровня 1990 года. То есть Украина не только выполнила, но и существенно перевыполнила условия протокола. И что Украине за это премию дали? Где там!

В 2016 году выбросы СО2 в России выросли на 171 млн. тонн до уровня 2000 года (что уж говорить о 1990 году!). И что Россию каким-то образом за это «достижение» наказали? Разве что пальцем отругали!

В конечном итоге уменьшение общемирового уровня выбросов на 7% так и не получили, но некоторые в мире (и в Украине тоже) на этом неплохо «заработали».

Парижское соглашение 2016 года пришло на смену Киотскому протоколу. Основными составляющими этого соглашения стали:

(a) удержание роста средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2 °C от доиндустриальных уровней и направление усилий на ограничение роста температуры до +1,5 °C от доиндустриальных уровней, поскольку это значительно снизит риски изменения климата и влияния на них;

(b) увеличение способности адаптироваться к негативным воздействиям изменения климата, поддержание противодействий изменениям климата, развитие с низкими выбросами парниковых газов способом, не угрожающим производству продуктов питания;

(c) гармонизация финансовых потоков путем развития с противодействиями изменениям климата и низким выбросам парниковых газов.

Как видим, Парижское соглашение не устанавливает цифровые показатели уменьшения выбросов.

Участие каждой отдельной страны в достижении мировой цели определяется ею индивидуально и называется «национально определенное участие». Соглашение требует, чтобы такое участие было «амбициозным» и установленным «в целях достижения цели Соглашения».

Уровень национально определенного участия каждой страны установит обязательную цель, как было и в Киотском протоколе. Однако не будет механизма принуждения страны установить цель в ее национально определенном участии к определенной дате или последствиям, если такая цель в национально определенном участии не будет достигнута; будет только система «именования и стыда».

Не является официальной частью Парижского соглашения, а значит, юридически не обязывает участников, договоренность о намерениях предоставлять ежегодно 100 миллиардов долларов развивающимся странам для внедрения новых процедур для минимизации изменения климата. Во всяком случае, Украине за огромную экономию выбросов долларов не предлагали и не...

Вы верите, что Парижское соглашение позволит сдвинуть с места проблему добровольного ограничения выбросов? Вряд ли! Такое ограничение напрямую связано со снижением уровня жизни населения каждой страны, которая выберет для себя принцип добровольного ограничения выбросов двуокиси углерода.

Представьте себе, что Китай поставил цель на 25% за пять лет сократить объемы выбросов. А это означает либо чрезмерное напряжение бюджета, которое может просто лопнуть от того напряжения, либо остановку многих предприятий сталелитейной и угольной промышленности, что означает огромное сокращение поступлений в бюджет, потерю миллионов рабочих мест, и, как следствие – неконтролируемые забастовки и митинги протеста, что будут расти в бунты, падение режима, экономическое ослабление, утрату обороноспособности и падение международного, прежде всего финансового рейтинга государства. На это согласиться может разве что политический самоубийца.

Парижское соглашение – это, в сущности, лозунги без обязательств. ООН еще раз продемонстрировала свое бессилие и бесперспективность.

Вернемся к нашему государству. Сегодня ее экономика едва прозябает. И не принимайте во внимание заверения нашего уважаемого правительства о росте ВВП. Мы уже выяснили, что этот показатель напрямую связан с ростом цен, а не в экономике. Тем более что он существенно корректируется ростом инфляции. Далее вы поймете, что к словам нашего уважаемого Правительства следует относиться с большим предостережением.

Но, согласно Парижскому соглашению, Украина должна установить для себя обязательственную цель снижения эмиссии СО2. Однако, куда уж убавлять? Разве что полностью остановить промышленность, в том числе и оборонную, и так уже едва дышащую (last gasp, англ.) из-за цен на энергоносители. Или ежегодно сокращать на 10-12% собственную добычу углеводородов и попасть в сумасшедшие цены на импортируемый газ и нефть. Или перевести все многоквартирные дома на электроотопление, только где взять деньги на это? Не платить врачам и учителям?

Государства, которые на две, а то и на три головы выше Украины в своем экономическом развитии, ожидают, что мы добровольно наденем на шею удавку, еще и затянем ее. А больше этого ждет наш восточный сосед, а с недавнего времени - уже и северный.

Что говорить – Украина повела себя абсолютно беззубо, подписывая Киотский протокол, а затем и Парижское соглашение. Нужно было только сказать – пусть все государства приведут свои выбросы парниковых газов хотя бы к уровню, что на 55% превышает уровень 1990 года, уже не говоря о подражании примеру Украины (минус 230% к уровню 1990 года), и победа в борьбе с климатической. катастрофой гарантирована.

Хотя нет, не совсем так. То есть, совсем не так…

Избыток двуокиси углерода, уже попавшего в атмосферу благодаря человеческой деятельности, не исчезнет через год или два. Невозможно за десять последующих лет уменьшить вдвое, то есть до уровня 1995 года, выбросы мировой промышленности или международного судоходства (624 млн тонн СО2 в год) или международной авиации (492 млн тонн СО2 в год). Недаром Илон Маск заметил, что его мечта является создание сверхзвукового самолета на электропитании.

Для достижения показателей 1995 года человечеству понадобятся десятки лет или более, с учетом продолжения интенсивного насыщения атмосферы парниковыми газами. Чтобы справиться с этим быстрее, человечество должно научиться изымать по достаточно дешевой технологии двуокись углерода из атмосферы, а затем этот химический элемент еще и куда-то подевать. Но об этом речь еще не идет.

Большие надежды человечество возлагает на зеленую энергетику. Все больше становится

солнечных и ветровых электростанций Все больше внимания уделяется водороду как альтернативе ископаемому топливу, особенно так называемому «зеленому» водороду, произведенному с использованием электроэнергии из возобновляемых источников.

Какие страны предшествуют в борьбе за «зеленое будущее»? Приведем несколько примеров.

Испания. В стране подсчитали, что для ухода от использования ископаемого топлива к 2050 году необходимо потратить 750 млрд евро. «Зеленая» программа предусматривает уменьшение выбросов на 90%, восстановление лесов, водно-болотных угодий, увеличение процента «зеленой» энергетики с 20% до 97%, уже за два года остановки 69% работающих на ископаемом топливе электростанций.

Южная Корея. Одна из самых больших загрязнителей атмосферы. Государством планируется выделить 51 млрд долларов на достижение нейтрального уровня выбросов к 2050 году, увеличить мощность объектов возобновляемой энергетики втрое. Деньги также будут предоставлены на термическую модернизацию зданий и школ, расширение зеленых зон в городах. В 5 миллионах квартир будут установлены разумные счетчики, также будет производиться децентрализация отопительных котельных с использованием отопительных приборов с существенным уменьшением выбросов. Hyundai, Kia, Samsung и EM Korea планируют построить 45 тысяч новых пунктов зарядки электромобилей и 450 заправок водородом.

Уругвай. 36% энергии в стране производится ветровыми и солнечными электростанциями. Этот показатель страна намерена довести до 97%. При этом представитель Уругвая уверяет, что в то же время будет производиться снижение цен на электроэнергию и преодоление энергетической бедности. «Социальная справедливость является императивом» – лозунг правительства Уругвая.

Кения. Как загрязнитель находится на нижних ступенях в мировом рейтинге. Но в стране не хватает энергетических мощностей для обеспечения 47-миллионного населения. Поэтому главными движками энергетического перехода есть рассуждения не климатические, а экономические. В настоящее время 93% всей энергии в стране производится из возобновляемых источников, в том числе и геотермальных. В этом смысле Кения предшествует на всем континенте. Но своей главной задачей правительство страны считает обеспечение доступа всего населения к электросетям и получение достаточно дешевой энергии.

Китай, занимающий первое место в мире по объемам выбросов из-за использования огромных объемов ископаемого топлива, развернул масштабную программу строительства солнечных электростанций.

Сегодня подавляющее большинство «зеленой» энергии производится развитыми странами, потому что производство энергии из возобновляемых источников требует огромных средств. Однако богатые государства не очень торопятся поделиться современными энергетическими технологиями. В результате бедные государства покупают эти технологии не по себестоимости, а по «рыночной» цене, то есть их заставляют не только участвовать в уменьшении выбросов, но и втридорога приобретать на стороне средства этого уменьшения.

Поэтому украинцам не следует ожидать от мира социальной справедливости; скорее наоборот.