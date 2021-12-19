КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. Часть 2

Все в этом мире взаимосвязано. Те же выбросы СО2, конечно, с одной стороны связаны с ростом численности населения Земли; с другой – с желанием людей повысить свой уровень жизни. Почему американец или европеец в среднем имеет более одной автомашины на одну семью, а житель Республики Чад – 0,016 автомашины? Это что, колесо или дверца? И почему то, что для нас, европейцев, являются привычными аксессуарами комфортной жизни – телевизоры, холодильники, утюги, стиральные машины и кофеварки, для обычной семьи из того же Чада является признаком состоятельности с правом доступа к электросетям?

Давайте ощутим эту связь, о которой лучше всего нам скажут цифры. Заранее приношу извинения по изложению цифровой информации в табличной форме. Во-первых, это наглядно, а во-вторых, представьте, сколько нужно будет слов, чтобы описать хоть одну такую маленькую таблицу.

Вот как росло население земного шара в период 1960-2019 гг.

Годы

Численность населения, млрд.

1960

3,031

1970

3,683

1980

4,433

1990

5,280

2000

6,114

2010

6,922

2019

7,674

Следовательно, за почти 60 лет население Земли выросло в 2,53 раза.

Рост населения, само собой, повлек за собой рост объемов использованной людьми пищи.

Годы

Сбор зерновых культур, млрд. тонн

Производство мяса, млн.тонн

Вылов рыбы (промысел и аквакультура), млн.тонн

1960

0,85

71,0

34,0

1970

1,1

100,0

64,0

1980

1,45

137,0

72,0

1990

1,95

180,0

98,0

2000

2,115

230,0

121,0

2010

2,259

293,0

144,0

2019

2,682

335,0

178,0

Вы только взгляните – темпы производства основных видов пищи (мы не рассматриваем производство овощей и фруктов) за эти 60 лет явно опережали темпы роста населения. Производство зерновых культур выросло в 3,15 раза, мяса в 4,71 раза, рыбы в 5,24 раза. То есть, человечество стало питаться если не лучше, то больше, а это значит, что с одной стороны увеличение производства пищевой продукции привело к увеличению выбросов на ее производство, а с другой – выросли выбросы парниковых газов, в том числе и СО2, от результатов жизнедеятельности человеческих организмов

Несмотря на увеличение объемов продовольствия, в мире огромное количество голодающих. В 1990 году недоедало почти 1 млрд. человек. Правда, в 2018 году количество голодающих уменьшилось до 690 млн., но уже в 2020 году эта цифра выросла до 811 млн. Вывод напрашивается сам – у кого-то на столе так густо, что килограммы, тонны, тысячи тонн еды просто выбрасывают на свалку, а у некоторых и кусок хлеба – деликатес. «Общество равных возможностей», да и только.

К основным маркёрам развития мировой экономики, которые оказывают существенное влияние на объемы выбросов диоксида углерода, следует отнести производство стали, автомашин и добычу нефти и угля.

Годы

Производство стали, млн.тонн

Производство легковушек, млн. шт.

Добыча нефти, млрд. тонн

Добыча угля, млрд. тонн

1960

360

16,5

1,105

2,575

1970

500

28,4

2,358

2,860

1980

730

38,6

3,092

3,916

1990

790

48,6

3,175

4,771

2000

820

58,4

3,620

4,726

2010

1410

77,9

3,977

7,479

2019

1880

90,9

4,474

8,013

В этом случае темпы роста очевидно опережают темпы роста населения. По производству стали рост в 5,2 раза, по легковушкам – в 5,5 раза, по добыче нефти – рост в 4,05 раза, добыче угля – в 3,11 раза.

А как, учитывая приведенные маркеры, выглядит Украина?

В первую очередь, численность населения:

Годы

1960

1970

1980

1991

2000

2010

2020

Численность населения, млн.

40,5

47,1

49,8

51,9

48,9

45,8

41,6

По сравнению с 1960 годом население Украины выросло в 1,03 раза. Сравните с темпами роста населения в мире – в 2,53 раза.

Теперь еда:

Годы

1960

1970

1980

1991

2000

2010

2020

Сбор зерновых культур, млн. тонн

25,9

35,5

33,4

38,1

24,5

39,3

65,4

Производство мяса, млн.тонн

2,07

2,85

3,46

4,03

1,66

2,06

2,57

Отлов рыбы, тыс.тонн *

861,0

269,9

128,1

98,0

* имеется в виду отлов в рыбохозяйственных водных объектах, на континентальном шельфе Украины, в Антарктике под государственным флагом Украины, в виде товарной продукции аквакультуры; специалисты считают, что еще 30-45 тыс. тонн рыбы вылавливается браконьерами; импорт рыбы составляет около 390 тыс. тонн в год; данные по вылову рыбы отдельно от Украины во времена СССР отсутствуют.

Как видим, объемы сбора зерновых по сравнению с 1960 годом в Украине в 2020 году выросли только в 2,5 раза, что меньше общемирового показателя, а производство мяса по сравнению с 1991 годом упало в 1,6 раза. Отлов рыбы – так тот и вообще уменьшился в 8,8 раза.

Теперь по показателям по производству стали, автомашин и добыче нефти и угля

Годы

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Производство стали, млн.тонн

18,1

32,7

36,0

38,6

31,8

33,5

21,1

Выпуск автомобилей всего, тыс. шт.*

196,0

31,9

83,1

4,95

Добыча нефти, млн. тонн**

2,150

13,909

7,499

5,30

3,655

3,546

2,405

Добыча угля, млн. тонн ***

172,1

207,1

197,1

164,8

80,3

75,2

28,8

*в выпуске автомобилей в СССР не выделялись отдельно республики; объемы выпуска легковых автомобилей в Украине начали выделять из общего объема выпуска автомобилей в 2003 году

**добыча нефти с конденсатом; конденсат – это легкая нефть

***в добыче 2020 года не учтены оккупированные территории Украины

И что мы видим?

Производство стали в Украине выросло в 1,17 раза (в мире в 5,2 раза).

Выпуск автомобилей (всех видов) уменьшился в 40 раз (!), а в мире только легковушек стало выпускаться в 5,5 раза больше.

Добыча нефти выросла на 11%, а в мире рост составил 405%.

Добыча угля в Украине уменьшилась почти в 6 раз (это если сравнивать с 2020 годом) или в 2,4 раза (по сравнению с 2010 годом), а в мире произошел рост добычи в 3,11 раза.

То есть, нам говорят об экономическом росте, о росте ВВП, а на самом деле имеем падение производства. Это потому, что ВВП – несовершенный и субъективный показатель! Он не описывает общее благосостояние населения, качество жизни в стране и (что очень важно для Украины) не охватывает теневую часть экономики. Хотя, пожалуй, очень тяжело спрятать в тень металлургический комбинат или буровую скважину.

Поскольку в этом материале многократно упоминался ВВП, очень кратко попытаемся объяснить его содержание: ВВП – это совокупная стоимость всех товаров и услуг, созданных на экономической территории страны за определенный период времени с целью их конечного использования. Стоимость, не количество и не качество! А созданные – не значит купленные.

Чем дороже продукты и сервисы на внутреннем рынке, тем выше взлетает ВВП. Если три года назад килограмм картофеля продавали по 3 грн., а теперь по 12, значит рост ВВП по картофелю в 4 раза. А в килограммах – ничего не изменилось. Денег стало больше, но они не съедобны. Следовательно, если наши правительства кичатся ростом ВВП, это не значит, что украинцы стали жить лучше. А то, что в нашей стране так уменьшились выбросы диоксида углерода за столь короткое (в мировом масштабе) время, означает, что наша экономика скоро даст дуба.

И здесь возникает вопрос – кто больше всего заинтересован в процессе умирания нашей экономики? США, Европа или Китай? Да нет, мы их вполне устраиваем как рынок для бросового товара, секондхенда и как поставщик рабочей силы определенной квалификации. Нашей экономической смерти они точно не хотят.

Может быть, Япония, Кувейт, Австралия или Сингапур? Тоже нет, потому что наши экономические, этнические и политические связи с ними значительно слабее, чем, например, связи со странами ЕС или Канадой. Следовательно, слабее и зависимость.

Тогда кто?

Есть только одно государство, которое очень заинтересовано в разрушении нашей экономики, нашей самобытности, нашей истории и языка. Государство, считающее, что Украина находится в сфере исключительно его геополитических интересов. Государство, которое не скрывает (и никогда не скрывало!) своих территориальных притязаний по Украине. Государство, с восторгом одобряющее любые «антиуспехи» нашей экономической политики. Такой «друг» у Украины только один. И имя ему – путинская Россия.